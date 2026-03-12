Milliárdos beruházás a folyók városában: megnyitotta kapuit az európai központ – Szijjártó szerint több tucat munkahelyet teremtettek
Új európai szolgáltatóközpont kezdte meg működését Győrben a Leadec Kft. beruházásában. A projekt közel egymilliárd forintból valósult meg.
Európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a Leadec Kft., amelynek eredményeként mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. A beruházás projektzáró rendezvényén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be arról, hogy
a fejlesztés összértéke 940 millió forint, amelyhez a magyar kormány 190 millió forintos támogatást biztosított.
Az új központ elsősorban a vállalat beszerzési és könyvelési folyamatait támogatja majd európai szinten. A Leadec ipari szolgáltató vállalatként elsősorban nagy gyártócégek működését segíti különböző ipari és adminisztratív szolgáltatásokkal.
A miniszter kiemelte, hogy a cég a győri Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt kapcsolatba kerülhetnek a vállalati környezettel, ami megkönnyítheti számukra a későbbi elhelyezkedést.
Győr továbbra is a magyar gazdaság egyik motorja
Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye hosszú ideje a magyar gazdaság egyik legerősebb térsége. Az elmúlt tíz évben a vármegye gazdasági teljesítménye háromszorosára nőtt, és tavaly elérte a 6000 milliárd forintot.
A foglalkoztatási adatok is látványosan javultak: a munkanélküliség az elmúlt évtizedben a harmadára csökkent, jelenleg alig két százalék körül alakul.
A kormány ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a térségben, amelyek összértéke elérte a 810 milliárd forintot.
A vállalati szolgáltatóközpontok korábban elsősorban Budapesten koncentrálódtak, de az utóbbi években ez a trend látványosan megváltozott. Egyre több multinacionális cég választ vidéki, különösen egyetemi városokat. Debrecenben ma már több mint ötezren dolgoznak ilyen központokban, Szegeden mintegy 1600-an, míg Miskolcon és Pécsett körülbelül 1400-an.
Ez a folyamat azt jelzi, hogy a vállalatok egyre inkább az erős egyetemi háttérrel rendelkező regionális központokat keresik, ahol megfelelő számú képzett munkaerő áll rendelkezésre.
A német vállalatvezető dicsérete: Magyarország előkelő helyen áll nálunk a rangsorban
A Leadec 1994 óta támogatja ipari szolgáltatásaival a legnagyobb magyarországi vállalatokat. Markus Glaser-Gallion, a német konszern vezérigazgatója a hazai Leadec Kft. megalapításának 30. évfordulójának alkalmából rendezett eseményen a Világgazdaságnak többek között a magyarországi autógyártásról, az itthoni szakképzésről, a kínai elektromos autók elleni védővámokról, valamint a német-magyar gazdasági kapcsolatokról is beszélt. Szerinte hazánk rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, jó a szakképzésünk, és az elektromobilitás területén sokat fog fejlődni a közeljövőben.