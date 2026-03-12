Milliárdos beruházás a folyók városában: megnyitotta kapuit az európai központ – Szijjártó szerint több tucat munkahelyet teremtettek

Új európai szolgáltatóközpont kezdte meg működését Győrben a Leadec Kft. beruházásában. A projekt közel egymilliárd forintból valósult meg.

A Leadec Kft. közel egymilliárd forintos beruházása Szijjártó Péter szerint hatvan magasan képzett munkavállalónak ad munkát Győrben / Fotó: Katona Tibor

Európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a Leadec Kft., amelynek eredményeként mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. A beruházás projektzáró rendezvényén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be arról, hogy

a fejlesztés összértéke 940 millió forint, amelyhez a magyar kormány 190 millió forintos támogatást biztosított.

Az új központ elsősorban a vállalat beszerzési és könyvelési folyamatait támogatja majd európai szinten. A Leadec ipari szolgáltató vállalatként elsősorban nagy gyártócégek működését segíti különböző ipari és adminisztratív szolgáltatásokkal.

A miniszter kiemelte, hogy a cég a győri Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt kapcsolatba kerülhetnek a vállalati környezettel, ami megkönnyítheti számukra a későbbi elhelyezkedést.

Győr továbbra is a magyar gazdaság egyik motorja

Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye hosszú ideje a magyar gazdaság egyik legerősebb térsége. Az elmúlt tíz évben a vármegye gazdasági teljesítménye háromszorosára nőtt, és tavaly elérte a 6000 milliárd forintot.

A foglalkoztatási adatok is látványosan javultak: a munkanélküliség az elmúlt évtizedben a harmadára csökkent, jelenleg alig két százalék körül alakul.

A kormány ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a térségben, amelyek összértéke elérte a 810 milliárd forintot.

A vállalati szolgáltatóközpontok korábban elsősorban Budapesten koncentrálódtak, de az utóbbi években ez a trend látványosan megváltozott. Egyre több multinacionális cég választ vidéki, különösen egyetemi városokat. Debrecenben ma már több mint ötezren dolgoznak ilyen központokban, Szegeden mintegy 1600-an, míg Miskolcon és Pécsett körülbelül 1400-an.

Ez a folyamat azt jelzi, hogy a vállalatok egyre inkább az erős egyetemi háttérrel rendelkező regionális központokat keresik, ahol megfelelő számú képzett munkaerő áll rendelkezésre.