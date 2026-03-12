Deviza
EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48% EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 042,66 +0,37% MTELEKOM2 065 0% MOL3 894 +3,54% OTP36 050 -1,5% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 513,58 +0,08% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,47 -1,17% BUX123 042,66 +0,37% MTELEKOM2 065 0% MOL3 894 +3,54% OTP36 050 -1,5% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 513,58 +0,08% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,47 -1,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Győr
szolgáltatóközpont
Leadec Kft
Szijjártó Péter
beruházás

Milliárdos beruházás a folyók városában: megnyitotta kapuit az európai központ – Szijjártó szerint több tucat munkahelyet teremtettek

A beruházást a magyar kormány 190 millió forinttal támogatta. Új szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a Leadec Kft., amely mintegy hatvan új, magasan képzett munkahelyet teremt.
VG/MTI
2026.03.12, 14:25

Új európai szolgáltatóközpont kezdte meg működését Győrben a Leadec Kft. beruházásában. A projekt közel egymilliárd forintból valósult meg.

SZIJJÁRTÓ Péter győr
A Leadec Kft. közel egymilliárd forintos beruházása Szijjártó Péter szerint hatvan magasan képzett munkavállalónak ad munkát Győrben / Fotó: Katona Tibor

Európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a Leadec Kft., amelynek eredményeként mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. A beruházás projektzáró rendezvényén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be arról, hogy 

a fejlesztés összértéke 940 millió forint, amelyhez a magyar kormány 190 millió forintos támogatást biztosított.

Az új központ elsősorban a vállalat beszerzési és könyvelési folyamatait támogatja majd európai szinten. A Leadec ipari szolgáltató vállalatként elsősorban nagy gyártócégek működését segíti különböző ipari és adminisztratív szolgáltatásokkal.

A miniszter kiemelte, hogy a cég a győri Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt kapcsolatba kerülhetnek a vállalati környezettel, ami megkönnyítheti számukra a későbbi elhelyezkedést.

Győr továbbra is a magyar gazdaság egyik motorja

Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye hosszú ideje a magyar gazdaság egyik legerősebb térsége. Az elmúlt tíz évben a vármegye gazdasági teljesítménye háromszorosára nőtt, és tavaly elérte a 6000 milliárd forintot.

A foglalkoztatási adatok is látványosan javultak: a munkanélküliség az elmúlt évtizedben a harmadára csökkent, jelenleg alig két százalék körül alakul. 

A kormány ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a térségben, amelyek összértéke elérte a 810 milliárd forintot.

A vállalati szolgáltatóközpontok korábban elsősorban Budapesten koncentrálódtak, de az utóbbi években ez a trend látványosan megváltozott. Egyre több multinacionális cég választ vidéki, különösen egyetemi városokat. Debrecenben ma már több mint ötezren dolgoznak ilyen központokban, Szegeden mintegy 1600-an, míg Miskolcon és Pécsett körülbelül 1400-an.

Ez a folyamat azt jelzi, hogy a vállalatok egyre inkább az erős egyetemi háttérrel rendelkező regionális központokat keresik, ahol megfelelő számú képzett munkaerő áll rendelkezésre.

A német vállalatvezető dicsérete: Magyarország előkelő helyen áll nálunk a rangsorban

A Leadec 1994 óta támogatja ipari szolgáltatásaival a legnagyobb magyarországi vállalatokat. Markus Glaser-Gallion, a német konszern vezérigazgatója a hazai Leadec Kft. megalapításának 30. évfordulójának alkalmából rendezett eseményen a Világgazdaságnak többek között a magyarországi autógyártásról, az itthoni szakképzésről, a kínai elektromos autók elleni védővámokról, valamint a német-magyar gazdasági kapcsolatokról is beszélt. Szerinte hazánk rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, jó a szakképzésünk, és az elektromobilitás területén sokat fog fejlődni a közeljövőben.

 

Országszerte

Országszerte
1175 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu