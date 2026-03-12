Tönkreteszitek a cukorgyárainkat – ez a köszöntés fogadta Zelenszkijt Bukarestben

Biztosan nem véletlen, hogy Volodimir Zelenszkij bukaresti látogatására időzítve jelent meg román lapokban: a megmaradt helyi cukoripart a multik támogatásával tönkre teszik az ukránok, holott még nem is adoptálta őket Brüsszel EU-tagként. Más lapok Zelenszkij és Nicusor Dan államelnök tárgyalásainak témáit elemezve nem is említik az ügyet. Az ukrán elnök se sokat hederít rá várhatóan, a Barátság vezeték blokkolásával okozott már ennél is nagyobb kárt a régióban mostanában. Zelenszkij látogatása a magyarokat is érintő témákat is bőven felvethet – hamarosan többet fogunk tudni. A romániai gazdák máris eleget tudnak.

Zelenszkij Romániában: a legkisebb gondja, de a cukorrépát már nem a tüntetésre viszik, hanem a cukorgyárba, onnan Romániába, ahol tönkreteszi a helyi termelőket Fotó: AFP

Az ukrán olcsó cukor nyomást gyakorol a román piacra, és az ágazat akár el is tűnhet – írta Zelenszkijt köszöntve csütörtökön a Libertatea. „A multik a boltok polcain reklámozzák” – fogalmazzák meg a vádat a riadót fújó gazdák. A román cukoripar az összeomlás szélén áll.

Összehangolt erőfeszítésekre és egyértelmű intézkedésekre van szükség a román cukorágazat védelméhez. A hatóságoknak megoldásokat kell találniuk az ukrán eredetű, a piacot torzító termékek korlátozására, hogy a román gazdák és feldolgozók tovább működhessenek

– mondta Mihai Dimitriu, a Romániai Cukorrépa-termelők Szövetségének alelnöke a News.ro szerint.

Bizony, ami nálunk már csak szép emlék, Romániában még a jelen. Náluk nem tette tönkre az összes cukorgyárat a rendszerváltás, mint Magyarországon, de úgy látják: az ukránoknak ez most sikerület. Pedig Ukrajna még nem is került be az Európai Unióba, amit Brüsszel gyorsított pályán igyekezne megoldani, mások azonban Budapesttel az élen hevesen ellenzik.

Romániában 1990 előtt 36 cukorgyár működött. Ebből két nagy és több kisebb maradt. Erdélyben a brassói Botfaluban, a Hunyad megyei Brádon, illetve Nagyváradon működik cukorgyár.

Szabályok? Zelenszkij Ukrajnája és támogatói számára ilyenek nem léteznek

A román kormány sürgősségi rendelettel próbálta megvédeni a hazai termelőket – emlékeztet a lap. Az ukrán cukor azonban továbbra is elárasztja a román piacot. Az ágazat képviselői szerint a szabályozás hatástalan, mivel a gazdasági szereplők már jogi kiskapukat és alternatív módszereket találtak arra, hogy az importált terméket a kereskedelmi forgalomba juttassák.