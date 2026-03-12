Tönkreteszitek a cukorgyárainkat – ez a köszöntés fogadta Zelenszkijt Bukarestben
Biztosan nem véletlen, hogy Volodimir Zelenszkij bukaresti látogatására időzítve jelent meg román lapokban: a megmaradt helyi cukoripart a multik támogatásával tönkre teszik az ukránok, holott még nem is adoptálta őket Brüsszel EU-tagként. Más lapok Zelenszkij és Nicusor Dan államelnök tárgyalásainak témáit elemezve nem is említik az ügyet. Az ukrán elnök se sokat hederít rá várhatóan, a Barátság vezeték blokkolásával okozott már ennél is nagyobb kárt a régióban mostanában. Zelenszkij látogatása a magyarokat is érintő témákat is bőven felvethet – hamarosan többet fogunk tudni. A romániai gazdák máris eleget tudnak.
Az ukrán olcsó cukor nyomást gyakorol a román piacra, és az ágazat akár el is tűnhet – írta Zelenszkijt köszöntve csütörtökön a Libertatea. „A multik a boltok polcain reklámozzák” – fogalmazzák meg a vádat a riadót fújó gazdák. A román cukoripar az összeomlás szélén áll.
Összehangolt erőfeszítésekre és egyértelmű intézkedésekre van szükség a román cukorágazat védelméhez. A hatóságoknak megoldásokat kell találniuk az ukrán eredetű, a piacot torzító termékek korlátozására, hogy a román gazdák és feldolgozók tovább működhessenek
– mondta Mihai Dimitriu, a Romániai Cukorrépa-termelők Szövetségének alelnöke a News.ro szerint.
Bizony, ami nálunk már csak szép emlék, Romániában még a jelen. Náluk nem tette tönkre az összes cukorgyárat a rendszerváltás, mint Magyarországon, de úgy látják: az ukránoknak ez most sikerület. Pedig Ukrajna még nem is került be az Európai Unióba, amit Brüsszel gyorsított pályán igyekezne megoldani, mások azonban Budapesttel az élen hevesen ellenzik.
Romániában 1990 előtt 36 cukorgyár működött. Ebből két nagy és több kisebb maradt. Erdélyben a brassói Botfaluban, a Hunyad megyei Brádon, illetve Nagyváradon működik cukorgyár.
Szabályok? Zelenszkij Ukrajnája és támogatói számára ilyenek nem léteznek
A román kormány sürgősségi rendelettel próbálta megvédeni a hazai termelőket – emlékeztet a lap. Az ukrán cukor azonban továbbra is elárasztja a román piacot. Az ágazat képviselői szerint a szabályozás hatástalan, mivel a gazdasági szereplők már jogi kiskapukat és alternatív módszereket találtak arra, hogy az importált terméket a kereskedelmi forgalomba juttassák.
Hogyan játsszák ki a törvényt? Kifinomult rendszerben:
- az ukrán cukrot raktárakon és bonyolult logisztikai útvonalakon keresztül mozgatják,
- amíg elveszíti az eredetét, majd újracsomagolják,
- és különböző márkák alatt Romániában értékesítik.
Az eredmény tisztességtelen verseny, amely arra kényszeríti a helyi termelőket, hogy a túlélésért küzdjenek egy olcsó áruval elárasztott piacon, amely gyakorlatilag „a hátsó ajtón” jutott be.
Rendkívül nehéz helyzettel állunk szemben. Egyes multinacionális cégek nagyon alacsony áron kínálják az ukrán cukrot, ami nyomást gyakorol a román termelőkre és gazdákra. Ha ez a helyzet folytatódik, fennáll a veszélye, hogy a román cukoripar jelentős része eltűnik
– idézik Mihaela Neagut, a Luduş Premium Sugar Factory tulajdonosát.
Zelenszkij legkisebb gondja: egyre kevesebb a cukorrépa-termesztő Romániában
Marad-e valaki Romániában, aki cukorrépát termel, ilyen körülmények közt kérdésessé válik.
A termelés jövedelmezősége közvetlenül a bolti árak egyensúlyától függ, és jelenleg a termelési költségek meghaladhatják a bevételeket, így a cukorrépa termesztése biztos veszteség.
Egyre kevesebb gazda választja a cukorrépa-termesztést. A piacon lévő nagyon alacsony cukorár közvetlenül befolyásolja azt az árat, amit a cukorrépáért kaphatunk. Ez egy drága növény, sok befektetést és munkát igényel, és a jelenlegi árak mellett egyre nehezebb fenntartani
– mondta Paul Covrig cukorrépa-termesztő.
A román cukorrépa-termesztők sorsa nyilvánvalóan Zelenszkij legkisebb gondja. Bukaresti tárgyalásai várható témáit hosszú elemzésben taglalja az Adevarul, a cukor nem szerepel a listán. Az ukrán elnök és az európai bizottsági elnök Ursula von der Leyen legkisebb gondjainak listáján sokan mások is szerepelnek a Kijev által megcélzott klubban, az EU-ban, mint például a közép-európai tankolók.
Ahogy a lista gyarapszik, úgy válik az ukrán elnök egyre agresszívabbá. Mi ütött Zelenszkijbe? – teszi fel a kérdést csütörtöki vezető anyagának címében az ukránellenességgel igazán nem vádolható Politico.
Nicusor Dantól mit követel, hamarosan kiderül.