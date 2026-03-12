Deviza
Garantiqa Hitelgarancia Zrt

Történelmi csúcson a Garantiqa: 3500 milliárd forintnyi kkv-hitelt támogat garanciával

A fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártya konstrukció iránt továbbra is töretlen a kereslet: a hazai vállalkozások aktívan használják a kedvező finanszírozási lehetőségeket beruházásaikhoz és működésükhöz – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztésért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. sajtótájékoztatóján. A Garantiqa eközben történelmi évet zárt: 2025-ben rekordot döntött a kezességével biztosított hitelállomány, amely soha nem látott szintre emelkedett.
Ballagó Dániel
2026.03.12, 15:01
Frissítve: 2026.03.12, 15:35

Rekordszintre nőtt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által biztosított kis- és középvállalati hitelállomány: a társaság kezességvállalásával támogatott hitelek összege már meghaladja a 3500 milliárd forintot. A kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártyás hitelek iránt továbbra is élénk a kereslet, ami a vállalkozások beruházási és finanszírozási aktivitásában is megmutatkozik.

Garantiqa Hitelgarancia
Garantiqa: történelmi eredmény és stabil működés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint a vállalkozások a januári szezonális visszaesés után februárban látványosan visszatértek a hitelpiacra.

A beruházási célú Széchenyi-hiteleknél az elfogadott ügyletek száma éves alapon 22,4 százalékkal nőtt, a hitelvolumen pedig 41,3 százalékkal bővült. A likviditási hitelek iránti kereslet még ennél is gyorsabban emelkedett: több mint két és félszeresére nőtt.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztésért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Garantiqa sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

a fix, 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártya konstrukcióik a jelenlegi gazdasági környezetben kiszámítható finanszírozási lehetőséget jelentenek a hazai cégek számára.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy 2025 októberétől a kormány egységesen 3 százalékra csökkentette a beruházási és likviditási célú Széchenyi-kártya termékek kamatát. Az intézkedés gyorsan megmutatta a hatását:

azóta összesen 27 ezer hiteligénylés érkezett mintegy 1370 milliárd forint értékben, amelyek közül több mint 16 ezer ügylet már a szerződéskötési szakaszba jutott, összesen 788 milliárd forint értékben.

Történelmi csúcson a portfólió

A kedvezményes hitelek iránti erős kereslet a Garantiqa üzleti eredményeiben is tükröződik. Szabó István Attila, a társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy

2025-ben minden korábbi várakozást felülmúló eredményt ért el a cég. A kezességvállalási portfólió 2738 milliárd forintra nőtt, míg a Garantiqa által biztosított hitelállomány 3531 milliárd forintot ért el.

A garanciavállalás jelentősége abban áll, hogy a bankok számára kockázatosabbnak számító vállalkozások – különösen a kisebb cégek – is könnyebben juthatnak hitelhez. A társaság portfóliójának 64 százaléka éppen a legnehezebben finanszírozható mikrovállalkozásokat segíti.

A Garantiqa jelenleg

  • közel 72 ezer aktív szerződéssel rendelkezik,
  • amelyek több mint 54 ezer vállalkozás finanszírozását támogatják,
  • és közvetve mintegy 650 ezer munkahely fenntartásához járulnak hozzá.

A társaság ma már minden második hazai kkv-hitel mögött garanciavállalóként jelen van.

A vezető szerint a portfólió stabilitását az is mutatja, hogy a garanciabeváltások aránya jóval a tervezett szint alatt maradt, ami a magyar kkv-k fizetési fegyelmét és alkalmazkodóképességét jelzi.

Garantiqa: beruházások ösztönzése kedvezményekkel

A Garantiqa a beruházások további ösztönzése érdekében újabb kedvezményt is bevezetett:

a 2026. június 30-ig megkötött Széchenyi-kártya beruházási hitelek esetében elengedi a garanciadíjat az első teljes év végéig.

„Ez az extra kedvezmény a 3 százalékos fix kamattal párosulva olyan vonzó környezetet teremt, amely a bizonytalanabb külső gazdasági körülmények között is bátrabb fejlesztésekre sarkallja a hazai cégeket” – hangsúlyozta Szabó István Attila.

Magyarország egyébként európai összevetésben is kiemelkedik a garanciaprogramok szerepét tekintve, a Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) szerint a magyar vállalkozások finanszírozását a GDP mintegy 3,7 százalékának megfelelő garancia segíti, miközben az uniós átlag mindössze 1 százalék körül alakul.

