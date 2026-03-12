Történelmi csúcson a Garantiqa: 3500 milliárd forintnyi kkv-hitelt támogat garanciával

Rekordszintre nőtt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által biztosított kis- és középvállalati hitelállomány: a társaság kezességvállalásával támogatott hitelek összege már meghaladja a 3500 milliárd forintot. A kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártyás hitelek iránt továbbra is élénk a kereslet, ami a vállalkozások beruházási és finanszírozási aktivitásában is megmutatkozik.

Garantiqa: történelmi eredmény és stabil működés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint a vállalkozások a januári szezonális visszaesés után februárban látványosan visszatértek a hitelpiacra.

A beruházási célú Széchenyi-hiteleknél az elfogadott ügyletek száma éves alapon 22,4 százalékkal nőtt, a hitelvolumen pedig 41,3 százalékkal bővült. A likviditási hitelek iránti kereslet még ennél is gyorsabban emelkedett: több mint két és félszeresére nőtt.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztésért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Garantiqa sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

a fix, 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártya konstrukcióik a jelenlegi gazdasági környezetben kiszámítható finanszírozási lehetőséget jelentenek a hazai cégek számára.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy 2025 októberétől a kormány egységesen 3 százalékra csökkentette a beruházási és likviditási célú Széchenyi-kártya termékek kamatát. Az intézkedés gyorsan megmutatta a hatását:

azóta összesen 27 ezer hiteligénylés érkezett mintegy 1370 milliárd forint értékben, amelyek közül több mint 16 ezer ügylet már a szerződéskötési szakaszba jutott, összesen 788 milliárd forint értékben.

Történelmi csúcson a portfólió

A kedvezményes hitelek iránti erős kereslet a Garantiqa üzleti eredményeiben is tükröződik. Szabó István Attila, a társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy

2025-ben minden korábbi várakozást felülmúló eredményt ért el a cég. A kezességvállalási portfólió 2738 milliárd forintra nőtt, míg a Garantiqa által biztosított hitelállomány 3531 milliárd forintot ért el.

A garanciavállalás jelentősége abban áll, hogy a bankok számára kockázatosabbnak számító vállalkozások – különösen a kisebb cégek – is könnyebben juthatnak hitelhez. A társaság portfóliójának 64 százaléka éppen a legnehezebben finanszírozható mikrovállalkozásokat segíti.