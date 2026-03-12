Történelmi csúcsig drágulhat az olaj, és ez egy optimista forgatókönyv
Egy héten belül másodjára emelte meg az év végi olajárra vonatkozó jóslatát a Goldman Sachs, miután a bank most már a Hormuzi-szoros forgalmának 10 napos helyett 21 napos leállásával számol. Azonban arra is figyelmeztettek, hogy a közeljövőben megdőlhet a 2008-as, hordónkénti 150 dollárt közelítő történelmi csúcs is.
Az év végén már ismét alacsony lehet az olajár, ha hamarosan megnyílik a Hormuzi-szoros
A Goldman elemzői szerint ha a Hormuzi-szoros csak 21 napig marad zárva, akkor az év végére a Brent hordónkénti ára 71 dollárra, a WTI hordónkénti ára pedig 67 dollárra csökkenhet – írja a Marketwatch. Alig egy héttel korábban a befektetési bank még 66 dolláros árat várt a Brent, és 62 dolláros árat a WTI esetében.
Az új célárak figyelembe veszik, hogy Irán már tankereket is célba vett a Perzsa-öbölben és azt is, hogy már a Goldman sem reménykedik abban, hogy csak 10 napig lesz járhatatlan a Hormuzi-szoros. Azonban a 21 napos, a korábbi forgalom 10 százalékát lebonyolító időszak, majd a szállított mennyiség 30 napig tartó normalizációja így is optimista feltételezésnek számít, különösen akkor, ha Irán elaknásította a globális energiapiac legfontosabb ütőerét.
Ezzel párhuzamosan a Goldman arra is figyelmeztetett, hogy a közeljövőben az olajárak jóval magasabbak lehetnek , mint az év végi jóslat, ami nem is meglepő, hiszen jelenleg mind a Brent, mind a WTI ára 90 dollár fölött van. A bank szerint a legnagyobb olajsokk ideje alatt az árak tovább emelkedhetnek mindaddig, amíg a piac nem bízik abban, hogy a fennakadás csak ideiglenes lesz.
Az árak csak ezután konvergálhatnak a Goldman sokk utáni modelljében jelzett szintekhez.
Jó esetben nem kell a megígért stratégiai tartalék sem
Amennyiben ezek a feltételezések teljesülnek, úgy a Goldman szerint a piacra nem érkezik meg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által bejelentett 400 millió hordónyi stratégiai tartalék teljes mennyisége sem. Erre csak akkor kerülhet sor a bank elemzői szerint, ha a fennakadás még ennél is tartósabb lesz. A Goldman arra is figyelmeztetett, hogy ha a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj mennyisége márciusban alacsony marad, úgy az árak megdönthetik a közel 148 dolláros történelmi csúcsot is. Ebben az esetben a keresletnek is jóval nagyobb mértékben kell csökkennie.
Szerdán Irán jóval harciasabb nyilatkozatot tett, ami nem utal arra, hogy Teherán a közeljövőben engedélyezné a tankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson, és azt közölték, hogy
a világ jobban teszi, ha felkészül a 200 dolláros olajárra.
Ha a helyzetet korábban megoldják és az OPEC növeli a termelését, úgy a modellben szereplőnél alacsonyabb ár is kialakulhat, és a Goldman szerint az amerikai kormány bármelyik pillanatban véget vethet a harcoknak. A bank közzétette azt is, hogy milyen olajárakat hozhat az év végére az, ha a blokád 30 napig vagy 60 napig fennmarad. Előbbi esetben a Brent 76 dollárba, utóbbi esetben 93 dollárba kerülhet az év végén.