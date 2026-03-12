Deviza
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Történelmi csúcsig drágulhat az olaj, és ez egy optimista forgatókönyv

A Goldman Sachs szerint nem marad sokáig zárva a Hormuzi-szoros, az év végére már viszonylag olcsó lehet az olaj. A következő napokban azonban így is eljöhet a 150 dolláros olajár.
K. B. G.
2026.03.12, 15:40
Frissítve: 2026.03.12, 15:59

Egy héten belül másodjára emelte meg az év végi olajárra vonatkozó jóslatát a Goldman Sachs, miután a bank most már a Hormuzi-szoros forgalmának 10 napos helyett 21 napos leállásával számol. Azonban arra is figyelmeztettek, hogy a közeljövőben megdőlhet a 2008-as, hordónkénti 150 dollárt közelítő történelmi csúcs is.

olaj, iráni háború
Amíg a Hormuzi-szoros zárva van, az olajár csak egy irányba mehet / Fotó: AFP

Az év végén már ismét alacsony lehet az olajár, ha hamarosan megnyílik a Hormuzi-szoros

A Goldman elemzői szerint ha a Hormuzi-szoros csak 21 napig marad zárva, akkor az év végére a Brent hordónkénti ára 71 dollárra, a WTI hordónkénti ára pedig 67 dollárra csökkenhet – írja a Marketwatch. Alig egy héttel korábban a befektetési bank még 66 dolláros árat várt a Brent, és 62 dolláros árat a WTI esetében.

Az új célárak figyelembe veszik, hogy Irán már tankereket is célba vett a Perzsa-öbölben és azt is, hogy már a Goldman sem reménykedik abban, hogy csak 10 napig lesz járhatatlan a Hormuzi-szoros. Azonban a 21 napos, a korábbi forgalom 10 százalékát lebonyolító időszak, majd a szállított mennyiség 30 napig tartó normalizációja így is optimista feltételezésnek számít, különösen akkor, ha Irán elaknásította a globális energiapiac legfontosabb ütőerét.

Ezzel párhuzamosan a Goldman arra is figyelmeztetett, hogy a közeljövőben az olajárak jóval magasabbak lehetnek , mint az év végi jóslat, ami nem is meglepő, hiszen jelenleg mind a Brent, mind a WTI ára 90 dollár fölött van. A bank szerint a legnagyobb olajsokk ideje alatt az árak tovább emelkedhetnek mindaddig, amíg a piac nem bízik abban, hogy a fennakadás csak ideiglenes lesz. 

Az árak csak ezután konvergálhatnak a Goldman sokk utáni modelljében jelzett szintekhez.

Jó esetben nem kell a megígért stratégiai tartalék sem

Amennyiben ezek a feltételezések teljesülnek, úgy a Goldman szerint a piacra nem érkezik meg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által bejelentett 400 millió hordónyi stratégiai tartalék teljes mennyisége sem. Erre csak akkor kerülhet sor a bank elemzői szerint, ha a fennakadás még ennél is tartósabb lesz. A Goldman arra is figyelmeztetett, hogy ha a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj mennyisége márciusban alacsony marad, úgy az árak megdönthetik a közel 148 dolláros történelmi csúcsot is. Ebben az esetben a keresletnek is jóval nagyobb mértékben kell csökkennie.

Szerdán Irán jóval harciasabb nyilatkozatot tett, ami nem utal arra, hogy Teherán a közeljövőben engedélyezné a tankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson, és azt közölték, hogy 

a világ jobban teszi, ha felkészül a 200 dolláros olajárra.

Ha a helyzetet korábban megoldják és az OPEC növeli a termelését, úgy a modellben szereplőnél alacsonyabb ár is kialakulhat, és a Goldman szerint az amerikai kormány bármelyik pillanatban véget vethet a harcoknak. A bank közzétette azt is, hogy milyen olajárakat hozhat az év végére az, ha a blokád 30 napig vagy 60 napig fennmarad. Előbbi esetben a Brent 76 dollárba, utóbbi esetben 93 dollárba kerülhet az év végén.

