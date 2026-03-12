Eddig nem hallott beismerés az ukránoktól, egyenesen Orbán Viktor kapta üzenetben: „Nem fogod megkapni az olajat, hiába károgsz!"

Az ukrán kormányzati kommunikációból kiderül, valószínűleg nem technikai okai vannak a Barátság kőolajvezeték elzárásának, hanem tisztán politikai érdekből veszélyezteti Kijev hazánk energiabiztonságát.

Bedurvult az ukrán szakértő: kártevőnek nevezte Orbán Viktort / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A Zelenszkij-kabinet egy ukránbarát politikát folytató kormányt szeretne Magyarország élén látni, mivel ezzel elhárulhatna az akadály a 90 milliárd eurós katonai hitel folyósítása, és az Európai Unió keleti irányú bővítése útjából. Borisz Tizenhauzen politológus nyíltan kijelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt egy kártevőnek tartja: „Itt van tehát Orbán (...) Ha megkapja az orosz olajat, akkor továbbra is zsarolni fogja az egész Európai Uniót, blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyeket és az oroszellenes szankciókat − tehát ő egy 80-as szintű zsaroló. Ha viszont nem kapja meg az orosz olajat, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy április 12-én elveszíti a választásokat, és a probléma mindenki számára megszűnik Európában” − fogalmazott a szakértő.

A Barátság kőolajvezeték elzárása ukrán érdek

A politológus nem először beszélt arról, hogy a magyar kormányt az olaj elzárásával lehet, sőt kell zsarolni. Tizenhauzen elismerte, hogy Zelenszkij azért nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, mert bosszút akar állni Orbán Viktoron és be akar avatkozni a magyar választásokba − mutat rá az Ellenpont újságírója.

„Persze, Orbán, persze! Most fejezem be ennek a műsornak a felvételét, és egész Ukrajnával megyünk eltekerni neked a szelepet, hogy az orosz olaj meginduljon hozzád Magyarországra. Természetesen nem! Természetesen nem! Nem fogod megkapni, hiába károgsz” − tombolt az elemző.

Borisz Tizenhauzen lehetett a felbujtó?

Tizenhauzen agresszív szavaival mintegy feladta a labdát Zelenszkij elnöknek, aki egy nappal később egészen példátlan módon halálos fenyegetést címzett Orbán Viktorhoz: „Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” − mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: „Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Volodimir Zelenszkij nyilatkozatát több európai vezető is bírálta, Robert Ficó szlovák miniszterelnököt kollégái egyenesen óva intik attól, hogy betegye a lábát Ukrajnába.

A durva ukrán kommunikáció annyira elfogadhatatlan volt, hogy még Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is mélységesen elítélte azt.