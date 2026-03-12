Eddig nem hallott beismerés az ukránoktól, egyenesen Orbán Viktor kapta üzenetben: „Nem fogod megkapni az olajat, hiába károgsz!"
Az ukrán kormányzati kommunikációból kiderül, valószínűleg nem technikai okai vannak a Barátság kőolajvezeték elzárásának, hanem tisztán politikai érdekből veszélyezteti Kijev hazánk energiabiztonságát.
A Zelenszkij-kabinet egy ukránbarát politikát folytató kormányt szeretne Magyarország élén látni, mivel ezzel elhárulhatna az akadály a 90 milliárd eurós katonai hitel folyósítása, és az Európai Unió keleti irányú bővítése útjából. Borisz Tizenhauzen politológus nyíltan kijelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt egy kártevőnek tartja: „Itt van tehát Orbán (...) Ha megkapja az orosz olajat, akkor továbbra is zsarolni fogja az egész Európai Uniót, blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyeket és az oroszellenes szankciókat − tehát ő egy 80-as szintű zsaroló. Ha viszont nem kapja meg az orosz olajat, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy április 12-én elveszíti a választásokat, és a probléma mindenki számára megszűnik Európában” − fogalmazott a szakértő.
A Barátság kőolajvezeték elzárása ukrán érdek
A politológus nem először beszélt arról, hogy a magyar kormányt az olaj elzárásával lehet, sőt kell zsarolni. Tizenhauzen elismerte, hogy Zelenszkij azért nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, mert bosszút akar állni Orbán Viktoron és be akar avatkozni a magyar választásokba − mutat rá az Ellenpont újságírója.
„Persze, Orbán, persze! Most fejezem be ennek a műsornak a felvételét, és egész Ukrajnával megyünk eltekerni neked a szelepet, hogy az orosz olaj meginduljon hozzád Magyarországra. Természetesen nem! Természetesen nem! Nem fogod megkapni, hiába károgsz” − tombolt az elemző.
Borisz Tizenhauzen lehetett a felbujtó?
Tizenhauzen agresszív szavaival mintegy feladta a labdát Zelenszkij elnöknek, aki egy nappal később egészen példátlan módon halálos fenyegetést címzett Orbán Viktorhoz: „Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” − mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: „Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
Volodimir Zelenszkij nyilatkozatát több európai vezető is bírálta, Robert Ficó szlovák miniszterelnököt kollégái egyenesen óva intik attól, hogy betegye a lábát Ukrajnába.
A durva ukrán kommunikáció annyira elfogadhatatlan volt, hogy még Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is mélységesen elítélte azt.
Ukrán hátszél?
Zelenszkij már 2023 óta készült a Barátság kőolajvezeték leállítására. A Tisza Párt megalapítása után egyre szorosabb lett a kapcsolat az ukránok és Magyar Péter között. Ennek a folyamatnak a végén rendelték Münchenbe a Tisza Párt elnökét, ahol nyugati közvetítéssel egyeztethetett az ukrán elnökkel-ezután az ukránok egyértelművé tették, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéket − elemzi a kialakult helyzetet az Ellenpont újságírója, majd így folytatja:
„Magyar Péter ezután egy delegáció tagjaként Kijevbe küldte emberét, a nulla százalékos Momentum semmilyen politikai befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesét, Gelencsér Ferencet, aki szerint 20 percen keresztül csak a Barátság vezetékről beszéltek. Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter abban érdekelt, hogy a Barátság vezetéken ne induljon újra a szállítás, ezzel ezer forint fölé emelkedjen a benzin ára, és megszűnjön a rezsicsökkentés.”