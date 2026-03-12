Gulyás Gergely elárulta, mikor vezetnék ki a védett árakat – ehhez Zelenszkijnek lesz néhány szava
Csütörtökön ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismert nevén Kormányinfó tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen a szerdai kormányülésen megszületett döntésekről adtak tájékoztatást, és természetesen szóba került az elmúlt napok egyik legfontosabb kormányzati döntése, a globális olajpiac kiszámíthatatlansága miatt a védett üzemanyagárak bevezetése.
Mint ismert, a kormány hétfőn arról határozott, hogy március 10-től a 95-ös benzin literjét 595 forintért, a gázolaj literjét 615 forintért tankolhatjuk.
Gulyás Gergely szerint két feltételnek kel teljesülnie ahhoz, hogy ki lehessen vezetni a védett üzemanyagárakat:
- az egyik a Barátság kőolajvezeték újraindítása,
- a másik az iráni háború lezárása.
A miniszter kiemelte, hogy a védett árak maximális árak, így okafogyottá válnak, ha lejjebb kerül az árszint. Arra az újságírói kérdésre azonban nem válaszolt, hogy milyen Brent-árnál merülhet fel a kivezetésük.
Gulyás Gergely az esetleges magyarországi terrorfenyegetettségről az iráni háború kapcsán azt mondta, kizárni semmit nem lehet, de az esélye rendkívül csekély. Hozzátette, hogy abban bízik, hogy az Amerikai Egyesült Államok tanult a korábbi háborúk tapasztalataiból és nem követik el ugyanazt, mint például a szárazföldi csapatok bevonását. Ellenkező esetben két hét alatt lezárható a háború, szárazföldi csapatok bevonása azonban elhúzódó háborút eredményezhet.
A jövő heti uniós csúcsról elmondta, az a magyar álláspont, hogy nem blokkoljuk tovább a hitel folyósítását Ukrajnának és a 20. szankciós csomagot sem, ha Ukrajna újraindítja a Barátság kőolajvezetéket, és erre garanciát vállalnak.
Az ellátásbiztonság miatt egyelőre nem kell aggódni, ugyanis Magyarországnak van elég kőolajtartaléka, és a Mol tájékoztatása szerint már az Adria-vezetéken is megkezdődött az import.
Már zajlanak a tesztek az Adria-vezetéken
Az egyelőre még kérdéses, hogy mire elég az Adria-vezeték kapacitása. A Janaf, illetve horvát politikusok közlése szerint a cső tud annyi olajat küldeni a Mol szlovákiai és magyarországi finomítójának, amennyit azok évente feldolgoznak. A Mol viszont azzal érvel, hogy nem indulhatunk ki az Adria éves kapacitásából, mert a feldolgozás nem folyamatos például a karbantartások miatt. Így, amikor azok kőolajat igényelnek, akkor valóban szükségük lehet az Adria maximális pillanatnyi kapacitására, de az ezt próbára tevő tavaly őszi kísérlet elbukott. Eszerint az Adria nem teljes értékű, hanem kiegészítő kapacitás. Tisztábban láthatunk a tíz hónapos teszt után.
Szakértők szerint azonban hiba lenne egyedül az Adria-vezetékre alapozni. Ugyanis ameddig a Barátság kőolajvezetéken nem jön az olaj, az Adria használata
- egy-egy importirányra alapozó szállítási kitettséget jelent,
- fennmaradnak a műszaki, kapacitásbeli kockázatok,
- ahogyan a politikai hátterű kockázatok is.
Emiatt nem véletlen, hogy Magyarország ezt nem várja ki. Döntés született a Magyarországot és Szerbiát összekötő olajvezeték építéséről, emellett egy termékvezeték is lesz a szerbiai NIS és a hazai százhalombattai finomító között.
Védett üzemanyagár: most látszik csak igazán, mennyire jártak jól az autósok – brutális, amit az olaj művel
Felhasználói oldalról sokkal kellemesebb lett volna literenként ismét 480 forintban maximálni március 9-én a két alapvető üzemanyag egységárát, mint négy és fél éve, de azóta sok minden megváltozott. A most megfékezett drágulásnak ráadásul egészen más oka volt, mint a 2021-esnek. Ám közös bennük, hogy most sem látjuk a sokkoló állapot végét, mert az Magyarország kőolajellátásán múlik.
A március 10-én bejelentett nem védett ár a 95-ös benzin esetében 6 forinttal 617 forintra nő literenként a Holtankoljak szerint, a gázolaj ára pedig 45 forinttal 679 forintra. A változás nem érint a védett árakat, de a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. A portál reméli, hogy a Brent olaj áresése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem válnak veszteségessé.
Csakhogy csütörtök reggelre újra 100 dollár fölé drágult az olaj.