Gulyás Gergely elárulta, mikor vezetnék ki a védett árakat – ehhez Zelenszkijnek lesz néhány szava

Csütörtökön ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismert nevén Kormányinfó tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen a szerdai kormányülésen megszületett döntésekről adtak tájékoztatást, és természetesen szóba került az elmúlt napok egyik legfontosabb kormányzati döntése, a globális olajpiac kiszámíthatatlansága miatt a védett üzemanyagárak bevezetése.

Az olaj világpiaci ára az egekben, ezért van szükség a védett üzemanyagárakra / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mint ismert, a kormány hétfőn arról határozott, hogy március 10-től a 95-ös benzin literjét 595 forintért, a gázolaj literjét 615 forintért tankolhatjuk.

Gulyás Gergely szerint két feltételnek kel teljesülnie ahhoz, hogy ki lehessen vezetni a védett üzemanyagárakat:

az egyik a Barátság kőolajvezeték újraindítása,

a másik az iráni háború lezárása.

A miniszter kiemelte, hogy a védett árak maximális árak, így okafogyottá válnak, ha lejjebb kerül az árszint. Arra az újságírói kérdésre azonban nem válaszolt, hogy milyen Brent-árnál merülhet fel a kivezetésük.

Gulyás Gergely az esetleges magyarországi terrorfenyegetettségről az iráni háború kapcsán azt mondta, kizárni semmit nem lehet, de az esélye rendkívül csekély. Hozzátette, hogy abban bízik, hogy az Amerikai Egyesült Államok tanult a korábbi háborúk tapasztalataiból és nem követik el ugyanazt, mint például a szárazföldi csapatok bevonását. Ellenkező esetben két hét alatt lezárható a háború, szárazföldi csapatok bevonása azonban elhúzódó háborút eredményezhet.

A jövő heti uniós csúcsról elmondta, az a magyar álláspont, hogy nem blokkoljuk tovább a hitel folyósítását Ukrajnának és a 20. szankciós csomagot sem, ha Ukrajna újraindítja a Barátság kőolajvezetéket, és erre garanciát vállalnak.

Az ellátásbiztonság miatt egyelőre nem kell aggódni, ugyanis Magyarországnak van elég kőolajtartaléka, és a Mol tájékoztatása szerint már az Adria-vezetéken is megkezdődött az import.