Akár milliókat is le lehet alkudni egy lakás árából: mutatjuk, mennyit – a fegyverpénz és a többi állami támogatás megmozgathatja idén a lakáspiacot
A lakáspiacon idén több olyan pénzügyi forrás jelenhet meg, amely növelheti a vásárlók mozgásterét. Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a Világgazdaságnak adott interjújában arról beszélt, hogy a fegyverpénz mellett több állami intézkedés is új pénzeket hozhat a piacra.
Ezek között említette a többgyermekes nők szja-mentességét, a köztisztviselők lakhatási támogatását, valamint az Otthon Start program lakáshitelét, amely sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.
Minden ilyen pluszpénz mozgatja az emberek fantáziáját, különösen úgy, hogy a 3 százalékos hitel lehetősége nagyon erősen benne van már a köztudatban
– fogalmazott. Az elemző ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a források önmagukban nem feltétlenül okoznak azonnali keresleti robbanást.
„Az elmúlt évek inflációs sokkja miatt az emberek óvatosabbá váltak, ezért nem várható hirtelen keresleti élénkülés.”
Ennyit lehet most alkudni egy lakás árából
Kérdésünkre elmondta, hogy a lakáspiacon jelenleg átlagosan 5,9 százalékos alkut érnek el a vevők az OTP Ingatlanpont adatai szerint a meghirdetett árhoz képest.
Ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetében akár 2,5–3 millió forintos engedmény is elképzelhető a végső szerződéskötési árnál.
Az alku mértéke azonban jelentősen függ az ingatlan típusától és elhelyezkedésétől. Budapesten általában kisebb a mozgástér, jellemzően 2-3 százalék körüli engedményt lehet elérni, míg vidéken és kisebb településeken ennél nagyobb alkuk is előfordulhatnak. Az OTP szakértője szerint a panelek esetében általában kisebb az alku, mivel ezek a lakások
- könnyebben összehasonlíthatók,
- homogénebbek
- és sokszor gyorsabban találnak vevőt.
Egyedi, nagy értékű vagy nehezebben értékesíthető ingatlanoknál ugyanakkor nagyobb engedmény is előfordulhat. Valkó Dávid kiemelte, hogy
a forgalom és az alkupozíció nagyon szépen mozog együtt: amikor csökken a forgalom, az rögtön teret ad az alkuk növekedésének.
A téli hónapokban az őszi felfutás után visszaesett a lakáspiaci forgalom, ami hozzájárult ahhoz, hogy az alkuk mértéke is emelkedjen.
A tavalyi erős kereslet és gyors drágulás után idén kiegyensúlyozottabb működés várható a lakáspiacon. A vevők körében egyre inkább a saját célú vásárlások dominálnak – derült ki az OTP Bank évindító ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján.
Nyugodtabb év jöhet a lakáspiacon
A szakértő szerint a 2025-ös év kifejezetten hektikus volt a lakáspiacon. A kereslet tavasszal visszakorrigált, a nyár inkább kivárásról szólt, majd szeptember és október erős hónapokat hozott, amit az év végén ismét enyhébb visszaesés követett. Ebben az időszakban az Otthon Start program is jelentősen befolyásolta a piacot.
A 2025-ös év biztosan az Otthon Start éveként fog bevonulni a lakáspiac történetébe
– fogalmazott az OTP elemzője. A lakáspiaci túlárazottság mutatója az év végére akár 25 százalék közelébe is emelkedhetett, mondta, hozzátéve: 2026-ban azonban már kiegyensúlyozottabb működés jöhet.
A bővülő kínálat fékezheti az árakat
A kereslet erősödésére reagálva a kínálat is növekedni kezdhet. A lakhatási tőkeprogram és az Otthon Start feltételeihez igazodó beruházások több új lakást hozhatnak a piacra. Az OTP szakértője szerint számos projekt jelenleg még az értékesítés indulása előtt áll, de már „a startpisztoly előtt várakozik”. A kínálat bővülése pedig mérsékelheti az árak emelkedését.
A lakáspiaci adásvételek száma várhatóan nem változik jelentősen. A KSH adatai szerint 2024-ben 131 ezer lakástranzakció történt Magyarországon. Az OTP becslése szerint 2025-ben 130–140 ezer adásvétel lehetett, és idén is hasonló nagyságrend várható.
A NAV-adatok alapján 2025-ben Budapesten az átlagos lakásár 1,22 millió forint volt négyzetméterenként, ami 21 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest. A megyeszékhelyek közül Debrecen közelíti leginkább az egymillió forintos szintet, 958 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Győrben 853 ezer forint, Szegeden pedig valamivel alacsonyabb az átlag. Budapesten továbbra is az V. kerület a legdrágább, ahol az átlagos négyzetméterár 1,6–1,7 millió forint körül alakul.
Élénkülhet az új lakások építése
A lakásépítés tavaly még alacsony szinten maradt: 2025-ben még a 2024-es szinthez képest is 9 százalékkal kevesebb lakást adtak át, ami részben a 2023-as piaci visszaesés késleltetett hatása.
Ugyanakkor az építési engedélyek száma már tavaly 37 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy a beruházók ismét nagyobb bizalommal indítanak projekteket.
A budapesti újlakás-piacon is erősödés látható: míg 2024-ben 29 darab 50 lakásnál nagyobb projekt értékesítése indult el, addig 2025-ben már 55 ilyen beruházás jelent meg a piacon – zárta az elemző.
Az európai lakáshitelpiacon különös ellentmondás alakult ki: miközben a jegybankok már kamatot csökkentenek, sok háztartás még évekig magasabb törlesztőkkel szembesülhet. Európa több országában a hitelek szerkezete miatt a kamatváltozások késleltetve jelennek meg a lakosságnál. Egy elemzés szerint ez akár a gazdaságra is hatással lehet – miközben egyes konstrukciók éppen az ilyen időszakokban válhatnak különösen értékessé. Bővebben>>>