Akár milliókat is le lehet alkudni egy lakás árából: mutatjuk, mennyit – a fegyverpénz és a többi állami támogatás megmozgathatja idén a lakáspiacot

A lakáspiacon idén több olyan pénzügyi forrás jelenhet meg, amely növelheti a vásárlók mozgásterét. Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a Világgazdaságnak adott interjújában arról beszélt, hogy a fegyverpénz mellett több állami intézkedés is új pénzeket hozhat a piacra.

Az Otthon Start program lakáshitele sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezek között említette a többgyermekes nők szja-mentességét, a köztisztviselők lakhatási támogatását, valamint az Otthon Start program lakáshitelét, amely sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.

Minden ilyen pluszpénz mozgatja az emberek fantáziáját, különösen úgy, hogy a 3 százalékos hitel lehetősége nagyon erősen benne van már a köztudatban

– fogalmazott. Az elemző ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a források önmagukban nem feltétlenül okoznak azonnali keresleti robbanást.

„Az elmúlt évek inflációs sokkja miatt az emberek óvatosabbá váltak, ezért nem várható hirtelen keresleti élénkülés.”

Ennyit lehet most alkudni egy lakás árából

Kérdésünkre elmondta, hogy a lakáspiacon jelenleg átlagosan 5,9 százalékos alkut érnek el a vevők az OTP Ingatlanpont adatai szerint a meghirdetett árhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetében akár 2,5–3 millió forintos engedmény is elképzelhető a végső szerződéskötési árnál.

Az alku mértéke azonban jelentősen függ az ingatlan típusától és elhelyezkedésétől. Budapesten általában kisebb a mozgástér, jellemzően 2-3 százalék körüli engedményt lehet elérni, míg vidéken és kisebb településeken ennél nagyobb alkuk is előfordulhatnak. Az OTP szakértője szerint a panelek esetében általában kisebb az alku, mivel ezek a lakások

könnyebben összehasonlíthatók,

homogénebbek

és sokszor gyorsabban találnak vevőt.

Egyedi, nagy értékű vagy nehezebben értékesíthető ingatlanoknál ugyanakkor nagyobb engedmény is előfordulhat. Valkó Dávid kiemelte, hogy

a forgalom és az alkupozíció nagyon szépen mozog együtt: amikor csökken a forgalom, az rögtön teret ad az alkuk növekedésének.

A téli hónapokban az őszi felfutás után visszaesett a lakáspiaci forgalom, ami hozzájárult ahhoz, hogy az alkuk mértéke is emelkedjen.

Nyugodtabb év jöhet a lakáspiacon

A szakértő szerint a 2025-ös év kifejezetten hektikus volt a lakáspiacon. A kereslet tavasszal visszakorrigált, a nyár inkább kivárásról szólt, majd szeptember és október erős hónapokat hozott, amit az év végén ismét enyhébb visszaesés követett. Ebben az időszakban az Otthon Start program is jelentősen befolyásolta a piacot.

A 2025-ös év biztosan az Otthon Start éveként fog bevonulni a lakáspiac történetébe

– fogalmazott az OTP elemzője. A lakáspiaci túlárazottság mutatója az év végére akár 25 százalék közelébe is emelkedhetett, mondta, hozzátéve: 2026-ban azonban már kiegyensúlyozottabb működés jöhet.