Az orosz-ukrán háború kitörése óta soha nem látott áron van a fontos ipari fém – leálltak a kohók a Közel-Keleten és nincs, aki pótolja a hiányt

Nem lassult az alumínium árának emelkedése csütörtökön sem, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt több közel-keleti termelő már kénytelen volt kohók működését is leállítani.

Az alumínium a Közel-Kelet egyik fontos exportcikke / Fotó: Shutterstock

Többéves csúcs közelében az alumínium ára

A sanghaji határidős piac legnagyobb likviditású kontraktusa 0,38 százalékos emelkedés után tonnánként 25 240 jüan árfolyamon zárt, míg a londoni fémtőzsde (LME) három hónapos szerződése 1,32 százalékos emelkedés után tonnánként 3502 dolláros árat ért el, megközelítve a héten elért 3544 dolláros közel négyéves csúcsot. Az orosz–ukrán háború kitörése utáni szinteket közelítő árat a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak hajtják.

A Közel-Keletről érkezik ugyanis a globális ellátás mintegy 9 százaléka, ami a Hormuzi-szoros lezárása miatt most nem jut el a piacra.

Ez összességében nagyobb, mint a teljes orosz kínálat, ráadásul a térségben már több kohó leállította a működését, amiknek újraindítása hosszabb időt vehet igénybe.

Annak pedig egyelőre nincsen jele, hogy az Izrael, Egyesült Államok és Irán közti háború hamarosan véget érne és megnyílna a Hormuzi-szoros.

A Mercuria nevű árupiaci kereskedő egy közel 100 ezer tonnás szállítmányt törölt, ami egy LME-hez köthető raktárba érkezett volna Malajziába – írja a Reuters. A piacok mozgását most főként a geopolitikai hírek irányítják, ám míg 2022-ben az alumínium árát az orosz kínálat csökkenése miatti félelmek hajtották és az árrobbanás kérészéletűnek bizonyult, miután az orosz termelés még nőtt is az egy évvel korábbihoz képest, addig most a Közel-Keleten már Katar és Bahrein is ténylegesen korlátozta a termelést.