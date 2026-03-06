Lejtmenetben a forint, féléves mélypontról próbál feltápászkodni a kurzus – durván elszállt az olaj ára
Péntek délután sem tudott erőt meríteni a forint a devizapiacon, noha kisebb mérétkben enyhült a nyomás a hazai fizetőeszközön délután fél három órára. A piacot továbbra is az iráni hírek és az energiahordozók árának alakulása befolyásolja leginkább.
Az euró jegyzése féléves csúcsra, a 394-es szint fölé szúrt rövid időre nem sokkal dél után, innen 392,4 forintig húzódott vissza a keresztáfolyam 14:30-ra. Ez 1,3 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz felől nézve.
A dollárhoz képest másfél százalékot gyengült a forint, öröm az ürömben, hogy a 340 feletti szinten nem kapaszkodott meg huzamosan a jegyzés, cikkünk írásakor 338,9 forinton váltják a zöldhasút.
A régiós devizák is a forint sérülékeységéről tanúskodnak, ami mögötta Barátság kőolajvezeték tartós leállása, valamint a magyar-ukrán kapcsolatok mélypontra zuhanása állhat. A lengyel zloty 1,1 százalékkal, a cseh korona 1,2 százalékkal drágult.
Az Erste kommentárja szerint nagyon sok a nyitott kérdés az iráni háborúval kapcsolatban, s a bizonytalanság nagy teher marad a forinton az elkövetkező napokban. Áttörést az hozhatna, ha legalább a szállítási útvonalak akadálymentesítését sikerülne elérni.
Ütik az OTP-t, ma is elszállt az olaj ára
A pesti tőzsdét is kemény mínuszok uralják, a BUX 1,9 százalékkal esett kora délutánig, 122 700 pont környékére. A hazai börze napi forgalma már most meghaladja a 21 milliárd forintot.
A vezető magyar részvények közül
- az OTP papírjait az erős negyedéves számok ellenére 2,5 százalékkal ütötték lejjebb,
- a Mol 1,6 zázalékkal esett,
- a Richter kurzusa másfél százalékkal került lejjebb,
- a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékos mínusznál jár.
Az európai piacokon is negatív a hangulat, noha a meghatározó nyugati részvényindexek a hazainál jóval kisebb, fél százalék körüli mínuszt szedek össze.
Az olaj ára tovább robog felfelé az eszkalálódó közel-keleti feszültségek következtében. A Brent típusú északi-tengeri nyersolaj hotdónkénti ára átlépte a 84 dollárt, 2,7 százalékkal drágulva. Az amerikai kontinensen irányadó WTI hat százalékkal 85,8 dollárra emelkedett.
Az arany unciánkénti ára egy százalékkal araszolt feljebb, 5130 dollár fölé.