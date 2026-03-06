Deviza
Lejtmenetben a forint, féléves mélypontról próbál feltápászkodni a kurzus – durván elszállt az olaj ára

Továbbra is erősen negatív a nemzetközi piaci hangulat és a magyar eszközöket erősen kerülik a befektetők az iráni háború miatt. A forint féléves mélyponton járt péntek délután az euróval szemben, az OTP-t ütik a tőzsdéők, közben pedig az olaj ára is robog felfelé.
K. T.
2026.03.06, 14:56
Frissítve: 2026.03.06, 15:15

Péntek délután sem tudott erőt meríteni a forint a devizapiacon, noha kisebb mérétkben enyhült a nyomás a hazai fizetőeszközön délután fél három órára. A piacot továbbra is az iráni hírek és az energiahordozók árának alakulása befolyásolja leginkább.

forint, euró, dollár, OTP, olaj
Ütik a forintot és az OTP-t is a befektetők / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése féléves csúcsra, a 394-es szint fölé szúrt rövid időre nem sokkal dél után, innen 392,4 forintig húzódott vissza a keresztáfolyam 14:30-ra. Ez 1,3 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz felől nézve.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest másfél százalékot gyengült a forint, öröm az ürömben, hogy a 340 feletti szinten nem kapaszkodott meg huzamosan a jegyzés, cikkünk írásakor 338,9 forinton váltják a zöldhasút.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is a forint sérülékeységéről tanúskodnak, ami mögötta Barátság kőolajvezeték tartós leállása, valamint a magyar-ukrán kapcsolatok mélypontra zuhanása állhat. A lengyel zloty 1,1 százalékkal, a cseh korona 1,2 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárja szerint nagyon sok a nyitott kérdés az iráni háborúval kapcsolatban, s a bizonytalanság nagy teher marad a forinton az elkövetkező napokban. Áttörést az hozhatna, ha legalább a szállítási útvonalak akadálymentesítését sikerülne elérni.

Ütik az OTP-t, ma is elszállt az olaj ára

A pesti tőzsdét is kemény mínuszok uralják, a BUX 1,9 százalékkal esett kora délutánig, 122 700 pont környékére. A hazai börze napi forgalma már most meghaladja a 21 milliárd forintot. 

A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP papírjait az erős negyedéves számok ellenére 2,5 százalékkal ütötték lejjebb, 
  • a Mol 1,6 zázalékkal esett, 
  • a Richter kurzusa másfél százalékkal került lejjebb, 
  • a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékos mínusznál jár.

Az európai piacokon is negatív a hangulat, noha a meghatározó nyugati részvényindexek a hazainál jóval kisebb, fél százalék körüli mínuszt szedek össze.

 OTP részvény
OTP részvény15:40:26
Árfolyam: 36 610 HUF -1 350 / -3,69 %
Forgalom: 18 150 276 220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az olaj ára tovább robog felfelé az eszkalálódó közel-keleti feszültségek következtében. A Brent típusú északi-tengeri nyersolaj hotdónkénti ára átlépte a 84 dollárt, 2,7 százalékkal drágulva. Az amerikai kontinensen irányadó WTI hat százalékkal 85,8 dollárra emelkedett.

Az arany unciánkénti ára egy százalékkal araszolt feljebb, 5130 dollár fölé.

