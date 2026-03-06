Lejtmenetben a forint, féléves mélypontról próbál feltápászkodni a kurzus – durván elszállt az olaj ára

A régiós devizák is a forint sérülékeységéről tanúskodnak, ami mögötta Barátság kőolajvezeték tartós leállása, valamint a magyar-ukrán kapcsolatok mélypontra zuhanása állhat. A lengyel zloty 1,1 százalékkal, a cseh korona 1,2 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárja szerint nagyon sok a nyitott kérdés az iráni háborúval kapcsolatban, s a bizonytalanság nagy teher marad a forinton az elkövetkező napokban. Áttörést az hozhatna, ha legalább a szállítási útvonalak akadálymentesítését sikerülne elérni.

Ütik az OTP-t, ma is elszállt az olaj ára

A pesti tőzsdét is kemény mínuszok uralják, a BUX 1,9 százalékkal esett kora délutánig, 122 700 pont környékére. A hazai börze napi forgalma már most meghaladja a 21 milliárd forintot.

A vezető magyar részvények közül

az OTP papírjait az erős negyedéves számok ellenére 2,5 százalékkal ütötték lejjebb,

a Mol 1,6 zázalékkal esett,

a Richter kurzusa másfél százalékkal került lejjebb,

a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékos mínusznál jár.

Az európai piacokon is negatív a hangulat, noha a meghatározó nyugati részvényindexek a hazainál jóval kisebb, fél százalék körüli mínuszt szedek össze.