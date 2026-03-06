Deviza
Amerikát is meghódítaná a Revolut

A világszerte több mint 70 millió ügyfelet kiszolgáló fintech szolgáltató, a Revolut bejelentette, hogy kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Valutaellenőrző Hivatalához (OCC), valamint a Szövetségi Betétbiztosítási Társasághoz (FDIC). Ezekben a Revolut az amerikai bankengedélyért folyamodott.
2026.03.06, 14:55
Frissítve: 2026.03.06, 15:13

Ez a kérelem fontos mérföldkövet jelent a Revolut észak-amerikai terjeszkedésében, és abban is, hogy a vállalat a világ első valóban globális banki platformjává váljon – számolt be róla a Bloomberg.  Nik Storonsky, a Revolut alapítója és vezérigazgatója elmondta: „Az Egyesült Államok a Revolut globális növekedési stratégiájának egyik kulcsfontosságú pillére.” A szövetségi charta megszerzésével a fintech célja, hogy megkerülje a széttagolt, államonkénti szabályozási környezetet, amely lassította a növekedését, és mind az 50 államban egyetlen, egységes szövetségi keretrendszer alatt működjön.

A Revolut az amerikai bankengedélyért folyamodott / Fotó: Világgazdaság

Vezetőváltást is bejelentett a Revolut

A bankengedély megszerzése után a Revolut a digitális pénztárca- és fizetési szolgáltatóból egy teljes körűen engedélyezett pénzügyi intézményné válna a világ legnagyobb pénzügyi piacán – írta cikkében az Origo

Az átalakulás alkalmából a cég új vezérigazgatót is szerződtetett az amerikai egység élére.

Cetin Duransoy-t nevezték ki, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Capital One-nál és a Visánál. Duransoy Sid Jajodiát követi a poszton, aki globális banki igazgatóként marad a cégnél. Ez a stratégiai lépés a Revolut tágabb „Project 100” programjának része, amelynek célja, hogy 2027 közepére világszerte 100 millió ügyfelet érjen el. Hazánkban a Revolutnak jelenleg kétmillió felhasználója van.

