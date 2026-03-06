Hivatalos: végre megérkezett Ursula von der Leyenék válasza a Barátság vezetékről és az orosz olaj átengedéséről Horvátországban – ez óriási csalódás, Szijjártó Péter kiborult

Magyarország és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az uniós jogszabályoknak, miután Ukrajna leállította a szállításokat a két ország irányába – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a hatályos uniós döntések értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat, ha a vezetékes szállítás ellehetetlenül.

Szijjártó Péter: az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a hazánk felé irányuló kőolajszállítást / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető azt írta: több mint tíz nap után érkezett meg az Európai Bizottság válasza a két ország beadványára. Szijjártó Péter szerint időközben egyértelművé vált, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást.

Bejegyzésében felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kormányülést követően arról beszélt:

sem magyar,

sem szlovák,

sem európai uniós

szakértők nem tekinthetik meg a Barátság kőolajvezetéket. A miniszter szerint ez azt bizonyítja, hogy a szállítás leállításának nincs fizikai, műszaki vagy technikai oka.

Brüsszel és Horvátország együtt akadályozza az orosz kőolaj tengeri importját

Szijjártó Péter állítása szerint az Európai Bizottság válasza nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett, sőt szerinte a testület azt hangsúlyozza, hogy a két ország nem néz szembe ellátási nehézségekkel, miközben az ukrán álláspontot védi.

A külügyminiszter azt is kifogásolta, hogy Brüsszel szerinte Horvátországgal együtt akadályozni próbálja az orosz kőolaj tengeri importját Magyarország és Szlovákia számára. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: az európai jogi helyzet világos, mivel az uniós döntés lehetővé teszi a tengeri beszerzést addig, amíg a csővezetékes szállítás nem lehetséges.

A miniszter a bejegyzés végén arról is írt, hogy szerinte a kialakult helyzet megerősíti annak fontosságát, hogy Magyarországon szuverén nemzeti kormány döntsön az energiabeszerzésekről, mert csak így maradhat fenn a rezsicsökkentés.

Zelenszkij egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Magyarország és más EU-országok nyomása nem írhatja felül hazája érdekeit. Zelenszkij világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítása nem automatikus, és csak a brüsszeli hadikölcsön nyithatja ki újra a csapokat.