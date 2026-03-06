Hivatalos: végre megérkezett Ursula von der Leyenék válasza a Barátság vezetékről és az orosz olaj átengedéséről Horvátországban – ez óriási csalódás, Szijjártó Péter kiborult
Magyarország és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az uniós jogszabályoknak, miután Ukrajna leállította a szállításokat a két ország irányába – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a hatályos uniós döntések értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat, ha a vezetékes szállítás ellehetetlenül.
A tárcavezető azt írta: több mint tíz nap után érkezett meg az Európai Bizottság válasza a két ország beadványára. Szijjártó Péter szerint időközben egyértelművé vált, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást.
Bejegyzésében felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kormányülést követően arról beszélt:
- sem magyar,
- sem szlovák,
- sem európai uniós
szakértők nem tekinthetik meg a Barátság kőolajvezetéket. A miniszter szerint ez azt bizonyítja, hogy a szállítás leállításának nincs fizikai, műszaki vagy technikai oka.
Brüsszel és Horvátország együtt akadályozza az orosz kőolaj tengeri importját
Szijjártó Péter állítása szerint az Európai Bizottság válasza nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett, sőt szerinte a testület azt hangsúlyozza, hogy a két ország nem néz szembe ellátási nehézségekkel, miközben az ukrán álláspontot védi.
A külügyminiszter azt is kifogásolta, hogy Brüsszel szerinte Horvátországgal együtt akadályozni próbálja az orosz kőolaj tengeri importját Magyarország és Szlovákia számára. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: az európai jogi helyzet világos, mivel az uniós döntés lehetővé teszi a tengeri beszerzést addig, amíg a csővezetékes szállítás nem lehetséges.
A miniszter a bejegyzés végén arról is írt, hogy szerinte a kialakult helyzet megerősíti annak fontosságát, hogy Magyarországon szuverén nemzeti kormány döntsön az energiabeszerzésekről, mert csak így maradhat fenn a rezsicsökkentés.
Zelenszkij egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért
Az ukrán elnök kijelentette, hogy Magyarország és más EU-országok nyomása nem írhatja felül hazája érdekeit. Zelenszkij világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítása nem automatikus, és csak a brüsszeli hadikölcsön nyithatja ki újra a csapokat.
Kijev csak konkrét feltételek teljesülése esetén állítja helyre a Barátság kőolajvezetéket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ebből egyet már el is árult: Brüsszelnek folyósítania kell a 90 milliárd eurós hitelét. Ám Ukrajna hiába zsarolja már nyíltan Európát, kétségtelen, hogy Kijev pénze előbb fog elfogyni, mint a magyar energiatartalékok.
Zelenszkij a brüsszeli és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokon kijelentette:
Orbán Viktor azért követeli tőlünk az olajat, mert enélkül nem nyerheti meg a választásokat. De vannak dolgok, aminek nincs ára, és nem fogjuk csak úgy beadni a derekunkat
– mondta az ukrán elnök. Csütörtöki beszédében azonban megint a magyarországi választásokkal foglalkozott, és azt még csak figyelembe sem vette, hogy a Barátság kőolajvezeték működése nem kampánykérdés, hanem hazánk energiabiztonságának az egyik fontos pillére.
A kijelentés azonban világos politikai üzenet: az ukrán elnök politikai zsarolásra használja a kőolajvezeték irányítását. Célja ezzel egyértelmű: Zelenszkij szerint Brüsszel egy 90 milliárd eurós hitellel tartozik neki – amelyet jelenleg Magyarország, és hamarosan akár Szlovákia is blokkolhat.
A feltételek nem sokkal azután hangzottak el, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort egy kijevi sajtótájékoztatón, ahol kijelentette:
Remélem, hogy egyetlen uniós vezető sem blokkolja a támogatást, mert különben átadjuk annak a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön.