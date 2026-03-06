Videón az aranykonvoj-rajtaütés, megmutatta a TEK, a Mol-benzinkúton golyóálló mellényes őröket tepertek le

Az „ukrán aranykonvoj akcióban” hét ukrán állampolgárt állítottak elő a hatóságok. A Terrorelhárítási Központ felvételeit Magyarország kormányának Facebook-oldala közölte a bevetésről.

A Terrorelhárítási Központ bevetési egysége fogta el az Ausztriából Ukrajnába tartó aranykonvojt / Fotó: Székelyhidi Balázs

Kiutasították a terrorelhárítók által elfogott ukrán állampolgárokat

Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról – közölte Magyarország kormánya a Facebookon.

Szijjártó Péter magyarázatot követel az esetre

Az esetről Szijjártó Péter is nyilatkozott. Elmondta, hogy január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon. Számos súlyos kérdésünk van – fogalmazott a külügyminiszter Facebook-videójában.

Először is, hogy ez egy óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak? Hogy ha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy

ekkora mennyiségű pénz készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül.

Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt? Ez kinek a pénze?

Magyarázatot és választ követelünk arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon. Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó. Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni – fogalmazott a külügyi tárcavezető.