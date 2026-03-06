Fogytán a magyarok kedvenc befektetése – idő előtt lezárja a forgalmazást az állam, de nem kell aggódni: jön a következő

Az idei évben egyértelműen a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) vezette a lakossági állampapírok toplistáját, az aktuálisan futó sorozatból már több mint 520 milliárd forint értékben dobott piacra az év kezdete óta az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A nagy érdeklődésre tekintettel az ÁKK az eredetileg 500 milliárd forintos kibocsátást újabb 200 milliárd forinttal toldotta meg.

A FixMÁP régóta a legnépszerűbb állampapír / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hatalmas népszerűségnek örvend a FixMÁP

Az óriási érdeklődés hatására a rábocsátott mennyiség forgalmazását is az eredetileg tervezett március 31-nél korábban, március 12-én lezárják a 2031/Q1 sorozat forgalmazását. A befektetőknek azonban nem kell aggódniuk, hiszen március 13-án az ÁKK azonos feltételekkel megkezdi a 2031/Q2-es sorozat forgalmazását.

Mind a két sorozat évente 7 százalékos kamatot fizet, amit 4-szer 1,75 százalékos kifizetéssel teljesít.

A két sorozat közötti egyetlen különbség a kezdő és a lejárati időpont, hiszen míg a 2031/Q1 2031. január 23-án jár le, addig a FixMÁP legújabb sorozatának lejárata 2031. április 23. A jelenlegi inflációs adatok tükrében az évi 7 százalékos kamat különösen kedvezőnek tűnik, ám az iráni háború könnyen okozhat akkora globális energiaválságot, hogy az jelentősen emeljen a drágulás ütemén, ami ronthat a FixMÁP által kínált reálhozamon.

Az ÁKK a Fix MÁP 2031/Q2 sorozatából is 500 milliárd forint értékesítését tervezi.