Hivatalos: azonnal átveszik Magyarországtól a védett árat Európában, ez az első uniós tagállam, ami bevezeti – mától ennyibe kerül a benzin és a dízel

Lengyelországban hatályba léptek az üzemanyagárak felső korlátozásai, amelyek a kormányzati intézkedéscsomag részeként a magasabb árak enyhítését célozzák a sofőrök számára – írja a Hírek Lengyelországból.

Az energiaügyi miniszter első hivatalos hirdetménye szerint 2026. március 31-től, azaz keddtől a lengyel benzinkutakon nem léphetik túl a következő maximális bruttó árakat:

95-ös benzin: 6,16 zloty/liter (körülbelül 557 Ft),

98-as benzin: 6,76 zloty/liter (körülbelül 612 Ft),

gázolaj (dízel): 7,60 zloty/liter (körülbelül 687 Ft).

A maximális árak a kihirdetést követő naptól, azaz március 31-től, keddtől érvényesek. Az előírt árak feletti értékesítés akár egymillió zlotyi bírsággal is sújtható, az ellenőrzéseket pedig a lengyel adó- és vámhivatal (KAS) végzi. A maximális árakat egy előre meghatározott képlet alapján állapítják meg naponta, amely a piaci nagykereskedelmi átlagárat, a jövedéki adót, az üzemanyagdíjat, a kereskedői árrést és az áfát veszi figyelembe.

A lépés a kormány által bevezetett adócsökkentési csomag része. Hétfőn lépett hatályba a pénzügyminiszter szombati rendelete, amely április 15-ig jelentősen mérsékli a jövedéki adót: benzin esetében 1239 zloty/1000 literre, gázolaj és biokomponensű üzemanyagok esetében pedig 880 zloty/1000 literre.

Egész Európa nyögi a magas üzemanyagárak okozta terheket, így több ország is lépett.

Horvátország és Szlovénia

A magyar kormányhoz hasonlóan gyorsan lépett Horvátország, illetve Szlovénia, azonban mindkét országban vannak fennakadások az üzemanyag-ellátásban. Horvátország csökkentette a jövedéki adó egy részét, valamint az üzemanyag-forgalmazók árrésének egy részét, miközben az árak tovább emelkedtek.

Szlovéniában pedig a régióban egyedülállóan alacsony átlagárak miatt ellátási zavarok léptek fel, a Petrol több kútján nem volt kapható a gázolaj napokig.

Szlovákia

Magyarországhoz hasonlóan kétféle ár van meghatározva Szlovákiában 30 napra. Míg a belföldieknek a benzin 1,56 euróba (606 forint), a gázolaj pedig: 1,552 euróba kerül (603 forint) literenként, addig a külföldi rendszámú járművek számára literenként 1,826 eurós fix árat vezettek be a gázolajra.