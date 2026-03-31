Lengyelország

Hivatalos: azonnal átveszik Magyarországtól a védett árat Európában, ez az első uniós tagállam, ami bevezeti – mától ennyibe kerül a benzin és a dízel

Lengyelországban keddtől hatósági maximális árakat vezettek be a benzinre és a gázolajra, hogy enyhítsék a sofőrök terheit.
VG
2026.03.31, 07:11
Frissítve: 2026.03.31, 07:50

Lengyelországban hatályba léptek az üzemanyagárak felső korlátozásai, amelyek a kormányzati intézkedéscsomag részeként a magasabb árak enyhítését célozzák a sofőrök számára – írja a Hírek Lengyelországból.

Polish government set to reduce fuel prices due to the US-Israel war on Iran
Fotó: Anadolu via AFP

Az energiaügyi miniszter első hivatalos hirdetménye szerint 2026. március 31-től, azaz keddtől a lengyel benzinkutakon nem léphetik túl a következő maximális bruttó árakat:

  • 95-ös benzin: 6,16 zloty/liter (körülbelül 557 Ft),
  • 98-as benzin: 6,76 zloty/liter (körülbelül 612 Ft),
  • gázolaj (dízel): 7,60 zloty/liter (körülbelül 687 Ft).

A maximális árak a kihirdetést követő naptól, azaz március 31-től, keddtől érvényesek. Az előírt árak feletti értékesítés akár egymillió zlotyi bírsággal is sújtható, az ellenőrzéseket pedig a lengyel adó- és vámhivatal (KAS) végzi. A maximális árakat egy előre meghatározott képlet alapján állapítják meg naponta, amely a piaci nagykereskedelmi átlagárat, a jövedéki adót, az üzemanyagdíjat, a kereskedői árrést és az áfát veszi figyelembe. 

A lépés a kormány által bevezetett adócsökkentési csomag része. Hétfőn lépett hatályba a pénzügyminiszter szombati rendelete, amely április 15-ig jelentősen mérsékli a jövedéki adót: benzin esetében 1239 zloty/1000 literre, gázolaj és biokomponensű üzemanyagok esetében pedig 880 zloty/1000 literre. 

Egész Európa nyögi a magas üzemanyagárak okozta terheket, így több ország is lépett.

Horvátország és Szlovénia

A magyar kormányhoz hasonlóan gyorsan lépett Horvátország, illetve Szlovénia, azonban mindkét országban vannak fennakadások az üzemanyag-ellátásban. Horvátország csökkentette a jövedéki adó egy részét, valamint az üzemanyag-forgalmazók árrésének egy részét, miközben az árak tovább emelkedtek. 

Szlovéniában pedig a régióban egyedülállóan alacsony átlagárak miatt ellátási zavarok léptek fel, a Petrol több kútján nem volt kapható a gázolaj napokig.

Szlovákia

Magyarországhoz hasonlóan kétféle ár van meghatározva Szlovákiában 30 napra. Míg a belföldieknek a benzin 1,56 euróba (606 forint), a gázolaj pedig: 1,552 euróba kerül (603 forint) literenként, addig a külföldi rendszámú járművek számára literenként 1,826 eurós fix árat vezettek be a gázolajra.

A kettős ár kapcsán ugyanakkor az Európai Unió szerint kötelezettségszegési eljárás veszélye is felmerül, mivel az ilyen jellegű árképzés diszkriminatívnak tekinthető. 

Ausztria

Az osztrák kormány arról öntött, hogy a benzinkutak csak hetente háromszor emelhetik az üzemanyagárakat. Azonban már március 21-én Ausztriában csak néhány benzinkút volt, ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kellett fizetni literenként. Az osztrák kormány tehát lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják. 

Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.

Románia

Románia üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében. A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és a kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából. A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát. A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
