Románia nem bírja tovább: kihirdették a válsághelyzetet, ez durva lesz – öt napon belül életbe lépnek az új szabályok az üzemanyagpiacon

Üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett a bukaresti kormány, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében – közölte csütörtökön a négypárti kabinetben részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és a kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során. A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából.

A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát. A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják. A rendeletet több halasztás után, az eredeti tervektől eltérő formában fogadta el az Ilie Bolojan liberális miniszterelnök vezette négypárti kormány.

A tervezet korábbi változata még a tavalyi átlag felére csökkentette volna az árrést, az ágazat szereplői azonban arra figyelmeztették a kormányt, hogy ez veszteségessé tenné és csődbe juttatná az üzemanyagpiac szereplőit, és üzemanyaghiányt idézne elő az országban. A kormány az eredetileg tervezett fél évről az április 1. és június 30. közötti három hónapra csökkentette az intézkedés hatályát.

„A mostani döntés az első lépés az üzemanyagpiaci árszabályozás felé, amely megelőzi a spekulatív értékesítést, a nyerészkedést, és gyakorlatilag exporttilalmat vezet be, hogy több üzemanyag maradjon az országban abból, amit a hazai finomítók előállítanak. Ugyanakkor csökkenteni lehet a benzin bioüzemanyag-tartalmát, ami alacsonyabb árat jelent. Az RMDSZ kitart amellett, hogy további beavatkozásra, árkorlátozásra van szükség. Erről folytatjuk az egyeztetéseket a koalícióban, hogy olyan további intézkedéseket tudjunk elfogadni, amelyek visszafogják az árakat a benzinkutaknál” – idézte Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterelnök-helyettest a szövetség közleménye.