Üzemanyagválság: brutális, ami Magyarország szomszédjánál történik, már átlépte 2 eurót a dízel ára

Nem minden ország olyan szerencsés, mint Magyarország. Míg idehaza több mint 10 napja változatlan árakkal találkozhatnak az autósok, addig a nyugati szomszédunknál csak néhány határ menti benzinkúton lehet a dízelt literenként 2 eurónál olcsóbban tankolni.
2026.03.21, 14:05
Frissítve: 2026.03.21, 14:14

Ausztriában csak néhány benzinkút van, ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kell fizetni literenként írja a Der Standard osztrák gazdasági lap.

Nagyott pattant a dízel ára Ausztriában

Az iráni háború legutóbbi eszkalációja után az üzemanyagárak Ausztriában tovább emelkedtek. Pénteken is sok benzinkút emelte a benzin és a dízel árát. 

A dízel, most először az amerikai–izraeli támadások kezdete óta, literenként több mint két euróba, mintegy 770 forintba került.

Csak néhány benzinkút maradt, ahol a dízel literenként két eurónál kevesebbe kerül. Ezek a kutak általában olyan országok határain találhatók, ahol olcsóbb az üzemanyag. 

Az E-Control szombati közleménye szerint, 

  • pénteken az osztrák dízel medián már 2,109 euró volt, miután csütörtökön még 1,969 euró volt. 
  • A benzin medián pedig 1,759-ről 1,849 euróra emelkedett.  

Az iráni háború kezdete óta az üzemanyagárak körülbelül 50 centtel emelkedtek.

Legutóbb 2022 elején volt hasonló erősségű üzemanyagárak emelkedése, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát: akkor a benzin és a dízel is 50 centtel emelkedett, körülbelül 1,5 euróról két héten belül. Akkoriban a benzin csúcspontján körülbelül 1,95 euróba került, a dízel pedig alig 2,10 euró alatt. 

Áprilistól élnek az új szabályok Ausztriában

Az osztrák kormány is lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják.

Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.

A kormány célja, hogy megakadályozza a vállalatokat abban, hogy aránytalanul profitáljanak a válságból, és hogy az árakat kordában tartsa. A kormány arra számít, hogy az üzemanyag ára literenként körülbelül tíz centtel csökken ezen intézkedések kombinációjának eredményeként. A csomag várhatóan április 1-jén lép hatályba, ehhez azonban a kormánynak a jövő héten meg kell állapodnia az ellenzékkel.

Itthon védett árak vannak lassan két hete

Magyarországon azonban tíz napja változatlan árakkal találkozhatnak az autósok. A magyar kormány március 9-én döntött az árstopról. Az állami tartalékkészleteket felszabadították, hogy biztosítsák az üzemanyagárak stabilitását. Ennek következtében

  • a benzin ára 595 forint,
  • míg a gázolaj ára 615 forint.
    A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik, a magánszemélyek mellett pedig ezt kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
