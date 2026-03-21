Üzemanyagválság: brutális, ami Magyarország szomszédjánál történik, már átlépte 2 eurót a dízel ára
Ausztriában csak néhány benzinkút van, ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kell fizetni literenként – írja a Der Standard osztrák gazdasági lap.
Nagyott pattant a dízel ára Ausztriában
Az iráni háború legutóbbi eszkalációja után az üzemanyagárak Ausztriában tovább emelkedtek. Pénteken is sok benzinkút emelte a benzin és a dízel árát.
A dízel, most először az amerikai–izraeli támadások kezdete óta, literenként több mint két euróba, mintegy 770 forintba került.
Csak néhány benzinkút maradt, ahol a dízel literenként két eurónál kevesebbe kerül. Ezek a kutak általában olyan országok határain találhatók, ahol olcsóbb az üzemanyag.
Az E-Control szombati közleménye szerint,
- pénteken az osztrák dízel medián már 2,109 euró volt, miután csütörtökön még 1,969 euró volt.
- A benzin medián pedig 1,759-ről 1,849 euróra emelkedett.
Az iráni háború kezdete óta az üzemanyagárak körülbelül 50 centtel emelkedtek.
Legutóbb 2022 elején volt hasonló erősségű üzemanyagárak emelkedése, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát: akkor a benzin és a dízel is 50 centtel emelkedett, körülbelül 1,5 euróról két héten belül. Akkoriban a benzin csúcspontján körülbelül 1,95 euróba került, a dízel pedig alig 2,10 euró alatt.
Áprilistól élnek az új szabályok Ausztriában
Az osztrák kormány is lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják.
Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.
A kormány célja, hogy megakadályozza a vállalatokat abban, hogy aránytalanul profitáljanak a válságból, és hogy az árakat kordában tartsa. A kormány arra számít, hogy az üzemanyag ára literenként körülbelül tíz centtel csökken ezen intézkedések kombinációjának eredményeként. A csomag várhatóan április 1-jén lép hatályba, ehhez azonban a kormánynak a jövő héten meg kell állapodnia az ellenzékkel.
Itthon védett árak vannak lassan két hete
Magyarországon azonban tíz napja változatlan árakkal találkozhatnak az autósok. A magyar kormány március 9-én döntött az árstopról. Az állami tartalékkészleteket felszabadították, hogy biztosítsák az üzemanyagárak stabilitását. Ennek következtében
- a benzin ára 595 forint,
- míg a gázolaj ára 615 forint.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik, a magánszemélyek mellett pedig ezt kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.