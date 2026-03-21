Ausztriában csak néhány benzinkút van, ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kell fizetni literenként – írja a Der Standard osztrák gazdasági lap.

Üzemanyagválság: brutális, ami Magyarország szomszédjánál történik, már átlépte 2 eurót a dízel ára

Nagyott pattant a dízel ára Ausztriában

Az iráni háború legutóbbi eszkalációja után az üzemanyagárak Ausztriában tovább emelkedtek. Pénteken is sok benzinkút emelte a benzin és a dízel árát.

A dízel, most először az amerikai–izraeli támadások kezdete óta, literenként több mint két euróba, mintegy 770 forintba került.

Csak néhány benzinkút maradt, ahol a dízel literenként két eurónál kevesebbe kerül. Ezek a kutak általában olyan országok határain találhatók, ahol olcsóbb az üzemanyag.

Az E-Control szombati közleménye szerint,

pénteken az osztrák dízel medián már 2,109 euró volt, miután csütörtökön még 1,969 euró volt.

A benzin medián pedig 1,759-ről 1,849 euróra emelkedett.

Az iráni háború kezdete óta az üzemanyagárak körülbelül 50 centtel emelkedtek.

Legutóbb 2022 elején volt hasonló erősségű üzemanyagárak emelkedése, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát: akkor a benzin és a dízel is 50 centtel emelkedett, körülbelül 1,5 euróról két héten belül. Akkoriban a benzin csúcspontján körülbelül 1,95 euróba került, a dízel pedig alig 2,10 euró alatt.

Áprilistól élnek az új szabályok Ausztriában

Az osztrák kormány is lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják.

Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.

A kormány célja, hogy megakadályozza a vállalatokat abban, hogy aránytalanul profitáljanak a válságból, és hogy az árakat kordában tartsa. A kormány arra számít, hogy az üzemanyag ára literenként körülbelül tíz centtel csökken ezen intézkedések kombinációjának eredményeként. A csomag várhatóan április 1-jén lép hatályba, ehhez azonban a kormánynak a jövő héten meg kell állapodnia az ellenzékkel.