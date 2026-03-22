BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Itt a vég, az utolsó katari LNG szállító hajók is hamarosan célba érnek, kezdődik a globális öldöklő küzdelem a gázért

A világ hamarosan elfogyasztja az utolsó „úton lévő” LNG szállítmányokat, miközben az utánpótlás gyakorlatilag leállt. Hamarosan megérkeznek a célpontokra az utolsü katari LNG szállítóhajók.
D. GY.
2026.03.22, 14:40
Frissítve: 2026.03.22, 14:40

A világ gázellátása szakadék szélére kerül, ahogy az Öbölből érkező utolsó LNG-szállítmányok megközelítik a célkikötőket. Azok a tartályhajók, amelyek még azelőtt indultak el a Közel-Keletről, hogy Irán rakétatámadásai megkezdődtek, a következő 10 napban érkeznek meg.

Hamarosan célba érnek az utolsó, a háború előtt indított LNG szállító hajók / Fotó: AFP

A szakadék szélére kerül a globális energiarendszer, mivel a következő 10 napban megszűnik a cseppfolyósított földgáz (LNG) áramlása az Öbölből, amikor a régióból induló utolsó néhány tartályhajó is eléri úticélját. 

Katar, amely a világ LNG-termelésének mintegy egyötödét adja, kénytelen volt leállítani exportját, miután Irán blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, a konfliktus első napjaiban.

Azóta súlyos károkat szenvedett az ország hatalmas Ras Laffan LNG-létesítménye is, amelyet a héten iráni rakétacsapások értek — ez az ázsiai és európai gázárak meredek emelkedését váltotta ki.

Az utolsó LNG-hajók érkeznek

Ugyanakkor az Affinity független hajózási bróker elemzése szerint számos LNG-szállító hajó, amely Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rakodott, már úton volt a háború kitörése előtt, így egyes vásárlók csak most kezdik igazán megérezni a kieső ellátás hatását - írja a Financial Times elemzése.

Az importfüggő országoknak rendkívül magas árakat kell fizetniük az amerikai és más LNG-szállítmányokért, vagy más energiahordozókra kell áttérniük, esetleg csökkenteniük kell a lakossági és ipari fogyasztást. Számos energiaforrásban szegény ázsiai ország már intézkedéseket vezetett be a hiány elkerülésére, például négynapos munkahét bevezetésével. A hajókövetési adatok szerint már csak 

  • egyetlen Öbölből érkező LNG-szállítmány tart Ázsiába, amely a régió exportjának közel 90 százalékát vásárolja fel. 
  • Európába még hat szállítmány van úton.

Pakisztán különösen veszélyeztetett

Pakisztán rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van: 

  • LNG-importjának közel 99 százaléka Katarból érkezett tavaly, 
  • az utolsó szállítmányok a háború második és harmadik napján futottak be

Az ország két LNG-terminálja:

  • a normál működés egyhatodára csökkent, 
  • a hónap végére teljesen leállhat a gázkiszolgálás

A Pakistan GasPort egyik vezetője szerint: 

utána teljesen kifogyunk. Nem tudjuk, mikor érkezik a következő szállítmány.

A háború előtt Pakisztán túlkínálattal küzdött, és több szállítmány átirányítását kérte. A konfliktus után viszont próbált visszaszerezni egyes szállítmányokat — sikertelenül. Más forrásokból (Európa, Omán, USA, Azerbajdzsán, Afrika) is próbál LNG-t beszerezni, de az árak túl magasak voltak.

Az ázsiai LNG benchmark ár (Platts JKM) a háború óta megduplázódott, 23 dollár / MMBtu szintre emelkedett. A szállítási költségek is nőttek. Így Pakisztán várhatóan a drágább és szennyezőbb fűtőolajra áll át, és több évig tartó nehéz időszakra számít

A többi ázsiai ország is komoly bajban van

  • Banglades szintén sérülékeny, már korlátozásokat vezetett be, például bezárt egyetemeket. 
  • Tajvan az LNG-re való átállás (szén és atom helyett) miatt érintett, gyorsan alternatív szállítmányokat kötött le, de nyári csúcsfogyasztás idején komoly hiány alakulhat ki. 
  • Japán és Kína a spot piacon vásárolhatnak LNG-t csillagászati árakon, valamint részben visszatérhetnek a szénhez. 
  • Japán esetében az LNG-import 6 százaléka érkezik a Hormuzi-szoroson át , ami kisebb kitettséget jelent, de ettől független növelik az energiamixben a szén-, és a nukleáris energia részarányát. 
  • Kína esetében az LNG 30 százaléka jön az Öbölből, de van saját termelése és szénalapú alternatívája is.

Globális kilátások

Amíg a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra: a globális LNG-kínálat szűk marad, utána Katar kapacitásának 17 százaléka kiesik 3–5 évig a Ras Laffan elleni támadások miatt. Ez azt jelenti, hogy Katar akár vis maior helyzetet hirdethet hosszú távú szerződésekben is. A kép nagyon sötét: 

  • rövid távon ellátási sokkok és extrém árak fenyegetnek, 
  • középtávon több országban is energiahiány léphet fel, 
  • hosszú távon pedig tartós kínálati szűkösség a globális LNG-piacon
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
