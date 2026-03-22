Itt a vég, az utolsó katari LNG szállító hajók is hamarosan célba érnek, kezdődik a globális öldöklő küzdelem a gázért

A világ gázellátása szakadék szélére kerül, ahogy az Öbölből érkező utolsó LNG-szállítmányok megközelítik a célkikötőket. Azok a tartályhajók, amelyek még azelőtt indultak el a Közel-Keletről, hogy Irán rakétatámadásai megkezdődtek, a következő 10 napban érkeznek meg.

A szakadék szélére kerül a globális energiarendszer, mivel a következő 10 napban megszűnik a cseppfolyósított földgáz (LNG) áramlása az Öbölből, amikor a régióból induló utolsó néhány tartályhajó is eléri úticélját.

Katar, amely a világ LNG-termelésének mintegy egyötödét adja, kénytelen volt leállítani exportját, miután Irán blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, a konfliktus első napjaiban.

Azóta súlyos károkat szenvedett az ország hatalmas Ras Laffan LNG-létesítménye is, amelyet a héten iráni rakétacsapások értek — ez az ázsiai és európai gázárak meredek emelkedését váltotta ki.

Az utolsó LNG-hajók érkeznek

Ugyanakkor az Affinity független hajózási bróker elemzése szerint számos LNG-szállító hajó, amely Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rakodott, már úton volt a háború kitörése előtt, így egyes vásárlók csak most kezdik igazán megérezni a kieső ellátás hatását - írja a Financial Times elemzése.

Az importfüggő országoknak rendkívül magas árakat kell fizetniük az amerikai és más LNG-szállítmányokért, vagy más energiahordozókra kell áttérniük, esetleg csökkenteniük kell a lakossági és ipari fogyasztást. Számos energiaforrásban szegény ázsiai ország már intézkedéseket vezetett be a hiány elkerülésére, például négynapos munkahét bevezetésével. A hajókövetési adatok szerint már csak

egyetlen Öbölből érkező LNG-szállítmány tart Ázsiába, amely a régió exportjának közel 90 százalékát vásárolja fel.

Európába még hat szállítmány van úton.

Pakisztán különösen veszélyeztetett

Pakisztán rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van:

LNG-importjának közel 99 százaléka Katarból érkezett tavaly,

az utolsó szállítmányok a háború második és harmadik napján futottak be

Az ország két LNG-terminálja:

a normál működés egyhatodára csökkent,

a hónap végére teljesen leállhat a gázkiszolgálás

A Pakistan GasPort egyik vezetője szerint:

utána teljesen kifogyunk. Nem tudjuk, mikor érkezik a következő szállítmány.

A háború előtt Pakisztán túlkínálattal küzdött, és több szállítmány átirányítását kérte. A konfliktus után viszont próbált visszaszerezni egyes szállítmányokat — sikertelenül. Más forrásokból (Európa, Omán, USA, Azerbajdzsán, Afrika) is próbál LNG-t beszerezni, de az árak túl magasak voltak.