Itt a vég, az utolsó katari LNG szállító hajók is hamarosan célba érnek, kezdődik a globális öldöklő küzdelem a gázért
A világ gázellátása szakadék szélére kerül, ahogy az Öbölből érkező utolsó LNG-szállítmányok megközelítik a célkikötőket. Azok a tartályhajók, amelyek még azelőtt indultak el a Közel-Keletről, hogy Irán rakétatámadásai megkezdődtek, a következő 10 napban érkeznek meg.
A szakadék szélére kerül a globális energiarendszer, mivel a következő 10 napban megszűnik a cseppfolyósított földgáz (LNG) áramlása az Öbölből, amikor a régióból induló utolsó néhány tartályhajó is eléri úticélját.
Katar, amely a világ LNG-termelésének mintegy egyötödét adja, kénytelen volt leállítani exportját, miután Irán blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, a konfliktus első napjaiban.
Azóta súlyos károkat szenvedett az ország hatalmas Ras Laffan LNG-létesítménye is, amelyet a héten iráni rakétacsapások értek — ez az ázsiai és európai gázárak meredek emelkedését váltotta ki.
Az utolsó LNG-hajók érkeznek
Ugyanakkor az Affinity független hajózási bróker elemzése szerint számos LNG-szállító hajó, amely Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rakodott, már úton volt a háború kitörése előtt, így egyes vásárlók csak most kezdik igazán megérezni a kieső ellátás hatását - írja a Financial Times elemzése.
Az importfüggő országoknak rendkívül magas árakat kell fizetniük az amerikai és más LNG-szállítmányokért, vagy más energiahordozókra kell áttérniük, esetleg csökkenteniük kell a lakossági és ipari fogyasztást. Számos energiaforrásban szegény ázsiai ország már intézkedéseket vezetett be a hiány elkerülésére, például négynapos munkahét bevezetésével. A hajókövetési adatok szerint már csak
- egyetlen Öbölből érkező LNG-szállítmány tart Ázsiába, amely a régió exportjának közel 90 százalékát vásárolja fel.
- Európába még hat szállítmány van úton.
Pakisztán különösen veszélyeztetett
Pakisztán rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van:
- LNG-importjának közel 99 százaléka Katarból érkezett tavaly,
- az utolsó szállítmányok a háború második és harmadik napján futottak be
Az ország két LNG-terminálja:
- a normál működés egyhatodára csökkent,
- a hónap végére teljesen leállhat a gázkiszolgálás
A Pakistan GasPort egyik vezetője szerint:
utána teljesen kifogyunk. Nem tudjuk, mikor érkezik a következő szállítmány.
A háború előtt Pakisztán túlkínálattal küzdött, és több szállítmány átirányítását kérte. A konfliktus után viszont próbált visszaszerezni egyes szállítmányokat — sikertelenül. Más forrásokból (Európa, Omán, USA, Azerbajdzsán, Afrika) is próbál LNG-t beszerezni, de az árak túl magasak voltak.
Az ázsiai LNG benchmark ár (Platts JKM) a háború óta megduplázódott, 23 dollár / MMBtu szintre emelkedett. A szállítási költségek is nőttek. Így Pakisztán várhatóan a drágább és szennyezőbb fűtőolajra áll át, és több évig tartó nehéz időszakra számít
A többi ázsiai ország is komoly bajban van
- Banglades szintén sérülékeny, már korlátozásokat vezetett be, például bezárt egyetemeket.
- Tajvan az LNG-re való átállás (szén és atom helyett) miatt érintett, gyorsan alternatív szállítmányokat kötött le, de nyári csúcsfogyasztás idején komoly hiány alakulhat ki.
- Japán és Kína a spot piacon vásárolhatnak LNG-t csillagászati árakon, valamint részben visszatérhetnek a szénhez.
- Japán esetében az LNG-import 6 százaléka érkezik a Hormuzi-szoroson át , ami kisebb kitettséget jelent, de ettől független növelik az energiamixben a szén-, és a nukleáris energia részarányát.
- Kína esetében az LNG 30 százaléka jön az Öbölből, de van saját termelése és szénalapú alternatívája is.
Globális kilátások
Amíg a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra: a globális LNG-kínálat szűk marad, utána Katar kapacitásának 17 százaléka kiesik 3–5 évig a Ras Laffan elleni támadások miatt. Ez azt jelenti, hogy Katar akár vis maior helyzetet hirdethet hosszú távú szerződésekben is. A kép nagyon sötét:
- rövid távon ellátási sokkok és extrém árak fenyegetnek,
- középtávon több országban is energiahiány léphet fel,
- hosszú távon pedig tartós kínálati szűkösség a globális LNG-piacon