Európa vesztésre áll – a katari támadások után versenybe kelt egy másik kontinens is az LNG-ért

Európa elveszíti az LNG-szállítmányokat Ázsia miatt, mivel a katari létesítményeket érintő közel-keleti háború az árak emelkedését eredményezi. Olaszország, Lengyelország és Belgium alternatív ellátási források után kutatnak a rendkívül versenyképes piacon.

Krízishelyzetet hirdetett Katar LNG-ügyben / Fotó: AFP

Európát kiszorítják a globális cseppfolyósított földgáz (LNG) piacról, mivel az ázsiai vásárlók túllicitálják a korlátozott mennyiségű szállítmányokat. A hajókövetési adatok szerint több tartályhajó is irányt váltott útközben, és közel egy tucat atlanti-óceáni szállítmányt irányítottak át.

A cseppfolyósított földgázért folyó verseny egyre hevesebbé válik, mivel a Hormuzi-szoros – amely a globális LNG-ellátás mintegy 20 százalékát biztosító, kulcsfontosságú energia-kereskedelmi csomópont – továbbra is az iráni hatóságok túszában van, válaszul az Egyesült Államok és Izrael által közel egy hónappal ezelőtt végrehajtott rakétatámadásokra.

A katar elleni támadások zavart okoztak az LNG-szállítmányokban

Az ellátási zavarok fokozódtak, miután a világ legnagyobb LNG-termelője, Katar Ras Laffan-i létesítménye elleni támadások miatt a katari energiatermelő kedden kénytelen volt krízishelyzetet hirdetni a

Belgiummal,

Olaszországgal

és Lengyelországgal

kötött szerződések tekintetében az euronews szerint.

Míg Európa csak kis részét képezi az energiaellátás szűk keresztmetszetéből származó ellátásnak, és főként az áremelkedésekkel próbál megbirkózni, valamint néhány országban enyhíteni az LNG-ellátás szűkösségét, az ázsiai országok energiaellátásuk 80 százalékát a Hormuz-szorosból szerzik be, és a kulcsfontosságú chipgyártó Tajvan kedden jelentette be, hogy még 11 napra elegendő gázkészlete van.

Nem sokat segít a részleges feloldás

A „nem ellenséges” hajók áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson – közölte egy hivatalos levélben Irán, amelyet a Financial Times hozott nyilvánosságra.

Teherán ebben ugyanakkor azt is üzente az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) tagállamainak, hogy a vízi járműveknek egyeztetniük kell vele a létfontosságú útvonalon való áthaladáshoz. Irán a levélben azt is rögzítette, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók, valamint „az agresszió egyéb résztvevői nem jogosultak a békés áthaladásra”. Ez arra utal, hogy a perzsa állam nem akar lemondani a vízi útvonal feletti befolyásáról, Donald Trump amerikai elnök fenyegetőzései ellenére sem.