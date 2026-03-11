Európa egyre nagyobb bajban: menet közben váltanak hirtelen irányt a kontinens felé tartó LNG-tankerek – már tudni, hová mennek, ennek csúnya vége lehet

Egyre több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajó fordul menet közben Európa helyett Ázsia felé, miután az újabb közel-keleti válság felborította az ellátást és felfelé hajtja az árakat.

Európa helyett Ázsiába tart az LNG / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A szakértők figyelmeztetése szerint az iráni háború hosszú távon az olajársokknál sokkal durvábban érintheti az LNG világpiacát. Ennek az az oka, hogy az LNG-t nehezebb szállítani, mint a kőolajat, ráadásul a termelése is koncentráltabb a Perzsa-öböl térségében: minden ott található ország hoz felszínre olajat, LNG-t azonban csak Katar gyárt, de azt már a konfliktus legelején kénytelen volt leállítani.

A globális LNG-felhasználás 20 százaléka halad keresztül a Hormuzi-szoroson, a katari termelés leállítása pedig

beindította az árversenyt Európa és Ázsia között, aminek az amerikaiak lesznek a legfőbb nyertesei.

A Kpler adatai szerint ugyanis tavaly

az Egyesült Államok 108,6,

Katar 81,

Ausztrália 77,7,

Oroszország 31,3 millió köbméter LNG-t exportált, a többiek összesen 129,6 milliót.

A katari létesítmény leállításával kiesett a globális termelés ötöde / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Unióban felhasznált LNG 60 százaléka amerikai, és emellett jelentős exportőre Algéria és egyelőre Oroszország is. Katar részesedése ugyan csak 6 százalék körüli uniós szinten, Lengyelország esetében azonban már 20 százalékos. Katar vis maiorra hivatkozva már figyelmeztette is a lengyel Orlent, hogy két tavaszi gázszállítmány késhet vagy akár el is maradhat.

Ennyi hajó ilyen gyorsan nem szokott irány váltani

Alex Munton, a Rapidan Energy tanácsadó cég földgázpiaci szakértője a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem tudja tovább növelni a termelést, mert gyakorlatilag teljes kapacitáson működnek a telepek. Arra viszont van mód, hogy a keresletnek megfelelően átirányítsák a szállítmányokat – magyarul: annak adják el a gázt, aki a legtöbbet fizeti érte.

Pontosan ez is történik. Március 3-a óta egyre több, eredetileg Európába tartó LNG-szállító változtatott menet közben irányt Ázsia felé, múlt pénteken például az Elisa Ardea, amely Texasból tartott Hollandiába. Az új célállomás a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint a japán Csiba prefektúra.

Legalább hét-nyolc hajó változtatott útirányt, mióta eszkalálódott a közel-keleti helyzet

– mondta a Nikkei Asiának Go Katayama, a Kpler vezető elemzője. Bár az LNG-szállító hajók irányváltása nem mindig ritka, „ennyi hajó ilyen rövid időn belüli irányváltása szokatlan” – tette hozzá.