Deviza
EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,23 +0,27% CHF/HUF427,9 +0,21% PLN/HUF90,89 +0,47% RON/HUF75,83 -0,01% CZK/HUF15,84 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 934,87 -1,31% MTELEKOM2 070 0% MOL3 748 -0,59% OTP36 860 -2,22% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 508,24 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,57 -0,02% BUX122 934,87 -1,31% MTELEKOM2 070 0% MOL3 748 -0,59% OTP36 860 -2,22% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 508,24 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,57 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
cseppfolyósított földgáz (LNG)
Katar

Európa egyre nagyobb bajban: menet közben váltanak hirtelen irányt a kontinens felé tartó LNG-tankerek – már tudni, hová mennek, ennek csúnya vége lehet

A vevők kénytelenek egymásra licitálni. A katari LNG kiesésével megindult az árverseny, és ki tudja, hol a vége.
M. Cs.
2026.03.11., 13:33

Egyre több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajó fordul menet közben Európa helyett Ázsia felé, miután az újabb közel-keleti válság felborította az ellátást és felfelé hajtja az árakat.

Ishikari LNG Hokkaido, Japan
Európa helyett Ázsiába tart az LNG / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A szakértők figyelmeztetése szerint az iráni háború hosszú távon az olajársokknál sokkal durvábban érintheti az LNG világpiacát. Ennek az az oka, hogy az LNG-t nehezebb szállítani, mint a kőolajat, ráadásul a termelése is koncentráltabb a Perzsa-öböl térségében: minden ott található ország hoz felszínre olajat, LNG-t azonban csak Katar gyárt, de azt már a konfliktus legelején kénytelen volt leállítani.

A globális LNG-felhasználás 20 százaléka halad keresztül a Hormuzi-szoroson, a katari termelés leállítása pedig 

beindította az árversenyt Európa és Ázsia között, aminek az amerikaiak lesznek a legfőbb nyertesei.

A Kpler adatai szerint ugyanis tavaly 

  • az Egyesült Államok 108,6, 
  • Katar 81, 
  • Ausztrália 77,7, 
  • Oroszország 31,3 millió köbméter LNG-t exportált, a többiek összesen 129,6 milliót.
QatarEnergy facilities in Mesaieed Industrial Area after LNG force majeure declaration
A katari létesítmény leállításával kiesett a globális termelés ötöde / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Unióban felhasznált LNG 60 százaléka amerikai, és emellett jelentős exportőre Algéria és egyelőre Oroszország is. Katar részesedése ugyan csak 6 százalék körüli uniós szinten, Lengyelország esetében azonban már 20 százalékos. Katar vis maiorra hivatkozva már figyelmeztette is a lengyel Orlent, hogy két tavaszi gázszállítmány késhet vagy akár el is maradhat.

Ennyi hajó ilyen gyorsan nem szokott irány váltani

Alex Munton, a Rapidan Energy tanácsadó cég földgázpiaci szakértője a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem tudja tovább növelni a termelést, mert gyakorlatilag teljes kapacitáson működnek a telepek. Arra viszont van mód, hogy a keresletnek megfelelően átirányítsák a szállítmányokat – magyarul: annak adják el a gázt, aki a legtöbbet fizeti érte.

Pontosan ez is történik. Március 3-a óta egyre több, eredetileg Európába tartó LNG-szállító változtatott menet közben irányt Ázsia felé, múlt pénteken például az Elisa Ardea, amely Texasból tartott Hollandiába. Az új célállomás a  Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint a japán Csiba prefektúra.

Legalább hét-nyolc hajó változtatott útirányt, mióta eszkalálódott a közel-keleti helyzet

– mondta a Nikkei Asiának Go Katayama, a Kpler vezető elemzője. Bár az LNG-szállító hajók irányváltása nem mindig ritka, „ennyi hajó ilyen rövid időn belüli irányváltása szokatlan” – tette hozzá.

German Baltic Sea Energy Terminal
Az Európai Unióban is szükség lenne katari LNG-re / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európába tartó hajókat a két piac közötti árkülönbség növekedése vonzza Ázsiába. A módosítás különösen könnyű az amerikai és a nigériai cégek számára, azok ugyanis olyan szerződéseket kötnek, amelyek ezt lehetővé teszik.

Kell az LNG, egymást licitálják felül a vevők

Az árkülönbség megéri a hosszú utat Afrika megkerülésével: az S&P Global Energy által közzétett, áprilisi szállításra szóló ázsiai LNG-ár az azonnal piacon a hét elején 24,80 dollár/millió brit hőegység (Btu) volt – az európai 20-21 dollár.

Előbbi egyébként több mint a kétszerese a február 27-i, vagyis az iráni háború kitörése előtt árnak, de még messze nem a csúcs. Kavaszaki Acuko, a S&P Global Energy szakértője szerint 

a szűkös kínálat tovább hajtja majd az árakat, ha folytatódik a Hormuzi-szoros de facto zárlata.

A magasabb ázsiai árat az magyarázza, hogy ők függenek jobban Katartól. A Kpler adatai szerint évente 86 millió tonna LNG-t exportálnak a szoroson keresztül, és ennek a 90 százaléka irányul Ázsiába.

Ázsia van a legrosszabb helyzetben Katar kiesésével / Fotó: AFP

Kína a legnagyobb vásárló évi mintegy 20 millió tonnával, ami az ország importjának a 30 százaléka. A világ második legnagyobb gazdaságának azonban vannak más opciói, ráadásul fel is készült a helyzetre, így a legtöbb országnál könnyebben átvészeli a fennakadásokat az olaj és a földgáz esetében is.

Alig maradt gáz az európai tárolókban

Nehezebb helyzetben van Tajvan és Dél-Korea. Előbbi 8,2 millió tonnát, az importjának 34 százalékát, utóbbi 7,4 millió tonnát, az importjának 15 százalékát szerzi be a Közel-Keletről, és egyik sem tud otthon gázt kitermelni vagy vezetéken importálni, mint Kína a Szibéria Erején keresztül.

Japán évi 4,1 millió tonna LNG-t vásárol a térségből, ami a teljes importjának csupán 6 százaléka. Ez kezelhetőnek tűnik, viszont idénre tervezték több nukleáris erőmű karbantartási munkálatait, 

így nagyobb szüksége lenne az LNG-re, mint általában.

Az Európai Unió is rosszul jár, mert jövőre leállítja az orosz importot, és a transzatlanti feszültségek miatt egyre aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.

A tárolók kapacitása ráadásul a Gas Infrastructure Europe adatai szerint mindössze 30 százalék – a legalacsonyabb 2022 óta. „Európának végül nem lesz más választása, mint gázt vásárolni, ami versenyhez vezet Ázsiával, és tovább emeli az árakat mindkét régióban” – figyelmeztetett Macuo Ko, a japán Energia-gazdaságtani és Társadalomkutató Intézet vezetője. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
forint árfolyam

Nagy hullámokat vet a forint, ütik az OTP-t, felfelé tör az olajár

A forint nagy hullámokat vet, az euróval és a dollárral szemben is vesztésre áll. Az olaj ára az iráni fejlemények nyomán tovább tör felfelé.
9 perc
cseppfolyósított földgáz (LNG)

Európa egyre nagyobb bajban: menet közben váltanak hirtelen irányt a kontinens felé tartó LNG-tankerek – már tudni, hová mennek, ennek csúnya vége lehet

A vevők kénytelenek egymásra licitálni.
10 perc
Donald Trump

Újabb csapás fenyegeti az EU-t a Hormuzi-szoros miatt, és ezt sem tudja kivédeni, ha az USA nem akarja

Az iráni konfliktus az EU egyik energia-ütőerét zárta el, de a hatások körbeérik a földgolyót, az unió számára véresen fájó zűrzavart okozva egy olyan pontján, amelyet az amerikaiak kontrollálnak.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu