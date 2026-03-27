Sorra esnek ki az LNG-termelő kapacitások, Japán már a szénerőműveket állítja be

A japán gazdasági minisztérium által kidolgozott javaslat szerint az áprilisban kezdődő új pénzügyi évben eltörölhetik a széntüzelésű erőművek teljesítményére vonatkozó, 50 százalékos kihasználtsági korlátozást. Ennek eredményeként évente mintegy félmillió tonnával csökkenthet az LNG-felhasználás. Ez az a mennyiség is, amely jelenleg az ország tartalékaiban rendelkezésre áll – tette hozzá a kormányzati jelentés. Összehasonlításképpen: Japán évente körülbelül négymillió tonna cseppfolyósított földgázt importál a Közel-Keletről.

Japán szénerőművei segítségével lenne úrrá az LNG-szállítások kieséses és a gáz árának emelkedése miatti nehézségeken

A LNG egy részét szénnel váltaná ki Japán

A lap azt írja, hogy Japán a világ második legnagyobb LNG-importőre (az első helyen Kína áll), ami elsősorban az energiahordozók szűkös hazai kínálatának tudható be. Ezek az importszállítások tavaly kerültek a figyelem középpontjába, amikor az Egyesült Államok fokozta a nyomást Oroszország energiaszektorára és az orosz energiahordozók vásárlóira, arra ösztönözve őket, hogy inkább amerikai energiaforrásokra álljanak át.

2025 novemberében a gazdasági minisztérium meg nem nevezett forrásai azt közölték, hogy Tokió megkezdi az LNG stratégiai tartalékának feltöltését, havi legalább 70 000 tonnás ütemben. A vásárlások idén januárban indultak volna, ami azt jelenti, hogy a beszerzőknek kevés idejük maradt jelentősebb mennyiség felhalmozására.

A cseppfolyósított földgáz ellátásának biztosítása érdekében Japán legnagyobb vásárlója, a JERA energetikai vállalat is lépéseket tett.

Egy hónappal a háború kitörése előtt a vállalat hosszú távú LNG-adásvételi megállapodást kötött a QatarEnergyvel: évi hárommillió tonna szállításáról állapodtak meg 27 éves időtartamra, a szállítások várhatóan 2028-ban indulnak.

A japán közműcég azonban most arra számít, hogy a szállítások kezdete késhet, ami alternatív források felkutatására kényszeríti a vállalatot. Ez azonban várhatóan nem lesz egyszerű feladat, mivel a hírek szerint egy hatalmas ciklon miatt nemrég le kellett állítani a világ legnagyobb LNG-üzemeinek egy részét Nyugat-Ausztráliában, ami a közel-keleti háború miatt már amúgy is megcsappant kínálatot tovább szűkíti. A Chevron közlése szerint kiesések voltak

a Gorgon, és

a Wheatstone gázerőművekben.

A két létesítmény

együttesen a világ cseppfolyósított földgáz szükségletének több mint 5 százalékát adja.

Japán jelenleg 159 szénerőművet üzemeltet, egy pedig fejlesztés alatt áll, a létesítményekben termelt energia a japán energiamix 28,6 százalékát adja. Ez az arány most jelentősen felfele tolódhat, a változás a földgáz szerepének csökkenésével párhuzamosan következhet majd be.

