Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földgáz
szén
Japán
LNG

Sorra esnek ki az LNG-termelő kapacitások, Japán már a szénerőműveket állítja be

A szénerőművek termelésének növelésével kezelné Japán az iráni háború nyomán kialakuló energiaválságot, az LNG-szállítások bizonytalanná válását, illetve azt, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacán kialakult hiány jelentős áremelkedéshez vezetett. A távol-keleti ország a világ egyik legnagyobb LNG-importálója, a mennyiséget főként a Közel-Keletről szerzi be, ahonnan most az iráni háború miatt nem tudnak útnak indulni a szállítmányok Ázsia irányába.
VG
2026.03.27, 15:53
Frissítve: 2026.03.27, 16:22

A japán gazdasági minisztérium által kidolgozott javaslat szerint az áprilisban kezdődő új pénzügyi évben eltörölhetik a széntüzelésű erőművek teljesítményére vonatkozó, 50 százalékos kihasználtsági korlátozást. Ennek eredményeként évente mintegy félmillió tonnával csökkenthet az LNG-felhasználás. Ez az a mennyiség is, amely jelenleg az ország tartalékaiban rendelkezésre áll – tette hozzá a kormányzati jelentés. Összehasonlításképpen: Japán évente körülbelül négymillió tonna cseppfolyósított földgázt importál a Közel-Keletről.

szén, LNG
Japán szénerőművei segítségével lenne úrrá az LNG-szállítások kieséses és a gáz árának emelkedése miatti nehézségeken / Fotó: Bernhard Klar / Shutterstock

A LNG egy részét szénnel váltaná ki Japán

A lap azt írja, hogy Japán a világ második legnagyobb LNG-importőre (az első helyen Kína áll), ami elsősorban az energiahordozók szűkös hazai kínálatának tudható be. Ezek az importszállítások tavaly kerültek a figyelem középpontjába, amikor az Egyesült Államok fokozta a nyomást Oroszország energiaszektorára és az orosz energiahordozók vásárlóira, arra ösztönözve őket, hogy inkább amerikai energiaforrásokra álljanak át.

2025 novemberében a gazdasági minisztérium meg nem nevezett forrásai azt közölték, hogy Tokió megkezdi az LNG stratégiai tartalékának feltöltését, havi legalább 70 000 tonnás ütemben. A vásárlások idén januárban indultak volna, ami azt jelenti, hogy a beszerzőknek kevés idejük maradt jelentősebb mennyiség felhalmozására.

A cseppfolyósított földgáz ellátásának biztosítása érdekében Japán legnagyobb vásárlója, a JERA energetikai vállalat is lépéseket tett. 

Egy hónappal a háború kitörése előtt a vállalat hosszú távú LNG-adásvételi megállapodást kötött a QatarEnergyvel: évi hárommillió tonna szállításáról állapodtak meg 27 éves időtartamra, a szállítások várhatóan 2028-ban indulnak. 

A japán közműcég azonban most arra számít, hogy a szállítások kezdete késhet, ami alternatív források felkutatására kényszeríti a vállalatot. Ez azonban várhatóan nem lesz egyszerű feladat, mivel a hírek szerint egy hatalmas ciklon miatt nemrég le kellett állítani a világ legnagyobb LNG-üzemeinek egy részét Nyugat-Ausztráliában, ami a közel-keleti háború miatt már amúgy is megcsappant kínálatot tovább szűkíti. A Chevron közlése szerint kiesések voltak

  • a Gorgon, és
  • a Wheatstone gázerőművekben.

A két létesítmény

együttesen a világ cseppfolyósított földgáz szükségletének több mint 5 százalékát adja.

Japán jelenleg 159 szénerőművet üzemeltet, egy pedig fejlesztés alatt áll, a létesítményekben termelt energia a japán energiamix 28,6 százalékát adja. Ez az arány most jelentősen felfele tolódhat, a változás a földgáz szerepének csökkenésével párhuzamosan következhet majd be.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu