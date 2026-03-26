Líbia felvállalta a lehetetlent, és befogta az úszó időzített bombát

A hírek szerint elhárult a veszélyhelyzet a Földközi-tengeren, miután a líbiai hatóságok ellenőrzésük alá vonták a hetek óta irányítás nélkül hányódó, megsérült orosz LNG-tankert, az Arctic Metagazt. Az LNG-tanker heteken át sodródott a Földközi-tenger középső térségében, komoly veszélyt jelentve a Málta melletti hajóforgalomra.
VG
2026.03.26, 13:31
Frissítve: 2026.03.26, 13:52

Tripoli bejelentette, hogy az LNG-tanger hajó, amely a március 3-i robbanás óta több mint 250 tengeri mérföldet sodródott, ellenőrzés alatt áll, és elvontatják a sérülékeny tengeri infrastruktúrától, hajózási útvonalaktól és part menti területektől olyan helyszínre, ahol az LNG-tanker nem jelent közvetlen veszélyt környezetére. A hajót tengeri olajkitermelő platformokhoz vészesen közel fogták be – számol be arról az Origo.

Líbiának sikerült befognia a Földközi-tengeren hányódó Arctic Metagaz nevű LNG-tankert / Fotó: AFP

Olajplatformokra is veszélyt jelentett az LNG-tanker

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Földközi-tengeren szellemhajóként sodródó LNG-tankert komoly veszélyforrásként azonosították a máltai hatóságok, segítséget is kértek a környező országoktól, ám végül Líbiára hárult a probléma megoldásának feladata. A mentési műveletet a legmagasabb kormányzati szinten rendelték el, egy rendkívüli kormányülést követően, amelyet Abdul Hamid Dbeibah miniszterelnök és a közlekedési miniszter hívott össze. A tanácskozás középpontjában a sérült tanker által a Líbia partvidékére, kikötőire és tengeri olajlétesítményeire jelentett veszély állt.

A hatóságok a Nemzeti Olajvállalatot (NOC) bízták meg a vészhelyzeti reagálás koordinálásával, a parti őrséggel együttműködésben. 

A beavatkozás fordulópontot jelentett a többnapos bizonytalanság után, miközben a tanker több kutatási és mentési övezeten sodródott keresztül anélkül, hogy bárki biztosította volna.

A líbiai hatóságok az Assameeda nevű vontatóhajót alkalmazva vonták irányításuk alá az Arctic Metagazt. Műholdfelvételek megerősítették, hogy a hajót mintegy 15 tengeri mérföldre északra vontatják Zuara part menti városától. A líbiai védelmi minisztérium közlése szerint a parti őrség Kutatási és Mentési Koordinációs Központja felügyeli a műveletet, beleértve a hajó biztosítását és az ellenőrzött vontatás előkészítését.

A hajó egyre nagyobb aggodalmat keltett a líbiai hatóságok körében, ahogy közeledett fontos tengeri létesítményekhez, köztük a Bouri és az Al-Jurf olajmezőkhöz. 

Amikor a tanker tíz tengeri mérföldön belülre (kb. 18 km) került a platformokhoz, vontatóhajókat helyeztek készenlétbe a kritikus energetikai infrastruktúra veszélyeztetettsége miatt.

A LNG-tanker jelentette közvetlen veszély elhárítása ugyanakkor tágabb vonatkozásban nem jelenti az orosz LNG-szállítások körüli probléma megoldását. A líbiai tisztviselők szerint egyeztetnek Moszkvával, külön az LNG-tanker ügyében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
