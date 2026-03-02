Ezeket lopják leginkább az enyves kezű szarkák az európai boltokból
A leggyakrabban alkoholos italokat lopnak az európai szupermarketekben, több országban is ezek vezetik a lopási rangsort – derül ki a spanyol STC biztonságelemző cég tanulmányából, amelyet a Reuters látott.
Az alkohol szinte minden vizsgált országban az öt leggyakrabban lopott termék között volt, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban, Írországban és Belgiumban pedig a leggyakrabban eltulajdonított árunak bizonyult.
A legtöbbször továbbértékesítik az ellopott termékeket, ezért
a tolvajok főként nagy értékű, márkás és prémiumtermékeket tulajdonítanak el.
Összesítésben a második helyen az egészség- és szépségápolási termékek álltak, ezt követte a hús, a csokoládé és a kávé.
Az alapvető élelmiszerek, például a liszt és a tészta ritkán szerepeltek a lopott áruk között, ami arra utal, hogy az éhség miatti lopás gyakorlatilag nem jellemző.
A lopási mintázatok tükrözték a helyi fogyasztási szokásokat is.
- Spanyolországban az ibériai sonka és az olívaolaj volt a leggyakrabban lopott termék,
- Belgiumban és Finnországban a sör,
- Németországban a pék- és cukrászáruk,
- Nagy-Britanniában a csokoládé és az édességek, míg
- Franciaországban és Hollandiában a kávé vezette a listát. Az utóbbi két országban a hús is a három leggyakrabban eltulajdonított termék között szerepelt.
A tanulmány szerint az önkiszolgáló pénztárak a legsebezhetőbb pontok, ezért a vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak biztonsági dobozokat és palackzárakat a veszteségek csökkentésére.
A felmérés Albániára, Andorrára, Belgiumra, Horvátországra, Finnországra, Franciaországra, Németországra, Írországra, Olaszországra, Koszovóra, Luxemburgra, Portugáliára, Spanyolországra, Hollandiára és Nagy-Britanniára terjedt ki, összesen mintegy 387 millió lakost lefedve.
Egyre jobban rátelepszik a bolti lopás réme a brit kiskereskedelemre
Nem képes megszabadulni a brit kiskereskedelem a bolti lopások járványszerű terjedésétől, az esetszámok csökkenés helyett növekedtek a legutóbbi évben. Ráadásul a bolti lopás csak az egyik jogsértési forma, amivel a kereskedőknek szembe kell nézniük: a brit kiskereskedelemben ugyanis számos esetben volt példa arra, hogy a tetten ért tolvajok erőszakosan, akár súlyos testi sértést is megkísérelve léptek fel az alkalmazottakkal szemben.