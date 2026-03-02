Deviza
Ezeket lopják leginkább az enyves kezű szarkák az európai boltokból

Alkoholt és szépségápolási szereket lopnak leginkább az európai boltokból, erre jutott egy átfogó kutatás. A bolti tolvajok jellemzően prémium minőségű, könnyen továbbértékesíthető árukat tulajdonítanak el. A kutatás szerint az önkiszolgáló kasszák jelentik a legnagyobb kockázatot a kereskedők számára.
Németh Anita
2026.03.02, 15:48
Frissítve: 2026.03.02, 16:19

A leggyakrabban alkoholos italokat lopnak az európai szupermarketekben, több országban is ezek vezetik a lopási rangsort – derül ki a spanyol STC biztonságelemző cég tanulmányából, amelyet a Reuters látott.

Alkoholt és szépségápolási szereket lopnak leginkább az európai boltokból, Theft,Incident,As,A,Shoplifter,Attempts,To,Steal,A,Bottle
Alkoholt és szépségápolási szereket lopnak leginkább az európai boltokból / Fotó: Arie Studio / Shutterstock

Az alkohol szinte minden vizsgált országban az öt leggyakrabban lopott termék között volt, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban, Írországban és Belgiumban pedig a leggyakrabban eltulajdonított árunak bizonyult.

A legtöbbször továbbértékesítik az ellopott termékeket, ezért 

a tolvajok főként nagy értékű, márkás és prémiumtermékeket tulajdonítanak el.

Összesítésben a második helyen az egészség- és szépségápolási termékek álltak, ezt követte a hús, a csokoládé és a kávé.

Az alapvető élelmiszerek, például a liszt és a tészta ritkán szerepeltek a lopott áruk között, ami arra utal, hogy az éhség miatti lopás gyakorlatilag nem jellemző.

A lopási mintázatok tükrözték a helyi fogyasztási szokásokat is.

  • Spanyolországban az ibériai sonka és az olívaolaj volt a leggyakrabban lopott termék,
  • Belgiumban és Finnországban a sör,
  • Németországban a pék- és cukrászáruk,
  • Nagy-Britanniában a csokoládé és az édességek, míg
  • Franciaországban és Hollandiában a kávé vezette a listát. Az utóbbi két országban a hús is a három leggyakrabban eltulajdonított termék között szerepelt.

A tanulmány szerint az önkiszolgáló pénztárak a legsebezhetőbb pontok, ezért a vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak biztonsági dobozokat és palackzárakat a veszteségek csökkentésére.

A felmérés Albániára, Andorrára, Belgiumra, Horvátországra, Finnországra, Franciaországra, Németországra, Írországra, Olaszországra, Koszovóra, Luxemburgra, Portugáliára, Spanyolországra, Hollandiára és Nagy-Britanniára terjedt ki, összesen mintegy 387 millió lakost lefedve.

Egyre jobban rátelepszik a bolti lopás réme a brit kiskereskedelemre

Nem képes megszabadulni a brit kiskereskedelem a bolti lopások járványszerű terjedésétől, az esetszámok csökkenés helyett növekedtek a legutóbbi évben. Ráadásul a bolti lopás csak az egyik jogsértési forma, amivel a kereskedőknek szembe kell nézniük: a brit kiskereskedelemben ugyanis számos esetben volt példa arra, hogy a tetten ért tolvajok erőszakosan, akár súlyos testi sértést is megkísérelve léptek fel az alkalmazottakkal szemben.

