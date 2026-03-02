Németország repülőket küld Szaúd-Arábiába és Ománba – több tízezer turista rekedt a Közel-Keleten

Németország repülőgépeket küld Szaúd-Arábiába és Ománba a Közel-Keleten rekedt német turisták kimenekítésére – jelentette be hétfőn a német külügyminiszter.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Johann Wadephul közölte, hogy a két ország fővárosába, Rijádba és Maszkatba hamarosan útnak induló repülőgépeken elsősorban a veszélynek kitett német állampolgárokat, tehát a gyermekeket, betegeket és a várandós nőket fogják evakuálni. A DPA német hírügynökség kormánytisztviselőkre hivatkozó becslése szerint a Közel-Keleten tartózkodó német turisták száma akár a 30 ezret is elérheti.

A német védelmi minisztérium szóvivője korábban azt mondta, a kormány akkor dönt az evakuálás mellett, ha nem marad egyéb megoldási lehetőség.

Csehország is repülőgépeket küldhet

Kész repülőgépeket küldeni a közel-keleti térségbe a cseh kormány, hogy evakuálja az ott tartózkodó cseh állampolgárokat – jelentette ki Petr Macinka kormányfőhelyettes, külügyminiszter a közszolgálati Cseh Televízió vasárnapi vitaműsorában. Petr Macinka elmondta: a cseh kormány lépéseit egyezteti a szlovák kormánnyal, hogy a szlovák állampolgárokat is evakuálhassák.

A külügyminiszter a televízióban kifejtette, hogy a közel-keleti térségben jelenleg több ezer cseh állampolgár tartózkodik, és a Drozd rendszerbe, amelybe a külföldre utazó csehek önkéntesen regisztrálhatják magukat, az Irán elleni támadás kezdete óta az Egyesült Arab Emírségekben több mint 3500-an, Ománban mintegy 900-an és más régióbeli országban több százan vetették fel magukat.

A régió több országa népszerű turistacélpont a csehek körében. Petr Macinka szerint a cseh hatóságok legalább tíz repülőgépet készítenek fel arra, hogy szükség esetén azonnal elrepülhessenek a Közel-Keletre. Érdemes megemlíteni, hogy a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt.