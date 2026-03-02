Irán rendkívüli ülésen jelentette be: nukleáris létesítményt ért légicsapás

Az Egyesült Államok és Izrael célba vette Irán natanzi urándúsító létesítményét – közölte Irán Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez (NAÜ) akkreditált nagykövete hétfőn. „Tegnap ismét megtámadták Irán békés, nemzetközi ellenőrzés alatt álló nukleáris létesítményeit” – mondta Reza Nadzsafi a NAÜ bécsi központjában, ahol Oroszország kérésére hétfőn rendkívüli ülést tartott az igazgatótanács. Iránt a szövetségesek szombat hajnalban támadták meg, azóta szinte az egész Közel-Keletre kiterjedtek a harcok.

Irán szerint az Egyesült Államok és Izrael ismét támadást hajtott végre a natanzi urándúsító létesítmény ellen / Fotó: AFP

Reza Nadzsafi állítása azonban ellentmond a NAÜ főigazgatójának. Rafael Grossi nem sokkal korábban arról beszélt, hogy eddig az ügynökségnek nincs arra utaló jele, hogy Iránban nukleáris létesítményeket értek volna találatok – mutatott rá az AFP francia hírügynökség.

A natanzi urándúsító létesítmény újra a vadászgépek célkeresztjébe kerülhetett

Az iráni fővárostól mintegy 220 kilométerre délre fekvő natanzi telephely felszíni és föld alatti laboratóriumokból áll, ahol Irán urándúsításának nagy része zajlott.

A háború előtt a NAÜ közölte, hogy Irán itt fejlett centrifugákat használt, és az uránt 60 százalékos tisztaságig dúsította – ami technikailag már csak egy kis lépésre van a fegyverminőségű, 90 százalékos szinttől. Feltételezések szerint az anyag egy része a helyszínen volt, amikor a teljes komplexumot tavaly júniusban támadás érte a 12 napos amerikai-izraeli–iráni háború alatt.

A natanzi felszíni fő dúsítóépület a Pilot Fuel Enrichment Plant néven ismert. Izrael június 13-án csapást mért az épületre, amely működésképtelenné vált, és súlyosan megrongálódtak a centrifugák sorait tartalmazó föld alatti csarnokok is – mondta akkor Rafael Grossi. Egy június 22-i amerikai támadás bunkerromboló bombákkal érte a föld alatti létesítményeket, valószínűleg megsemmisítve a még megmaradt részeket is.

A NAÜ eddig nem tud arról, hogy légicsapás érte volna urándúsításra használt helyet, ám kapcsolatuk sincs vele

A rendkívüli ülésen Rafael Grossi arról beszélt, hogy eddig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem talált arra utaló jelt, hogy bármely nukleáris létesítményt – beleértve a buseri atomerőművet, a teheráni kutatóreaktort vagy más nukleáris üzemanyagciklushoz kapcsolódó létesítményeket – találat ért volna Iránban.