Szijjártó Péter
Ukrajna
nagykövet

„Nyílt embervadászat zajlik”: berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét

Az ukrajnai háború megítélése körül újabb diplomáciai feszültség bontakozott ki Budapest és Kijev között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban több nyilatkozatában is élesen bírálta az ukrajnai helyzetet, a brüsszeli támogatási politikát és az ukrán hatóságok gyakorlatát, s a magyar kormány hivatalosan is berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét.
Csókási Annamária
2026.03.02., 15:00

Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután kijelentette: behívatták az ukrán nagykövetet. Hozzátette: „Ebbe a teljesen reménytelen és értelmetlen háborúba önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.” 

Szijjártó Péter NAGYKÖVET
Szijjártó Péter behívatta az ukrán nagykövetet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tárcavezető hozzátette: a nyílt embervadászat kényszersorozás keretében zajlik, most két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptak értesítést. 

Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól, egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött is, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt

– közölte.

„A mai napon ezért a külügyminisztériumba rendeltük Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a tovább zajló erőszakos sorozások és a tovább zajló nyílt utcai embervadászattal szemben.

 

„Reménytelen és értelmetlen háború”

A tárcavezető szerint Ukrajnában „teljesen reménytelen és értelmetlen háború” zajlik, amely nap mint nap újabb haláleseteket és szenvedést hoz. Úgy fogalmazott: Brüsszel számolatlanul önti a pénzt a konfliktusba, és további forrásokat kíván bevonni az európai polgároktól a harcok folytatására.

Szijjártó Péter szerint 

Ukrajnában nyílt embervadászat zajlik az utcákon a kényszersorozások keretében. 

Közlése szerint két újabb, magyar érintettségű esetről kaptak értesítést: egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról vittek el, noha hivatalos felmentése volt a sorozás alól, egy másik, magyar nemzetiségű, mentális problémákkal küzdő fiatal pedig eltűnt a kényszersorozást követően.

A külügyminiszter bejelentette: a történtek miatt a minisztériumba rendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy tiltakozásukat fejezzék ki az erőszakos sorozásokkal szemben. A magyar kormány álláspontja szerint a háborút azonnal be kell fejezni, mert az „csak újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár”.

Választási beavatkozás és nagyköveti vita

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már utasította a külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét, miután a kormány értelmezése szerint ukrán politikai nyilatkozatok sértették Magyarország szuverenitását és a választások tisztaságát.

Szijjártó Péter egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

Ukrajna „nyílt és szégyentelen beavatkozást” hajt végre a magyar választásokba, mivel annak kimenetele sorsdöntő számukra. Álláspontja szerint ha Magyarországon a jelenlegi kormány marad hatalmon, az ország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, és nem vesz részt a háború finanszírozásában.

A magyar kormány részéről többször elhangzott, hogy nem küld fegyvereket Ukrajnába, és nem kíván további pénzügyi forrásokat biztosítani a konfliktusra.

Elszakadt a cérna: itt a magyar kormány válasza Ukrajnának – szemtől szemben üzeni meg Szijjártó Péter, mit nem tehet többé Zelenszkij

Olajszállítás és nemzetközi politikai nyomás

A diplomáciai feszültséget tovább növelte a Barátság kőolajvezeték ügye. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél Kijevben elismerte: nincs műszaki akadálya az olajszállítás újraindításának, a tranzit leállítása politikai döntés eredménye. A miniszter ezt úgy értelmezte, hogy Ukrajna nyomást kíván gyakorolni Magyarországra.

A magyar álláspont szerint az energiaellátás nem lehet politikai eszköz, és Ukrajnának haladéktalanul újra kellene indítania a szállítást. 

Kijev hivatalos reakciója a konkrét vádakra a magyar közlésekben nem jelent meg, ugyanakkor az ukrán vezetés korábban többször hangsúlyozta: a háborús körülmények rendkívüli intézkedéseket tesznek szükségessé.

