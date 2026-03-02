„Nyílt embervadászat zajlik”: berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét

Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután kijelentette: behívatták az ukrán nagykövetet. Hozzátette: „Ebbe a teljesen reménytelen és értelmetlen háborúba önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.”

Szijjártó Péter behívatta az ukrán nagykövetet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tárcavezető hozzátette: a nyílt embervadászat kényszersorozás keretében zajlik, most két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptak értesítést.

Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól, egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött is, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt

– közölte.

„A mai napon ezért a külügyminisztériumba rendeltük Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a tovább zajló erőszakos sorozások és a tovább zajló nyílt utcai embervadászattal szemben.

