Iráni háború: nyugalom, nem kell túlaggódni – bőven leselkedik a piacokra még más veszély

Az iráni háború tovább növeli az amerikai részvényekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat, a piacokat pedig most leginkább az új közel-keleti konfliktus időtartama és az azzal kapcsolatos várakozások mozgathatják a Citi stratégái szerint.

Az iráni háború mellett akad sok más kockázat is az amerikai tőzsdékre nézve / Fotó: AFP

A nagybank elemzői úgy vélik, jelenleg ugyan a hét végén kirobbant és gyorsan eszkalálódó iráni konfliktus uralja a piaci hírfolyamokat, hosszabb távon az AI által kiváltott infláció bizonyulhat a részvényárakra gyakorolt legkritikusabb tényezőnek, ez azonban az időzítésen múlik.

Az iráni háború hossza lehet a meghatározó a piacok szempontjából

A Citi amerikai részvénystratégiájának vezetője, Scott Chronert arra mutatott rá a MarketWatch beszámolója szerint, hogy az elmúlt négy évtizedben lezajlott hasonló geopolitikai válságok során a piac szempontjából legfontosabb tényezők a katonai konfliktusok időtartama és azok várható időtartama voltak.

Chronert nem becsüli alá a jelenlegi közel-keleti válság jelentőségét, de vasárnap közzétett amerikai részvénypiaci előrejelzésében hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház feltételezett célja a katonai beavatkozás gyors befejezése, valamint annak a lehető legszűkebb keretek között tartása.

Szép számmal akad a részvényekre leselkedő más kockázat is

Az amerikai támadás közvetlen piaci hatásai, mint a bő egyéves csúcsra szökő olajár, egyértelműek, ám ezzel együtt csak egyike az amerikai részvénypiacokra nehezedő számos kockázatnak.

Ezek közé tartoznak

a mesterségesintelligencia-szektor beruházási intenzitásával kapcsolatos aggodalmak,

az MI gyors elterjedéséből adódó, számos üzleti modell potenciális zavara,

az ebből következő munkaerőpiaci félelmek,

valamint a hitel- és részvénypiacok válságának tünetei.

Az olajárak ideiglenes vagy tartós emelkedése hatással lesz a következő Fed-elnök, Kevin Warsh gondolkodásmódjára is. A piac júniusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásait befolyásolhatja az energiaárak emelkedése, bár eddig ez nem igazán történt meg – a CME FedWatch adatai szerint a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások 46-ról csupán 43 százalékra mérséklődtek.