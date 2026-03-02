Iráni háború: nyugalom, nem kell túlaggódni – bőven leselkedik a piacokra még más veszély
Az iráni háború tovább növeli az amerikai részvényekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat, a piacokat pedig most leginkább az új közel-keleti konfliktus időtartama és az azzal kapcsolatos várakozások mozgathatják a Citi stratégái szerint.
A nagybank elemzői úgy vélik, jelenleg ugyan a hét végén kirobbant és gyorsan eszkalálódó iráni konfliktus uralja a piaci hírfolyamokat, hosszabb távon az AI által kiváltott infláció bizonyulhat a részvényárakra gyakorolt legkritikusabb tényezőnek, ez azonban az időzítésen múlik.
Az iráni háború hossza lehet a meghatározó a piacok szempontjából
A Citi amerikai részvénystratégiájának vezetője, Scott Chronert arra mutatott rá a MarketWatch beszámolója szerint, hogy az elmúlt négy évtizedben lezajlott hasonló geopolitikai válságok során a piac szempontjából legfontosabb tényezők a katonai konfliktusok időtartama és azok várható időtartama voltak.
Chronert nem becsüli alá a jelenlegi közel-keleti válság jelentőségét, de vasárnap közzétett amerikai részvénypiaci előrejelzésében hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház feltételezett célja a katonai beavatkozás gyors befejezése, valamint annak a lehető legszűkebb keretek között tartása.
Szép számmal akad a részvényekre leselkedő más kockázat is
Az amerikai támadás közvetlen piaci hatásai, mint a bő egyéves csúcsra szökő olajár, egyértelműek, ám ezzel együtt csak egyike az amerikai részvénypiacokra nehezedő számos kockázatnak.
Ezek közé tartoznak
- a mesterségesintelligencia-szektor beruházási intenzitásával kapcsolatos aggodalmak,
- az MI gyors elterjedéséből adódó, számos üzleti modell potenciális zavara,
- az ebből következő munkaerőpiaci félelmek,
- valamint a hitel- és részvénypiacok válságának tünetei.
Az olajárak ideiglenes vagy tartós emelkedése hatással lesz a következő Fed-elnök, Kevin Warsh gondolkodásmódjára is. A piac júniusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásait befolyásolhatja az energiaárak emelkedése, bár eddig ez nem igazán történt meg – a CME FedWatch adatai szerint a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások 46-ról csupán 43 százalékra mérséklődtek.
A Citi stratégája hangsúlyozza, hogy mindezek az aggodalmak fontosak a piaci hangulat alakulása szempontjából, mégis azt tanácsolja, hogy ne értelmezzük túlságosan negatívan az eseményeket. A múlt héten Chronert megerősítette az S&P 500 indexre vonatkozó idei, konszenzus feletti, 320 dolláros egy részvényre jutó nyereségvárakozását. A legutóbbi vállalati gyorsjelentések pozitív nyereségmeglepetéseinek fényében most úgy gondolja, hogy ez az előrejelzés konzervatívnak tűnik.
