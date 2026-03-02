Deviza
Iráni háború: nyugalom, nem kell túlaggódni – bőven leselkedik a piacokra még más veszély

A közel-keleti háború közvetlen piaci hatásai egyértelműek, a piaci hangulatot a konfliktus időtartamára vonatkozó várakozások befolyásolhatják a Citi elemzői szerint. A stratégák úgy vélik, az iráni háborúnál hosszabb távon akad bőven sokkal fenyegetőbb kockázat az amerikai és azzal együtt a globális részvénypiacok számára.
K. T.
2026.03.02, 16:55
Frissítve: 2026.03.02, 17:28

Az iráni háború tovább növeli az amerikai részvényekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat, a piacokat pedig most leginkább az új közel-keleti konfliktus időtartama és az azzal kapcsolatos várakozások mozgathatják a Citi stratégái szerint.

iráni háború, tőzsde, amerikai részvények
Az iráni háború mellett akad sok más kockázat is az amerikai tőzsdékre nézve / Fotó: AFP

A nagybank elemzői úgy vélik, jelenleg ugyan a hét végén kirobbant és gyorsan eszkalálódó iráni konfliktus uralja a piaci hírfolyamokat, hosszabb távon az AI által kiváltott infláció bizonyulhat a részvényárakra gyakorolt legkritikusabb tényezőnek, ez azonban az időzítésen múlik.

Az iráni háború hossza lehet a meghatározó a piacok szempontjából

A Citi amerikai részvénystratégiájának vezetője, Scott Chronert arra mutatott rá a MarketWatch beszámolója szerint, hogy az elmúlt négy évtizedben lezajlott hasonló geopolitikai válságok során a piac szempontjából legfontosabb tényezők a katonai konfliktusok időtartama és azok várható időtartama voltak.

Chronert nem becsüli alá a jelenlegi közel-keleti válság jelentőségét, de vasárnap közzétett amerikai részvénypiaci előrejelzésében hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház feltételezett célja a katonai beavatkozás gyors befejezése, valamint annak a lehető legszűkebb keretek között tartása.

Szép számmal akad a részvényekre leselkedő más kockázat is

Az amerikai támadás közvetlen piaci hatásai, mint a bő egyéves csúcsra szökő olajár, egyértelműek, ám ezzel együtt csak egyike az amerikai részvénypiacokra nehezedő számos kockázatnak.

Ezek közé tartoznak 

  • a mesterségesintelligencia-szektor beruházási intenzitásával kapcsolatos aggodalmak, 
  • az MI gyors elterjedéséből adódó, számos üzleti modell potenciális zavara, 
  • az ebből következő munkaerőpiaci félelmek,
  • valamint a hitel- és részvénypiacok válságának tünetei.

Az olajárak ideiglenes vagy tartós emelkedése hatással lesz a következő Fed-elnök, Kevin Warsh gondolkodásmódjára is. A piac júniusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásait befolyásolhatja az energiaárak emelkedése, bár eddig ez nem igazán történt meg – a CME FedWatch adatai szerint a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások 46-ról csupán 43 százalékra mérséklődtek.

 

A Citi stratégája hangsúlyozza, hogy mindezek az aggodalmak fontosak a piaci hangulat alakulása szempontjából, mégis azt tanácsolja, hogy ne értelmezzük túlságosan negatívan az eseményeket. A múlt héten Chronert megerősítette az S&P 500 indexre vonatkozó idei, konszenzus feletti, 320 dolláros egy részvényre jutó nyereségvárakozását. A legutóbbi vállalati gyorsjelentések pozitív nyereségmeglepetéseinek fényében most úgy gondolja, hogy ez az előrejelzés konzervatívnak tűnik.

Iráni konfliktus: évtizedek óta nem látott olajválság jöhet, még sürgetőbb lett a Barátság kőolajvezeték ügye

A közel-keleti konfliktus káoszt hozhat az olajpiacon. Ha Irán hosszabb időre a lezárja a Hormuzi-szorost, azzal rég nem látott magasságba taszítja az árakat. Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön, csővezetéken vagy tengeren hajóval. Magyarország számára jelenleg mindkettő veszélyben van. Az újabb háború árnyékában a Barátság kőolajvezeték fontossága duplájára nő.

