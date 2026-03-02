Deviza
Olcsók, addiktívak és milliárdokat termelnek: ezért uralják a tévét a trash realityk

A valóságshow-k ma már nem a televíziózás perifériáját, hanem annak egyik legstabilabb üzleti pillérét jelentik. Miközben a realityket sok kritika éri a tartalmuk miatt, gazdasági szempontból rendkívül hatékony termékek: olcsók, gyorsan gyárthatók, és kiemelkedő bevételt termelnek a csatornáknak — világszerte és Magyarországon is.
Hajdu Gréta
2026.03.02., 16:20
Fotó: A Nagy Ő / Facebook

A valóságshow-k gazdasági modellje egyszerű, mégis nagyszerű. Egy prémium-forgatókönyves sorozat epizódonként akár 20–30 millió dollárba is kerülhet, míg egy valóságshow epizódja jellemzően 100 ezer és 500 ezer dollár között mozog. Nincsenek drága sztárgázsik, nagy íróstábok vagy komplex díszletek — a realitys tartalom a rögtönzésből építkezik. Ez a költséghatékonyság magas profitmarzzsal párosul, ami különösen értékessé teszi a műfajt a reklámpiac szempontjából.

reality
Séfek séfe (magyar reality) / Fotó: Facebook

A realitys hirdetők kedvence: a beépített marketing

A realityk ideális platformok a termékelhelyezéshez. A szereplők adott márkájú ruhát viselnek, konkrét telefonokat használnak, vagy meghatározott szolgáltatásokat vesznek igénybe – mindezt a történet természetes részeként kezelik. Ez sokkal hatékonyabb lehet, mint egy hagyományos reklámblokk, mert a néző nem reklámként, hanem élethelyzetként érzékeli. 

Az erős érzelmi reakció – düh, empátia, kíváncsiság – ráadásul segíti a márkák rögzülését is. 

Ez a mechanizmus olyannyira tudatos, hogy például az Apple szigorúan kiköti: eszközei kizárólag pozitív karaktereknél jelenhetnek meg, így egy thrillerben már az iPhone hiánya is leleplezheti a főgonoszt.

American Idol / Fotó: Facebook

Több tízmilliárd dolláros üzlet

A realityműsorok piaca ma már iparági léptékű. A becslések szerint 2024-ben a globális realitygyártási piac elérte a 38,6 milliárd dollárt, és 2033-ra akár a 71,9 milliárd dollárt is megközelítheti.

A streamingszolgáltatók is egyre nagyobb szereplői a piacnak: a Netflix, a Hulu vagy az Amazon Prime Video folyamatosan rendel új realityformátumokat, mert ezek olcsón biztosítanak nagy mennyiségű, „függőséget okozó” tartalmat, amely hosszú időre a platformon tartja az előfizetőket.

Magyarország: realityháború a reklámforintokért

A hazai médiapiacon a realityk különösen fontosak a nézettségi versenyben. Az RTL és a TV2 évek óta verseng a legnézettebb show-kért, különösen a párkereső és versenyformátumok területén.

A Nagy Ő / Fotó: Facebook

A tét nem kicsi: a magyar televíziós reklámpiac mérete 2024-ben meghaladta a 165 milliárd forintot. A legnézettebb műsorok közvetlenül magasabb hirdetési árakat eredményeznek, ezért a trash realityk gyakran a főműsoridő zászlóshajói.

Nem csak tévéműsor: karrierindító platform

Magyar sajátosság, hogy a szereplők számára a reality gyakran nem egyszeri fellépés, hanem ugródeszka.

A műsor után influenszerkarrier, reklámszerződések és médiamegjelenések következhetnek, ami újabb bevételi forrásokat teremt – részben a csatornák számára is, például menedzsmentmegállapodások révén.

 Ez a jelenség tovább növeli a műfaj vonzerejét a jelentkezők számára, így a casting utánpótlása sem okoz problémát.

Miért nézik még mindig?

A siker egyik kulcsa a relatív „valódiság”. A nézők olyan történeteket látnak, amelyek hétköznapinak tűnnek, mégis extrém helyzetekbe helyezik a szereplőket. 

A dráma személyes, folytatásos, és azonosulni lehet vele, ami ideális a sorozatfogyasztási szokásokhoz.

A műfaj ráadásul rendkívül rugalmas: verseny, párkeresés, életmód, dokumentarista vagy üzleti formátumok egyaránt működhetnek, és könnyen adaptálhatók különböző országokra. Bár a realityk kulturális értéke gyakran vita tárgya, üzleti szempontból a képlet egyértelmű: alacsony költség + magas nézettség + erős reklámbevétel = stabil profit. Amíg ez a modell működik – és minden jel szerint működik –, addig a trash nem kivétel lesz a műsorstruktúrában, hanem annak egyik legbiztosabb alappillére.

