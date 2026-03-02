Olcsók, addiktívak és milliárdokat termelnek: ezért uralják a tévét a trash realityk
A valóságshow-k gazdasági modellje egyszerű, mégis nagyszerű. Egy prémium-forgatókönyves sorozat epizódonként akár 20–30 millió dollárba is kerülhet, míg egy valóságshow epizódja jellemzően 100 ezer és 500 ezer dollár között mozog. Nincsenek drága sztárgázsik, nagy íróstábok vagy komplex díszletek — a realitys tartalom a rögtönzésből építkezik. Ez a költséghatékonyság magas profitmarzzsal párosul, ami különösen értékessé teszi a műfajt a reklámpiac szempontjából.
A realitys hirdetők kedvence: a beépített marketing
A realityk ideális platformok a termékelhelyezéshez. A szereplők adott márkájú ruhát viselnek, konkrét telefonokat használnak, vagy meghatározott szolgáltatásokat vesznek igénybe – mindezt a történet természetes részeként kezelik. Ez sokkal hatékonyabb lehet, mint egy hagyományos reklámblokk, mert a néző nem reklámként, hanem élethelyzetként érzékeli.
Az erős érzelmi reakció – düh, empátia, kíváncsiság – ráadásul segíti a márkák rögzülését is.
Ez a mechanizmus olyannyira tudatos, hogy például az Apple szigorúan kiköti: eszközei kizárólag pozitív karaktereknél jelenhetnek meg, így egy thrillerben már az iPhone hiánya is leleplezheti a főgonoszt.
Több tízmilliárd dolláros üzlet
A realityműsorok piaca ma már iparági léptékű. A becslések szerint 2024-ben a globális realitygyártási piac elérte a 38,6 milliárd dollárt, és 2033-ra akár a 71,9 milliárd dollárt is megközelítheti.
A streamingszolgáltatók is egyre nagyobb szereplői a piacnak: a Netflix, a Hulu vagy az Amazon Prime Video folyamatosan rendel új realityformátumokat, mert ezek olcsón biztosítanak nagy mennyiségű, „függőséget okozó” tartalmat, amely hosszú időre a platformon tartja az előfizetőket.
Magyarország: realityháború a reklámforintokért
A hazai médiapiacon a realityk különösen fontosak a nézettségi versenyben. Az RTL és a TV2 évek óta verseng a legnézettebb show-kért, különösen a párkereső és versenyformátumok területén.
A tét nem kicsi: a magyar televíziós reklámpiac mérete 2024-ben meghaladta a 165 milliárd forintot. A legnézettebb műsorok közvetlenül magasabb hirdetési árakat eredményeznek, ezért a trash realityk gyakran a főműsoridő zászlóshajói.
Nem csak tévéműsor: karrierindító platform
Magyar sajátosság, hogy a szereplők számára a reality gyakran nem egyszeri fellépés, hanem ugródeszka.
A műsor után influenszerkarrier, reklámszerződések és médiamegjelenések következhetnek, ami újabb bevételi forrásokat teremt – részben a csatornák számára is, például menedzsmentmegállapodások révén.
Ez a jelenség tovább növeli a műfaj vonzerejét a jelentkezők számára, így a casting utánpótlása sem okoz problémát.
Miért nézik még mindig?
A siker egyik kulcsa a relatív „valódiság”. A nézők olyan történeteket látnak, amelyek hétköznapinak tűnnek, mégis extrém helyzetekbe helyezik a szereplőket.
A dráma személyes, folytatásos, és azonosulni lehet vele, ami ideális a sorozatfogyasztási szokásokhoz.
A műfaj ráadásul rendkívül rugalmas: verseny, párkeresés, életmód, dokumentarista vagy üzleti formátumok egyaránt működhetnek, és könnyen adaptálhatók különböző országokra. Bár a realityk kulturális értéke gyakran vita tárgya, üzleti szempontból a képlet egyértelmű: alacsony költség + magas nézettség + erős reklámbevétel = stabil profit. Amíg ez a modell működik – és minden jel szerint működik –, addig a trash nem kivétel lesz a műsorstruktúrában, hanem annak egyik legbiztosabb alappillére.