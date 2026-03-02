Deviza
Hormuzi-szoros
Mol
olajrészvény

Nincs ok panaszra, óriásit kaszál a Shell az iráni háborún: a JPMorgan jól hátba is veregette az olajvállalatot

A JPMorgan már reagált is az új helyzetre. Két olajrészvényt felminősítettek az amerikaiak, kettő minősítését pedig megerősítették. A Mol és a Shell is drágul az iráni háború alatt.
Murányi Ernő
2026.03.02, 15:55
Frissítve: 2026.03.02, 17:29

Míg a részvénypiacok általában markánsan lefordultak a közel-keleti légicsapások hírére, néhány szegmens, mint például a védelmi ipar vagy az olajvállalatok, meredek emelkedéssel reagáltak a háborús konfliktusra. 

olajrészvény IFA 2025 Technology Trade Fair In Berlin
A TotalEnergies a JPMorgan egyik kedvenc olajrészvénye / Fotó: NurPhoto via AFP

Az utóbbi ágazatban a Hormuzi-szoros lezárására irányuló iráni fenyegetések miatt megugró olajárak idézték elő a részvények árfolyamának meredek emelkedését. A dán Maersk tengeri fuvarozócég már be is jelentette, hogy felfüggeszti tankerei áthaladását a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel, s azon keresztül az Indiai-óceánnal összekötő átjárón, ahol normál körülmények között naponta akár 20 millió hordó olajat is átszállíthatnak.

A brit tőzsdén jegyzett Shell részvényei délután háromig nagyjából 3 százalékkal, 31,67 font, míg a BP-é 3,4 százalékkal, 4,94 fontra drágultak. 

Fotó: Tradingview

A francia TotalEnergies még jobban kitett magáért, a párizsi tőzsdére bevezetett részvény 4,5 százalékkal, 70,3 euróra drágult. Az olasz Eni papírjai pedig kereken 4 százalékkal, 20,44 euróra kapaszkodtak.

Az olajcégek árfolyamát a JPMorgan is megtámogatta. Az amerikai befektetési bank európai olaj- és gázipari elemzőcsapata két fokozattal, eladásról vételre minősítette fel az olasz energiaóriás Enit, és tartásról vételre javította a francia TotalEnergies részvényeit. Eközben megerősítette a Shellre és a portugál Galpra már korábban kiadott vételi ajánlását.  

A brókercég szerint a Hormuzi-szoros, az Irán és Omán közötti keskeny vízi út, amelyen a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) ellátás becslések szerint 20-30 százaléka haladhat át, most egy ellátásbiztonsági válság középpontjába került, ami átalakíthatja az energiapiacokat. Márpedig  az olajtermelő országokban az ilyen típusú rezsimváltás a történelmi adatok fényében legalább három hónapon keresztül átlagosan 30 százalékkal magasabb olajárakat eredményezett.

A bank szerint a közelmúltbeli erős teljesítményük ellenére az európai olajrészvények ráadásul még mindig nem kifejezetten drágák, azaz a makrogazdasági és geopolitikai tényezőkre tekintettel rövid távon további részvényárfolyam-emelkedés várható.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 650 HUF 0 / +3,46 %
Forgalom: 6 653 585 906 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szegmenshez tartozó cégek részvényei a régiónkban is erősödni kezdtek. A reggeli start után még mínuszba eső Mol árfolyama például 3 százalékkal, 3636 forintra nőtt, míg a nagy rivális OMV-é 3,3 százalékkal, 56,6 euróra emelkedett.

 

 

