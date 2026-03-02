OTP, Mol vagy Richter? – februárban egyértelmű győztest hirdettek, ezekkel a hazai részvényekkel jártak jól a tőzsdézők

Az év második hónapjában ismét stabil teljesítményt nyújtott a magyar tőkepiac. A BUX index 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 534,75 ponton zárta februárt, noha a hónap elején még történelmi csúcsot döntött 133 ezer pont felett. A hazai tőzsde másodlagos részvénymutatója, a BUMIX januárhoz hasonlóan kiegyensúlyozottan teljesített a főindex mellett, februárban 9866,06 ponton állt meg. A további indexek közül a Cetop NTR 2673,78 ponton, míg a középvállalatokat tömörítő Xtend 1587,8 ponton zárt.

Felemás teljesítményt szállítottak múlt hónapban a hazai részvények / Fotó: Vémi Zoltán

A nemzetközi tőzsdéken a befektetői hangulatot februárban a kereskedelempolitikai és a monetáris tényezők alakították. Az amerikai vámok körüli bizonytalanság nyomást helyezett a piacokra, részben a mesterséges intelligencia körüli befektetői aggodalmak közepette, amelyek több szektort is érintettek. Ázsiában a vegyes tőkepiaci teljesítmény ellenére csúcsdöntések is születtek a hónapban, míg Európát az iránykeresés jellemezte. Itthon

tette közzé legfrissebb számait februárban, miközben a tengerentúlon a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon lassan a végéhez ér.

A legnagyobb volumenű kereskedés újfent az OTP Bank papírjával zajlott februárban, 304 milliárd forint értékben. A hitelintézetet a Mol és a Richter követte 81,8 milliárd és 60 milliárd forintos összforgalommal.

A hónap során élénk maradt a kereskedési aktivitás. Az azonnali részvénypiac forgalma felülmúlta a kiemelkedő januári kereskedést, végül 504,9 milliárd forintot tett ki, amely egy kereskedési napra vetítve 25,2 milliárd forintot jelent. A napi átlagforgalom 5,7 százalékkal emelkedett a januári értékhez képest.

Ezekkel a magyar részvényekkel jártak jól a tőzsdézők

A blue chip részvények felemás teljesítményt szállítottak az év legrövidebb hónapjában.