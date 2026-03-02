Deviza
OTP, Mol vagy Richter? – februárban egyértelmű győztest hirdettek, ezekkel a hazai részvényekkel jártak jól a tőzsdézők

Közel két százalékkal ereszkedett múlt hónapban a pesti tőzsde fő indexe. A BUX töténelmi csúcsról fordult le, a hazai blue chip részvények közül kettő is magas hozamot szállított, de ehhez jól kellett választani.
K. T.
2026.03.02, 15:20
Frissítve: 2026.03.02, 15:31

Az év második hónapjában ismét stabil teljesítményt nyújtott a magyar tőkepiac. A BUX index 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 534,75 ponton zárta februárt, noha a hónap elején még történelmi csúcsot döntött 133 ezer pont felett. A hazai tőzsde másodlagos részvénymutatója, a BUMIX januárhoz hasonlóan kiegyensúlyozottan teljesített a főindex mellett, februárban 9866,06 ponton állt meg. A további indexek közül a Cetop NTR 2673,78 ponton, míg a középvállalatokat tömörítő Xtend 1587,8 ponton zárt.

BÉT, BUX, tőzsde, részvény
Felemás teljesítményt szállítottak múlt hónapban a hazai részvények / Fotó: Vémi Zoltán

A nemzetközi tőzsdéken a befektetői hangulatot februárban a kereskedelempolitikai és a monetáris tényezők alakították. Az amerikai vámok körüli bizonytalanság nyomást helyezett a piacokra, részben a mesterséges intelligencia körüli befektetői aggodalmak közepette, amelyek több szektort is érintettek. Ázsiában a vegyes tőkepiaci teljesítmény ellenére csúcsdöntések is születtek a hónapban, míg Európát az iránykeresés jellemezte. Itthon 

tette közzé legfrissebb számait februárban, miközben a tengerentúlon a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon lassan a végéhez ér.

A legnagyobb volumenű kereskedés újfent az OTP Bank papírjával zajlott februárban, 304 milliárd forint értékben. A hitelintézetet a Mol és a Richter követte 81,8 milliárd és 60 milliárd forintos összforgalommal.

A hónap során élénk maradt a kereskedési aktivitás. Az azonnali részvénypiac forgalma felülmúlta a kiemelkedő januári kereskedést, végül 504,9 milliárd forintot tett ki, amely egy kereskedési napra vetítve 25,2 milliárd forintot jelent. A napi átlagforgalom 5,7 százalékkal emelkedett a januári értékhez képest.

Ezekkel a magyar részvényekkel jártak jól a tőzsdézők

A blue chip részvények felemás teljesítményt szállítottak az év legrövidebb hónapjában. 

 OTP részvény
OTP részvény15:46:06
Árfolyam: 38 310 HUF -1 000 / -2,61 %
Forgalom: 21 641 071 120 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP kurzusa 3 százalékkal csökkent, Mol-papírjaikon pedig 10 százalék feletti árfolyamveszteséget könyvelhettek el februárban a tőzsdézők.

 MOL részvény
MOL részvény15:45:30
Árfolyam: 3 660 HUF +132 / +3,61 %
Forgalom: 5 778 986 894 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jól jártak viszont azok, akik a Richter vagy a Magyar Telekom részvényeit részesítették előnyben, a gyógyszergyártó vállalat árfolyama 11 százalékot menetelt, a távközlési papír pedig mintegy 8,5 százalékkal értékelődött fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:45:29
Árfolyam: 11 870 HUF -70 / -0,59 %
Forgalom: 2 047 667 570 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:35:16
Árfolyam: 2 155 HUF -10 / -0,46 %
Forgalom: 902 843 520 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A brókercégek havi forgalmát vizsgálva, februárban a Wood & Company 301,5 milliárd forint összértékkel visszavette a vezetést a Concorde-tól, amely 265,8 milliárd forintos eredménnyel zárt. A dobogós harmadik az Erste 173,1 milliárd forinttal.

 

