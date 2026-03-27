Totális fordulat: döntött az európai ország, újranyitja a szankciók miatt bezárt orosz benzinkutakat – enélkül nincs elég üzemanyag a lakosságnak

A moldovai hatóságok ideiglenesen enyhítettek a Lukoil orosz olajtársaságra vonatkozó korlátozásokon, hogy megelőzzék az üzemanyaghiány kialakulását az országban.

A lépésre azért volt szükség, mert a Lukoil-Moldova hálózatához tartozó töltőállomások jelentős része jelenleg zárva tart, ami fennakadást okozhat az üzemanyag-ellátásban. Ennek nyomán a vállalat ismét használhatja meglévő forrásait a készletek feltöltésére valamennyi saját állomásán, kiemelt figyelmet fordítva a dízel biztosítására.

A hatóságok indoklása szerint a korlátozások átmeneti enyhítése azért vált szükségessé, mert a Lukoil piaci részesedése az egyik legnagyobb Moldovában, hosszabb távú korlátozása jelentősen megnehezíthetné a fogyasztók ellátását. Emlékeztetőül: idén januárban Moldova állami tulajdonba vette a Lukoil eszközeit a chisinaui nemzetközi repülőtéren az Egyesült Államok szankcióira hivatkozva.

A társaságot ezenkívül 300 ezer dollár bírsággal sújtották az átadás késedelme miatt. A határozatok értelmében a Lukoil továbbra sem folytathat tevékenységet a nemzetbiztonság szempontjából stratégiai területeken. A cég moldovai benzinkúthálózatának irányítását pedig az amerikai Carlyle Group befektetési alap veszi át.

Energiaválságot hirdettek ki Moldovában

A moldovai parlament 60 napos energetikai válsághelyzetet hirdetett, miután súlyosan megrongálódott az Ukrajnán keresztül futó Isaccea–Vulcanesti távvezeték. Ez az egyik legfontosabb villamosenergia-útvonal az ország számára, kiesése azonnali kockázatot jelent az ellátás biztonságára. A döntés heves politikai vitát váltott ki, miközben a hatóságok a lakosságot is takarékosságra szólították fel.

A válsághelyzetet egyelőre 60 napra hirdették ki, amelynek célja stabilizálni az ország energiaellátását, miközben kezelik a hálózatot ért károkat. A sérült vezetéken olyan problémákat azonosítottak, amelyek kijavítása bonyolult műszaki beavatkozást és több ország rendszer-üzemeltetőinek összehangolt munkáját igényli.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok már korábban arra kérték a lakosságot: csúcsidőben mérsékeljék az áramfogyasztást. Az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése most mindennél fontosabb, mivel a túlzott használat láncreakcióként akár széles körű áramszünetekhez is vezethetne.