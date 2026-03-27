Totális fordulat: döntött az európai ország, újranyitja a szankciók miatt bezárt orosz benzinkutakat – enélkül nincs elég üzemanyag a lakosságnak

Moldova hatóságai átmeneti engedményt tettek az orosz Lukoilnak, hogy elkerüljék az üzemanyaghiányt az országban. A döntés nyomán a vállalat ismét használhatja meglévő forrásait a benzinkúthálózat készleteinek feltöltésére.
2026.03.27, 06:30
Frissítve: 2026.03.27, 08:52

A moldovai hatóságok ideiglenesen enyhítettek a Lukoil orosz olajtársaságra vonatkozó korlátozásokon, hogy megelőzzék az üzemanyaghiány kialakulását az országban.

Moldova ideiglenesen feloldja a Lukoil korlátozásait üzemanyaghiány miatt / Fotó: ANP via AFP

A lépésre azért volt szükség, mert a Lukoil-Moldova hálózatához tartozó töltőállomások jelentős része jelenleg zárva tart, ami fennakadást okozhat az üzemanyag-ellátásban. Ennek nyomán a vállalat ismét használhatja meglévő forrásait a készletek feltöltésére valamennyi saját állomásán, kiemelt figyelmet fordítva a dízel biztosítására.

A hatóságok indoklása szerint a korlátozások átmeneti enyhítése azért vált szükségessé, mert a Lukoil piaci részesedése az egyik legnagyobb Moldovában, hosszabb távú korlátozása jelentősen megnehezíthetné a fogyasztók ellátását. Emlékeztetőül: idén januárban Moldova állami tulajdonba vette a Lukoil eszközeit a chisinaui nemzetközi repülőtéren az Egyesült Államok szankcióira hivatkozva.

A társaságot ezenkívül 300 ezer dollár bírsággal sújtották az átadás késedelme miatt. A határozatok értelmében a Lukoil továbbra sem folytathat tevékenységet a nemzetbiztonság szempontjából stratégiai területeken. A cég moldovai benzinkúthálózatának irányítását pedig az amerikai Carlyle Group befektetési alap veszi át.

Energiaválságot hirdettek ki Moldovában

A moldovai parlament 60 napos energetikai válsághelyzetet hirdetett, miután súlyosan megrongálódott az Ukrajnán keresztül futó Isaccea–Vulcanesti távvezeték. Ez az egyik legfontosabb villamosenergia-útvonal az ország számára, kiesése azonnali kockázatot jelent az ellátás biztonságára. A döntés heves politikai vitát váltott ki, miközben a hatóságok a lakosságot is takarékosságra szólították fel.

A válsághelyzetet egyelőre 60 napra hirdették ki, amelynek célja stabilizálni az ország energiaellátását, miközben kezelik a hálózatot ért károkat. A sérült vezetéken olyan problémákat azonosítottak, amelyek kijavítása bonyolult műszaki beavatkozást és több ország rendszer-üzemeltetőinek összehangolt munkáját igényli.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok már korábban arra kérték a lakosságot: csúcsidőben mérsékeljék az áramfogyasztást. Az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése most mindennél fontosabb, mivel a túlzott használat láncreakcióként akár széles körű áramszünetekhez is vezethetne.

Moldova orosz energiára szorulhat

A politikai vita középpontjában az áll, honnan szerezze be Moldova a kieső villamos energiát. Alexandru Munteanu miniszterelnök egyértelművé tette: a jelenlegi gázárak mellett nem éri meg a Dnyeszter-melléken működő hőerőműből áramot vásárolni. Érvelése szerint a gázalapú termelés költségei magasabbak lennének, mint a vészhelyzeti import.

Ezzel szemben Igor Dodon volt elnök, az ellenzéki szocialisták vezetője azt szorgalmazza, hogy Moldova térjen vissza az orosz tulajdonú Cuciurgan erőműhöz, amely a szakadár régióban működik. Szerinte ez hosszabb távon az energetikai függetlenséget szolgálná, különösen most, amikor az ukrajnai útvonal bizonytalanná vált.

A gyakorlatban azonban a hatóságok már más irányba léptek: Ukrajna és Románia növelte a Moldovába irányuló villamosenergia-szállításokat alternatív útvonalakon keresztül. A Moldelectrica állami szolgáltató közlése szerint az ukrán és román partnerekkel együtt dolgoznak azon, hogy a fogyasztókat folyamatos el tudják látni.

Nem ez az első figyelmeztető jel: idén januárban ugyanez a távvezeték már egyszer túlterhelődött és automatikusan lekapcsolt, ami országos áramkimaradást okozott. A mostani sérülés nemcsak egy újabb incidens, hanem egy régóta fennálló sérülékenység súlyos következménye.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
