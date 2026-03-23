Az Európai Unió értesítette a Mercosur-országokat az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, ami 2026. május 1-jétől érvényes – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

Ebből nagyon nagy botrány lesz: Brüsszel minden tiltakozás ellenére életbe lépteti a Mercosur-egyezményt – már megvan a dátum

A tájékoztatás szerint a bizottság hivatalos diplomáciai levél formájában küldte meg értesítését Paraguaynak, mely a Mercosur-szerződések letéteményese. Ezzel a lépéssel az uniós testület lezárta az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges eljárást, összhangban az Európai Unió Tanácsának január 9-i döntésével.

„Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur-megállapodás ellen”

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke korábban kijelentette, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz a leghatározottabban elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását. „Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur-megállapodás ellen, és”

akár az utcán is megakadályozzuk Von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését.

„Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására” – emelte ki Jakab.

Február végén Uruguay és Argentína törvényhozásai ratifikálták az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást. A Mercosur-országokból – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – elsőként a montevideói parlament fogadta el a szükséges határozatot. Az Európai Parlament januárban úgy döntött, hogy a végső szavazás előtt a megállapodást jóváhagyásra az Európai Bírósághoz utalja. A megállapodás ellenzői ugyanis arra hivatkoznak, hogy a Mercosur úgy van megfogalmazva, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat nem kell az EU-tagállamok mindegyikének konszenzusával elfogadni. További aggályként merült fel, hogy az egyezmény hátrányos lehet az európai fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és állatjóléti szabványokra. Az Európai Bizottság tagadja ezt.

A Mercosurnak van egy egyértelmű nyertese

A Mercosur-megállapodás gazdasági hatásai ráadásul túlmutatnak a kereskedelmi volumen növekedésén. Brazília előtt egy olyan kedvező makrogazdasági környezet rajzolódik ki, melyet az alapkamat várható csökkentése, a gyengülő dollár miatti tőkebeáramlás és a nyersanyagpiaci ciklus erősödése egyszerre támogathat. A világ egyik legnagyobb nyersanyagexportőreként az ország különösen jól pozicionált az energetikai átállás és az ipari kereslet növekedésének kihasználására, miközben az EU-val kötött megállapodás új piacokat nyit meg számára.

Ez a kombináció nemcsak a brazil gazdaság növekedési kilátásait javíthatja, hanem az EU–Mercosur-egyezmény gyakorlati jelentőségét is érdemben felértékelheti a következő években.

A kamatcsökkentések hatására élénkülő belső kereslet és a befektetések felfutása további lendületet adhat a gazdaságnak, ami közvetve az európai vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Mindeközben a nyersanyagpiaci kereslet tartós erősödése stabil exportbevételeket biztosíthat Brazília számára, ami kiszámíthatóbb gazdasági pályát rajzolhat ki a következő időszakban.