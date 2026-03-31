Megalázta Németországot a világhírű járműgyártója: a szomszédban épít új gyárat, otthon ezreket rúg ki – így versenyképesebb

Új összeszerelő üzem létesítését tervezi Csehországban a németországi haszongépjármű-gyártó Daimler Truck, amely a döntést a költségek csökkentésével és versenyképességének javításával indokolta.

A vállalat a romló pénzügyi eredmények miatt Németországban munkahelyek megszüntetését tervezi / Fotó: Mercedes-Truck

A Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval csökkentené a költségeit

A stuttgarti központú vállalat közlése szerint európai gyártási hálózatát a cseh–német határ közelében fekvő Cheb városában bővítené egy új telephellyel az évtized végére.

Az üzem éves kapacitását mintegy 25 ezer járműre tervezik, és több mint ezer munkahely jöhet létre.

A beruházás volumene „alacsony-közepes három számjegyű millió eurós” nagyságrendű a cég közlése szerint.

A vállalat szerint a helyszín logisztikai és költségszerkezeti szempontból egyaránt kedvező feltételeket kínál. A lépés része annak a törekvésnek, hogy a növekvő modellválaszték és komplexitás mellett hatékonyabbá, rugalmasabbá és ellenállóbbá tegyék a gyártást.

A beruházás illeszkedik a Cost Down Europe nevű költségcsökkentési programhoz, amelynek keretében a Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval kívánja mérsékelni működési költségeit Európában. A cég Németországban mintegy ötezer munkahely megszüntetését tervezi.

A Daimler Truck pénzügyi teljesítménye romlott az elmúlt időszakban: a vállalat nyeresége 2025-ben 34 százalékkal csökkent, miközben az értékesítése is visszaesett, hasonlóan a 2024-es évhez.

Németország teljes sokkban: Kínába költözött, óriásgyárat nyitott a nemzeti büszkeségük – otthon ezrével rúgja ki az embereket

Megnyitotta történetének legnagyobb egyedi beruházását a BASF Kínában, egy 8,7 milliárd eurós vegyipari komplexumot. A látványos terjeszkedés azonban éles kontrasztban áll a vállalat európai leépítéseivel és költségcsökkentő intézkedéseivel.

Csaknem hatévi építkezés után megnyitotta új, integrált vegyipari központját a BASF Dél-Kínában, Kuangtung tartomány Csancsiang városában. A 8,7 milliárd eurós beruházás a német konszern történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és egyben a világ harmadik legnagyobb BASF-komplexuma.