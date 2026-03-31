Megalázta Németországot a világhírű járműgyártója: a szomszédban épít új gyárat, otthon ezreket rúg ki – így versenyképesebb

A Daimler Truck Csehországban építene új gyárat költségcsökkentési programja részeként. A több százmillió eurós beruházás évente 25 ezer jármű gyártását tenné lehetővé. A vállalat eközben a romló pénzügyi eredmények miatt Németországban munkahelyek megszüntetését tervezi.
VG/MTI
2026.03.31, 17:07
Frissítve: 2026.03.31, 18:56

Új összeszerelő üzem létesítését tervezi Csehországban a németországi haszongépjármű-gyártó Daimler Truck, amely a döntést a költségek csökkentésével és versenyképességének javításával indokolta.

 A vállalat a romló pénzügyi eredmények miatt Németországban munkahelyek megszüntetését tervezi / Fotó: Mercedes-Truck

A Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval csökkentené a költségeit

A stuttgarti központú vállalat közlése szerint európai gyártási hálózatát a cseh–német határ közelében fekvő Cheb városában bővítené egy új telephellyel az évtized végére.

Az üzem éves kapacitását mintegy 25 ezer járműre tervezik, és több mint ezer munkahely jöhet létre.

A beruházás volumene „alacsony-közepes három számjegyű millió eurós” nagyságrendű a cég közlése szerint.

A vállalat szerint a helyszín logisztikai és költségszerkezeti szempontból egyaránt kedvező feltételeket kínál. A lépés része annak a törekvésnek, hogy a növekvő modellválaszték és komplexitás mellett hatékonyabbá, rugalmasabbá és ellenállóbbá tegyék a gyártást.

A beruházás illeszkedik a Cost Down Europe nevű költségcsökkentési programhoz, amelynek keretében a Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval kívánja mérsékelni működési költségeit Európában. A cég Németországban mintegy ötezer munkahely megszüntetését tervezi.

A Daimler Truck pénzügyi teljesítménye romlott az elmúlt időszakban: a vállalat nyeresége 2025-ben 34 százalékkal csökkent, miközben az értékesítése is visszaesett, hasonlóan a 2024-es évhez.

Németország teljes sokkban: Kínába költözött, óriásgyárat nyitott a nemzeti büszkeségük – otthon ezrével rúgja ki az embereket

Megnyitotta történetének legnagyobb egyedi beruházását a BASF Kínában, egy 8,7 milliárd eurós vegyipari komplexumot. A látványos terjeszkedés azonban éles kontrasztban áll a vállalat európai leépítéseivel és költségcsökkentő intézkedéseivel.

Csaknem hatévi építkezés után megnyitotta új, integrált vegyipari központját a BASF Dél-Kínában, Kuangtung tartomány Csancsiang városában. A 8,7 milliárd eurós beruházás a német konszern történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és egyben a világ harmadik legnagyobb BASF-komplexuma.

A komplexum egyik kulcseleme, hogy teljes mértékben a kínai piacra termel. A BASF úgynevezett „Kínában, Kínának” stratégiát követ, vagyis az itt előállított termékek nem exportra készülnek, hanem a dél-kínai ipari központok igényeit szolgálják ki. 

Markus Kamieth vezérigazgató a megnyitón arról beszélt, hogy a projekt megtérülése lassabb lesz a vártnál, és az első években a nyereségesség elmarad a korábbi prognózisoktól. A vállalat számításai szerint a kínai üzem az első évben még enyhén negatívan járul hozzá az eredményhez, és csak 2027-től hozhat pozitív számokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
