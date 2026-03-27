Németország teljes sokkban: Kínába költözött, óriásgyárat nyitott a nemzeti büszkeségük – otthon ezrével rúgja ki az embereket

Megnyitotta történetének legnagyobb egyedi beruházását a BASF Kínában, egy 8,7 milliárd eurós vegyipari komplexumot. A látványos terjeszkedés azonban éles kontrasztban áll a vállalat európai leépítéseivel és költségcsökkentő intézkedéseivel.

Csaknem hat év építkezés után megnyitotta új, integrált vegyipari központját a BASF Dél-Kínában, Kuangtung tartomány Csancsiang városában.

A 8,7 milliárd eurós beruházás a német konszern történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és egyben a világ harmadik legnagyobb BASF-komplexuma.

Az úgynevezett „Verbund” rendszerben működő létesítmény mintegy 4 négyzetkilométeren terül el, több mint 30 gyártósorral és több mint 70 különböző termékkel. Ezek között alapvegyszerek, köztes anyagok és speciális vegyipari termékek is szerepelnek, amelyeket elsősorban az autóipar, az elektronikai szektor és a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok használnak fel.

A komplexum egyik kulcseleme, hogy teljes mértékben a kínai piacra termel. A BASF úgynevezett „Kínában, Kínának” stratégiát követ, vagyis az itt előállított termékek nem exportra készülnek, hanem a dél-kínai ipari központok igényeit szolgálják ki.

Ez nem véletlen: a globális vegyipari kereslet közel fele Kínában koncentrálódik, és az ágazat növekedésének akár 75 százaléka is az országban valósulhat meg 2035-ig.

Markus Kamieth vezérigazgató a megnyitón arról beszélt, hogy a világgazdaság egyre inkább széttöredezik, de a beruházás azt bizonyítja, hogy a nemzetközi együttműködés továbbra is kulcsfontosságú. Ugyanakkor elismerte: a projekt megtérülése lassabb lesz a vártnál, és az első években a nyereségesség elmarad a korábbi prognózisoktól. A vállalat számításai szerint a kínai üzem az első évben még enyhén negatívan járul hozzá az eredményhez, és csak 2027-től hozhat pozitív számokat.

Kínába menekül a BASF?

A látványos kínai terjeszkedés mögött azonban egy jóval keményebb valóság húzódik meg. A BASF világszerte jelentős költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként 2023 vége és 2025 vége között mintegy 4800 munkahely szűnt meg. A leépítések körülbelül fele Németországot érintette, és a menedzsment szintjén is 11 százalékos csökkentést hajtottak végre.