Olaszország
iráni konfliktus
Giorgia Meloni

Energiaársokk fenyegeti az olaszokat: Meloni az üzemanyagadó csökkentését mérlegeli

Olaszország kormánya mérlegeli az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentését, miután a közel-keleti háború miatt megugrottak az energiaárakkal kapcsolatos kockázatok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az intézkedés célja a háztartások és a vállalatok védelme a dráguló energiával szemben.
VG
2026.03.08, 12:35
Frissítve: 2026.03.08, 13:19

Az olasz kormány vizsgálja az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentésének lehetőségét, miután a közel-keleti konfliktus miatt nőtt az energiaárak emelkedésének veszélye. Giorgia Meloni miniszterelnök szerint az intézkedés célja, hogy enyhítse a gazdaság szereplőire nehezedő költségnyomást.

EU Leaders Informal Summit In Alden Biesen Castle olasz Meloni
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök / Fotó: NurPhoto via AFP

Rómában elsősorban az úgynevezett „mozgó jövedéki adó” mechanizmus aktiválását vizsgálják. Ez lehetővé tenné, hogy a magasabb üzemanyagárak miatt keletkező többlet-áfabevételeket a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adójának mérséklésére fordítsa.

A vállalatok egyre hangosabban figyelmeztetnek az energiaköltségek emelkedésének gazdasági hatásaira. Olasz üzleti szervezetek szerint a közel-keleti háború könnyen újabb energiaársokkot okozhat, amely jelentős terhet róhat az iparra és a szállítmányozási szektorra.

Az üzemanyagárakban Olaszországban különösen nagy szerepet játszanak az adók, mivel a jövedéki adót literenként fix összegben vetik ki, és az áfával együtt jelentős részét adják a benzinkutakon fizetett árnak.

A spekuláció ellen is fellépne az olasz kormány

Az olasz kormány a drágulás mögött álló piaci folyamatokat is vizsgálja. Giorgia Meloni korábban jelezte: ha szükséges, a kabinet kész fellépni azokkal a vállalatokkal szemben is, amelyek az energiaárak emelkedéséből indokolatlan profitot próbálnak elérni.

A kormányfő szerint elfogadhatatlan, ha egyes szereplők

  • a geopolitikai feszültségek
  • és a háborús helyzet

okozta bizonytalanságot kihasználva növelik a nyereségüket – írta a Magyar Nemzet. Ezért Róma akár adóemelést is bevezethet azokon a cégeken, amelyek spekulatív módon profitálnak az energiaárak emelkedéséből.

Az olasz kabinet egyúttal figyelemmel kíséri az üzemanyagpiac alakulását is, mert a kormány szerint a háborús helyzetben különösen fontos a fogyasztók védelme. A hatóságok ezért ellenőrzéseket is indíthatnak annak érdekében, hogy kiszűrjék az esetleges visszaéléseket vagy indokolatlan áremeléseket a benzinkutaknál.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja, hogy megvédje a családokat és a vállalatokat az energiapiaci sokk hatásaitól. A római kabinet ezért egyszerre vizsgálja az adócsökkentés lehetőségét és azokat az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható az indokolatlan áremelkedés az üzemanyagpiacon.

