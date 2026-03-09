Deviza
Olajár: egyetlen más vízi szállítási útvonali krízisnél sem emelkedett még ekkora mértékben, mint most

Az iráni háború miatt a kőolaj és a földgáz árának brutális megugrása, valamint a szállítások körüli fokozódó bizonytalanságok globális energiapiaci válságot eredményezhetnek. A hasonlóan nagy, tengeri szállítási útvonalakat érintő történeti krízisekkel való összehasonlítás igazolja: nem túloznak az elemzők akkor, amikor további félelmüknek adnak hangot arról, hogy a Hormuzi-szoros Irán általi blokádja további félelmetes tempóban növelheti az energiaárakat. A kőolaj ára még a tankerháború idején sem emelkedett ilyen mértékben, mint most.
Ahhoz, hogy történeti összehasonlításban is megértsük, mit jelent a mostani, a február 28-a előtti katonai csapások megindítás előtti árakhoz képest több mint 30 százalékos mértékű olajdrágulás, érdemes a Hormuz Tracker vonatkozó, némi csúszással, de folyamatosan frissülő grafikonjait követni. Ezek közül az egyiken a mostani krízis jelentette áremelkedés mértékét vetetették össze a készítők néhány korábbi, a Hormuzi-szorosban, illetve a Szuezi-csatornában kialakult, globális jelentőségű krízis olajárra gyakorolt hatásával írja az Origo.

olaj, tanker, hormuz
Várakozó olajtankerek a Hormuzi-szorosnál
Fotó: Amr Alfiky / Reuters

Történetileg nézve is nagyon magas a mostani olajár emelkedés mértéke

A lap arról ír, hogy a mostanihoz hasonlóan tengeri energiaszállítási útvonalakat érintő korábbi krízisek adatai mutatják, hogy az iráni háborúnál valóban aggasztó a kőolajár emelkedésének mértéke. Ha csak a kirobbanástól számított hatodik napig vizsgáljuk az adatokat, akkor 16,3 százalékos áremelkedést látunk (ez az arány mostanra jóval magasabb lett). Ez jóval nagyobb mértékű annál, mint amelyet a Szuezi-csatorna 2021-es, véletlen eltorlaszolásánál mértek hat nap után (a megfeneklett Ever Given hajó vízre helyezésekor), és magasabb a közel-keleti térségben korábban látott más válságokhoz képest is.

A megfogalmazható következtetés pedig nem igényel hosszas okfejtést: a mostani háború az olajár emelkedésében egyelőre – és ez nyilvánvalóan kétes dicsőség – toronymagasan vezet az összehasonlításban szereplő korábbi krízisek előtt. 

Még az úgynevezett tankerháború idején is jóval több idő kellett az ár 10 százalékot meghaladó emelkedéséhez.

Pedig akkor az iraki-iráni háború részeként (1981 és 1988 között zajlott) az öbölben és a Hormuzi-szorosban az összecsapások részeként a felek összesen több száz kereskedelmi hajó ellen követtek el katonai támadásokat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

