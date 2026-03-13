A németek még tudnak ártani, de már nem esik vissza a magyar ipar

A 10 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 10,4 százalékkal haladta meg 2025 januárjának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 27, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 10,7 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóiparból 13 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (24 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,3 százalékkal maradt el az előző év januárjától. További hét alágazatban csökkent még a termelés, 5,2 és 24 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a növényi, állati olaj gyártásában, a legerőteljesebben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi három alágazatban 0,7 és 39 százalék között nőtt a kibocsátás, a leginkább a dohánytermék gyártásában, a legkevésbé pedig a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 12,2, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,0 százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjától.

2025 áprilisa óta tart a visszaesés a feldolgozóipar 4,4 százalékát képviselő vegyi anyag, termék gyártásában: januárban a kibocsátás 27 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához képest, a szakágazatok döntő többségében jelentős csökkenést regisztráltunk.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 33 százalékkal a feldolgozóipari termelés 2,4 százalékát adó kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban lényegesen visszaestek az eladások.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 11,0 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 19,1 százalékos visszaesést Dél-Alföldön regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 5,2 százalékkal bővült 2025 januárjához mérten. Az új belföldi rendelések 7,8 százalékkal visszaestek, míg az új exportrendelések 7,2 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány január végén 22 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.