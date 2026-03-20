Fellélegezhetnek a szerbek: lesz olaj, legalábbis egyelőre
A közel-keleti konfliktus, valamint az amerikai szankciók nehéz helyzetbe hozták a szerb olajipari vállalat, a NIS vezetését, így Szerbia üzemanyag-ellátása veszélybe került.
A helyzet az amerikai döntés következtében javult, ám egyelőre csak átmenetileg.
A NIS mentességet kapott az olajszankciók alól
A szerb olajipari vállalat március 12-én igényelt új engedélyt az amerikai olajszankciók alól, hogy működését tovább folytathassa. Az előzőleg kiadott működési engedély február 20-án került kiállításra, és március 20-án járt le, ám Aleksandar Vucic már korábban jelezte, hogy pozitív hírek váratók az Egyesült Államokból.
Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggeli sajtótájékoztatója alkalmával elmondta, hogy a jelenlegi vészterhes időkben fontos az energiaellátás stabilitásának megőrzése, ami az engedély meghosszabbítása nélkül nem lett volna lehetséges. Arról is beszélt, hogy a lakosságnak nincs oka pánikra, és mindenki tartózkodjon a felhalmozástól.
A NIS engedélye mit sem érne a horvátok felmentése nélkül
Mivel Szerbia kőolajellátása az Omisalj kikötőjéből induló Adria-csővezetéken keresztül biztosított, ezért a NIS szankciómentesítése önmagában nem lett volna elegendő az energiabiztonság megteremtéséhez. Az amerikai adminisztrációnak a horvát Janaf olajipari vállalat részére is felmentést kellett adnia a korlátozások alól, ami március 20-án meg is történt.
„A Janaf, a Horvát Köztársaság kormányával együttműködésben 2026. április 17-ig érvényes működési engedélyt szerzett, amely lehetővé teszi a NIS vállalattal megkötött kőolajszállítási megállapodás zavartalan teljesítését. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által kiadott engedély biztosítja a kőolajellátás folyamatos fenntartását, összhangban a Horvát Köztársaság stratégiai céljával, mint a régió energetikai központja. A Janaf továbbra is felelősen, a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően folytatja tevékenységét” − nyilatkozta a Janaf vezetése.
Magyarország esetében az uniótól vár engedélyt a Janaf
A vezetőség álláspontja szerint a horvát vállalat tevékenységét teljes mértékben az Európai Unió és a piac szabályainak megfelelően végzi, betartva a nemzetközi szankciókat is.
„Nyitottak vagyunk az Európai Bizottság előtt folyó bármely eljárásra, mivel azok objektíven megerősítik a rendszeres és piaci alapú működésünkkel kapcsolatos tényeket, és továbbra is készek vagyunk az együttműködésre, valamint a konstruktív párbeszédre” – áll a vállalat hivatalos közleményében.
Ennek némileg ellentmond a vállalat álláspontja a Molt illetően:
A Mol folyamatosan megpróbál nyomást gyakorolni a Janafra, valamint az európai intézményekre, egyetlen céllal: hogy továbbra is importálhassa a kedvezményes árú és szankcionált orosz olajat.
Arról persze nem esik szó a nyilatkozatban, hogy a Mol többletnyeresége után különadót fizet, amiből a magyar állam a lakossági rezsicsökkentést finanszírozza.