Fellélegezhetnek a szerbek: lesz olaj, legalábbis egyelőre

Az amerikai kormány ismét megmentette a szerb olajellátás kulcsszereplőjét. Mindeközben a Janaf továbbra sem hajlandó orosz olajat szállítani az Adria-vezetéken.
Nagy Krisztián
2026.03.20, 12:23
Frissítve: 2026.03.20, 12:31

A közel-keleti konfliktus, valamint az amerikai szankciók nehéz helyzetbe hozták a szerb olajipari vállalat, a NIS vezetését, így Szerbia üzemanyag-ellátása veszélybe került.

Fellélegezhetnek a szerbek: lesz olaj, legalábbis egyelőre
Fellélegezhetnek a szerbek: lesz olaj, legalábbis egyelőre / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A helyzet az amerikai döntés következtében javult, ám egyelőre csak átmenetileg. 

A NIS mentességet kapott az olajszankciók alól

A szerb olajipari vállalat március 12-én igényelt új engedélyt az amerikai olajszankciók alól, hogy működését tovább folytathassa. Az előzőleg kiadott működési engedély február 20-án került kiállításra, és március 20-án járt le, ám Aleksandar Vucic már korábban jelezte, hogy pozitív hírek váratók az Egyesült Államokból.  

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggeli sajtótájékoztatója alkalmával elmondta, hogy a jelenlegi vészterhes időkben fontos az energiaellátás stabilitásának megőrzése, ami az engedély meghosszabbítása nélkül nem lett volna lehetséges. Arról is beszélt, hogy a lakosságnak nincs oka pánikra, és mindenki tartózkodjon a felhalmozástól.

A NIS engedélye mit sem érne a horvátok felmentése nélkül 

Mivel Szerbia kőolajellátása az Omisalj kikötőjéből induló Adria-csővezetéken keresztül biztosított, ezért a NIS szankciómentesítése önmagában nem lett volna elegendő az energiabiztonság megteremtéséhez. Az amerikai adminisztrációnak a horvát Janaf olajipari vállalat részére is felmentést kellett adnia a korlátozások alól, ami március 20-án meg is történt. 

„A Janaf, a Horvát Köztársaság kormányával együttműködésben 2026. április 17-ig érvényes működési engedélyt szerzett, amely lehetővé teszi a NIS vállalattal megkötött kőolajszállítási megállapodás zavartalan teljesítését. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által kiadott engedély biztosítja a kőolajellátás folyamatos fenntartását, összhangban a Horvát Köztársaság stratégiai céljával, mint a régió energetikai központja. A Janaf továbbra is felelősen, a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően folytatja tevékenységét” − nyilatkozta a Janaf vezetése.

Magyarország esetében az uniótól vár engedélyt a Janaf

A vezetőség álláspontja szerint a horvát vállalat tevékenységét teljes mértékben az Európai Unió és a piac szabályainak megfelelően végzi, betartva a nemzetközi szankciókat is.  

„Nyitottak vagyunk az Európai Bizottság előtt folyó bármely eljárásra, mivel azok objektíven megerősítik a rendszeres és piaci alapú működésünkkel kapcsolatos tényeket, és továbbra is készek vagyunk az együttműködésre, valamint a konstruktív párbeszédre” – áll a vállalat hivatalos közleményében. 

Ennek némileg ellentmond a vállalat álláspontja a Molt illetően: 

A Mol folyamatosan megpróbál nyomást gyakorolni a Janafra, valamint az európai intézményekre, egyetlen céllal: hogy továbbra is importálhassa a kedvezményes árú és szankcionált orosz olajat.

Arról persze nem esik szó a nyilatkozatban, hogy a Mol többletnyeresége után különadót fizet, amiből a magyar állam a lakossági rezsicsökkentést finanszírozza.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu