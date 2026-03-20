A közel-keleti konfliktus, valamint az amerikai szankciók nehéz helyzetbe hozták a szerb olajipari vállalat, a NIS vezetését, így Szerbia üzemanyag-ellátása veszélybe került.

Fellélegezhetnek a szerbek: lesz olaj, legalábbis egyelőre / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A helyzet az amerikai döntés következtében javult, ám egyelőre csak átmenetileg.

A NIS mentességet kapott az olajszankciók alól

A szerb olajipari vállalat március 12-én igényelt új engedélyt az amerikai olajszankciók alól, hogy működését tovább folytathassa. Az előzőleg kiadott működési engedély február 20-án került kiállításra, és március 20-án járt le, ám Aleksandar Vucic már korábban jelezte, hogy pozitív hírek váratók az Egyesült Államokból.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggeli sajtótájékoztatója alkalmával elmondta, hogy a jelenlegi vészterhes időkben fontos az energiaellátás stabilitásának megőrzése, ami az engedély meghosszabbítása nélkül nem lett volna lehetséges. Arról is beszélt, hogy a lakosságnak nincs oka pánikra, és mindenki tartózkodjon a felhalmozástól.

A NIS engedélye mit sem érne a horvátok felmentése nélkül

Mivel Szerbia kőolajellátása az Omisalj kikötőjéből induló Adria-csővezetéken keresztül biztosított, ezért a NIS szankciómentesítése önmagában nem lett volna elegendő az energiabiztonság megteremtéséhez. Az amerikai adminisztrációnak a horvát Janaf olajipari vállalat részére is felmentést kellett adnia a korlátozások alól, ami március 20-án meg is történt.

„A Janaf, a Horvát Köztársaság kormányával együttműködésben 2026. április 17-ig érvényes működési engedélyt szerzett, amely lehetővé teszi a NIS vállalattal megkötött kőolajszállítási megállapodás zavartalan teljesítését. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által kiadott engedély biztosítja a kőolajellátás folyamatos fenntartását, összhangban a Horvát Köztársaság stratégiai céljával, mint a régió energetikai központja. A Janaf továbbra is felelősen, a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően folytatja tevékenységét” − nyilatkozta a Janaf vezetése.

Magyarország esetében az uniótól vár engedélyt a Janaf

A vezetőség álláspontja szerint a horvát vállalat tevékenységét teljes mértékben az Európai Unió és a piac szabályainak megfelelően végzi, betartva a nemzetközi szankciókat is.