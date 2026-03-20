Magyarország nyomdokaiba lépne egy európai ország, nem kis feladatot vállalt magára

Újabb európai ország került közel ahhoz, hogy embert küldjön a világűrbe. Magyarország után a jövőben akár Görögország is képviseltetheti magát űrhajóssal egy következő küldetésben, miután Adrianosz Golemisz görög tudós bekerült az ESA űrhajóskiképzési programjába. A görögök az űripar területén is erősítenek, nemsokára befejezik a saját műholdrendszerük kiépítését.
Németh Anita
2026.03.20, 11:52
Frissítve: 2026.03.20, 11:57

Új tudóssal bővült az Európai Űrügynökség (ESA) űrhajóskiképzési programja. Adrianosz Golemisz görög tudóst több mint 22 ezer jelentkező közül választották be a programra, részvétele pedig megnyitja az utat annak, hogy görög űrhajós is részt vehessen egy jövőbeli űrmisszióban – írja az Euronews. Adrianosz Golemisz már meg is kezdte a kiképzést a németországi Kölnben működő Európai Űrhajós Központban.

Magyarország után a jövőben akár Görögország is képviseltetheti magát űrhajóssal egy következő küldetésben / Fotó: dancar / Shutterstock

Görögország eddig csak korlátozott szerepet játszott az emberes űrrepülésekben, így Golemisz kiválasztása fordulatot jelent.

Dimitrisz Papasztergiou digitális kormányzásért felelős miniszter a fejleményt nemzeti inspirációnak nevezte, különösen a fiatal kutatók számára. A lapnak úgy fogalmazott, hogy néhány évvel ezelőtt még távoli forgatókönyvnek tűnt az, hogy Görögország embert küldjön a világűrbe.

A görög kormánytag a mikroműholdakba és nanoműholdakba irányuló friss beruházásokat hozta fel bizonyítékként az ország növekvő ambícióira. Hozzátette, hogy Görögország kis műholdflottájának kiépítése várhatóan a következő hónapokban nagyrészt befejeződik.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 

a görög nemzeti stratégia célja egy olyan űralkalmazási ökoszisztéma fejlesztése, amely erősíti a gazdaságot és az innovációt, miközben értékes eszközöket ad a közpolitikai döntéshozatalhoz.

Papastergiou szerint ez a befektetés nemcsak tudományos előrelépésről szól, hanem gyakorlati alkalmazásokról is, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok mindennapjait. Elmondása szerint a műholdas adatokat már most használják 

  • pontosabb időjárás-előrejelzésre, 
  • természeti katasztrófák és tüzek kezelésére, valamint 
  • a polgári védelem területén.

Az űralkalmazások hozzájárulhatnak a mezőgazdasági termelés támogatásához, az agrártámogatások ellenőrzéséhez, valamint a környezet és a vízkészletek védelméhez is. Emellett fontos szerepet játszanak olyan területeken, mint a távközlés, a kiberbiztonság és a védelem, ahol a műholdas adatok és az új technológiák használata ma már a modern államok működéséhez elengedhetetlennek számít.

Az ESA az elmúlt években tudatosan törekedett arra, hogy űrhajóscsapatát szélesítse a hagyományosan domináns tagállamokon túl. A kezdeményezés részese volt Magyarország is, és rengeteg pénz, tudás és erőfeszítés után tavaly nyáron Kapu Tibort az űrbe juttatta. A második magyar űrhajós a Világgazdaságnak is beszélt tapasztalatairól, és üzent a fiataloknak.

Óriási hírt közölt a 4iG: Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space

A NASA az Axiom Space-t választotta ki az ötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra. A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom, melynek egyik befektetője a 4iG, a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló, privát űrrepüléseknek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
