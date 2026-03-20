Magyarország nyomdokaiba lépne egy európai ország, nem kis feladatot vállalt magára

Új tudóssal bővült az Európai Űrügynökség (ESA) űrhajóskiképzési programja. Adrianosz Golemisz görög tudóst több mint 22 ezer jelentkező közül választották be a programra, részvétele pedig megnyitja az utat annak, hogy görög űrhajós is részt vehessen egy jövőbeli űrmisszióban – írja az Euronews. Adrianosz Golemisz már meg is kezdte a kiképzést a németországi Kölnben működő Európai Űrhajós Központban.

Magyarország után a jövőben akár Görögország is képviseltetheti magát űrhajóssal egy következő küldetésben

Görögország eddig csak korlátozott szerepet játszott az emberes űrrepülésekben, így Golemisz kiválasztása fordulatot jelent.

Dimitrisz Papasztergiou digitális kormányzásért felelős miniszter a fejleményt nemzeti inspirációnak nevezte, különösen a fiatal kutatók számára. A lapnak úgy fogalmazott, hogy néhány évvel ezelőtt még távoli forgatókönyvnek tűnt az, hogy Görögország embert küldjön a világűrbe.

A görög kormánytag a mikroműholdakba és nanoműholdakba irányuló friss beruházásokat hozta fel bizonyítékként az ország növekvő ambícióira. Hozzátette, hogy Görögország kis műholdflottájának kiépítése várhatóan a következő hónapokban nagyrészt befejeződik.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

a görög nemzeti stratégia célja egy olyan űralkalmazási ökoszisztéma fejlesztése, amely erősíti a gazdaságot és az innovációt, miközben értékes eszközöket ad a közpolitikai döntéshozatalhoz.

Papastergiou szerint ez a befektetés nemcsak tudományos előrelépésről szól, hanem gyakorlati alkalmazásokról is, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok mindennapjait. Elmondása szerint a műholdas adatokat már most használják

pontosabb időjárás-előrejelzésre,

természeti katasztrófák és tüzek kezelésére, valamint

a polgári védelem területén.

Az űralkalmazások hozzájárulhatnak a mezőgazdasági termelés támogatásához, az agrártámogatások ellenőrzéséhez, valamint a környezet és a vízkészletek védelméhez is. Emellett fontos szerepet játszanak olyan területeken, mint a távközlés, a kiberbiztonság és a védelem, ahol a műholdas adatok és az új technológiák használata ma már a modern államok működéséhez elengedhetetlennek számít.