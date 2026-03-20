Magyarország nyomdokaiba lépne egy európai ország, nem kis feladatot vállalt magára
Új tudóssal bővült az Európai Űrügynökség (ESA) űrhajóskiképzési programja. Adrianosz Golemisz görög tudóst több mint 22 ezer jelentkező közül választották be a programra, részvétele pedig megnyitja az utat annak, hogy görög űrhajós is részt vehessen egy jövőbeli űrmisszióban – írja az Euronews. Adrianosz Golemisz már meg is kezdte a kiképzést a németországi Kölnben működő Európai Űrhajós Központban.
Görögország eddig csak korlátozott szerepet játszott az emberes űrrepülésekben, így Golemisz kiválasztása fordulatot jelent.
Dimitrisz Papasztergiou digitális kormányzásért felelős miniszter a fejleményt nemzeti inspirációnak nevezte, különösen a fiatal kutatók számára. A lapnak úgy fogalmazott, hogy néhány évvel ezelőtt még távoli forgatókönyvnek tűnt az, hogy Görögország embert küldjön a világűrbe.
A görög kormánytag a mikroműholdakba és nanoműholdakba irányuló friss beruházásokat hozta fel bizonyítékként az ország növekvő ambícióira. Hozzátette, hogy Görögország kis műholdflottájának kiépítése várhatóan a következő hónapokban nagyrészt befejeződik.
A miniszter hangsúlyozta, hogy
a görög nemzeti stratégia célja egy olyan űralkalmazási ökoszisztéma fejlesztése, amely erősíti a gazdaságot és az innovációt, miközben értékes eszközöket ad a közpolitikai döntéshozatalhoz.
Papastergiou szerint ez a befektetés nemcsak tudományos előrelépésről szól, hanem gyakorlati alkalmazásokról is, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok mindennapjait. Elmondása szerint a műholdas adatokat már most használják
- pontosabb időjárás-előrejelzésre,
- természeti katasztrófák és tüzek kezelésére, valamint
- a polgári védelem területén.
Az űralkalmazások hozzájárulhatnak a mezőgazdasági termelés támogatásához, az agrártámogatások ellenőrzéséhez, valamint a környezet és a vízkészletek védelméhez is. Emellett fontos szerepet játszanak olyan területeken, mint a távközlés, a kiberbiztonság és a védelem, ahol a műholdas adatok és az új technológiák használata ma már a modern államok működéséhez elengedhetetlennek számít.
Az ESA az elmúlt években tudatosan törekedett arra, hogy űrhajóscsapatát szélesítse a hagyományosan domináns tagállamokon túl. A kezdeményezés részese volt Magyarország is, és rengeteg pénz, tudás és erőfeszítés után tavaly nyáron Kapu Tibort az űrbe juttatta. A második magyar űrhajós a Világgazdaságnak is beszélt tapasztalatairól, és üzent a fiataloknak.
Óriási hírt közölt a 4iG: Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space
A NASA az Axiom Space-t választotta ki az ötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra. A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom, melynek egyik befektetője a 4iG, a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló, privát űrrepüléseknek.