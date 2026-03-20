Megy az ígérgetés olajügyben, de lesz-e olcsóbb benzin az ünnepekre?

Számos politikus pozitívan nyilatkozik az iráni konfliktus alakulásáról, ám a fejlemények, valamint a tartósan magas olajárak nem támasztják alá az olykor túlzóan optimista narratívát.

A Hormuzi-szoros blokád alatt van, az Öböl menti államokat pedig továbbra is folyamatos iráni támadások érik.

Aktuális olajárak

A nyersolaj ára a hét végére kissé visszaesett, azonban a trendek arra engednek következtetni, hogy a hét így is áremelkedéssel zárul. A közel-keleti exportkiesés és a növekvő kereslet továbbra is felfelé hajtja az árakat.

Cikkünk írásának időpontjában

a Brent nyersolaj hordónkénti ára 108,36 dollár volt, a hetet 103 dolláron kezdte.

A WTI ára hordónként 95,27 dolláron állt, szemben a hét eleji 99 dolláros szinttel.

Milyen folyamatok mozgatják az olajárakat?

A visszaesés hátterében a döntéshozók pozitív nyilatkozatai állnak.

A vezető politikusok egyöntetűen úgy vélik, a Hormuzi-szoros mihamarabbi megnyitása égetően fontos, azonban erre vonatkozó, pontos terveket még nem hoztak nyilvánosságra.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a washingtoni vezetés fontolóra veszi az iráni úszó tárolókban lévő nyersolajra vonatkozó szankciók feloldását, valamint annak lehetőségét is, hogy az Egyesült Államok további mennyiséget bocsásson ki stratégiai kőolajkészleteiből.

A pozitív nyilatkozatok ellenére, ha a szállítási útvonalak helyre is állnak, az olaj- és gáztermelés zavarait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Ezt a hatást a kereskedők egyelőre nem árazták, ami további emelésekkel járhat.

Az elemzők kevésbé optimisták

A baj már megtörtént. Ha a tartályhajók biztonságos áthaladása biztosított is a Hormuzi-szoroson keresztül, az ellátási láncok teljes helyreállítása rendkívül hosszú időt vehet igénybe

− mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője a Reutersnek.

A szakértő arra is rámutatott, hogy bármilyen további infrastruktúrát vagy szállítmányozási útvonalat ért csapás meredek áremelkedést idézhet elő, míg az elhúzódó diplomáciai egyeztetések lassíthatják az árkorrekciót.