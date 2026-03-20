Megy az ígérgetés olajügyben, de lesz-e olcsóbb benzin az ünnepekre?

Az olajárak enyhén korrigáltak, de a hét így is emelkedéssel zárulhat. Egyelőre nem csillapodnak a harcok a Hormuzi-szoros környékén.
Nagy Krisztián
2026.03.20, 10:00
Frissítve: 2026.03.20, 10:27

Számos politikus pozitívan nyilatkozik az iráni konfliktus alakulásáról, ám a fejlemények, valamint a tartósan magas olajárak nem támasztják alá az olykor túlzóan optimista narratívát.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Hormuzi-szoros blokád alatt van, az Öböl menti államokat pedig továbbra is folyamatos iráni támadások érik.

Aktuális olajárak 

A nyersolaj ára a hét végére kissé visszaesett, azonban a trendek arra engednek következtetni, hogy a hét így is áremelkedéssel zárul. A közel-keleti exportkiesés és a növekvő kereslet továbbra is felfelé hajtja az árakat.

 

Cikkünk írásának időpontjában 

  • a Brent nyersolaj hordónkénti ára 108,36 dollár volt, a hetet 103 dolláron kezdte. 
  • A WTI ára hordónként 95,27 dolláron állt, szemben a hét eleji 99 dolláros szinttel.

Milyen folyamatok mozgatják az olajárakat? 

A visszaesés hátterében a döntéshozók pozitív nyilatkozatai állnak. 

A vezető politikusok egyöntetűen úgy vélik, a Hormuzi-szoros mihamarabbi megnyitása égetően fontos, azonban erre vonatkozó, pontos terveket még nem hoztak nyilvánosságra. 

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a washingtoni vezetés fontolóra veszi az iráni úszó tárolókban lévő nyersolajra vonatkozó szankciók feloldását, valamint annak lehetőségét is, hogy az Egyesült Államok további mennyiséget bocsásson ki stratégiai kőolajkészleteiből. 

A pozitív nyilatkozatok ellenére, ha a szállítási útvonalak helyre is állnak, az olaj- és gáztermelés zavarait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Ezt a hatást a kereskedők egyelőre nem árazták, ami további emelésekkel járhat.

Az elemzők kevésbé optimisták 

A baj már megtörtént. Ha a tartályhajók biztonságos áthaladása biztosított is a Hormuzi-szoroson keresztül, az ellátási láncok teljes helyreállítása rendkívül hosszú időt vehet igénybe

mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője a Reutersnek.  

A szakértő arra is rámutatott, hogy bármilyen további infrastruktúrát vagy szállítmányozási útvonalat ért csapás meredek áremelkedést idézhet elő, míg az elhúzódó diplomáciai egyeztetések lassíthatják az árkorrekciót.

A háború tovább eszkalálódik 

Hiába az optimista kommunikáció, annak ellenére, hogy Donald Trump az izraeli támadások leállítását kérte, iráni források újabb csapásokról számoltak be. Ennek tudatában a konfliktus lezárásának, valamint a diplomáciai egyeztetések megindításának esélye meglehetősen csekély.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
