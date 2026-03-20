Megy az ígérgetés olajügyben, de lesz-e olcsóbb benzin az ünnepekre?
Számos politikus pozitívan nyilatkozik az iráni konfliktus alakulásáról, ám a fejlemények, valamint a tartósan magas olajárak nem támasztják alá az olykor túlzóan optimista narratívát.
A Hormuzi-szoros blokád alatt van, az Öböl menti államokat pedig továbbra is folyamatos iráni támadások érik.
Aktuális olajárak
A nyersolaj ára a hét végére kissé visszaesett, azonban a trendek arra engednek következtetni, hogy a hét így is áremelkedéssel zárul. A közel-keleti exportkiesés és a növekvő kereslet továbbra is felfelé hajtja az árakat.
Cikkünk írásának időpontjában
- a Brent nyersolaj hordónkénti ára 108,36 dollár volt, a hetet 103 dolláron kezdte.
- A WTI ára hordónként 95,27 dolláron állt, szemben a hét eleji 99 dolláros szinttel.
Milyen folyamatok mozgatják az olajárakat?
A visszaesés hátterében a döntéshozók pozitív nyilatkozatai állnak.
A vezető politikusok egyöntetűen úgy vélik, a Hormuzi-szoros mihamarabbi megnyitása égetően fontos, azonban erre vonatkozó, pontos terveket még nem hoztak nyilvánosságra.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a washingtoni vezetés fontolóra veszi az iráni úszó tárolókban lévő nyersolajra vonatkozó szankciók feloldását, valamint annak lehetőségét is, hogy az Egyesült Államok további mennyiséget bocsásson ki stratégiai kőolajkészleteiből.
A pozitív nyilatkozatok ellenére, ha a szállítási útvonalak helyre is állnak, az olaj- és gáztermelés zavarait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Ezt a hatást a kereskedők egyelőre nem árazták, ami további emelésekkel járhat.
Az elemzők kevésbé optimisták
A baj már megtörtént. Ha a tartályhajók biztonságos áthaladása biztosított is a Hormuzi-szoroson keresztül, az ellátási láncok teljes helyreállítása rendkívül hosszú időt vehet igénybe
− mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője a Reutersnek.
A szakértő arra is rámutatott, hogy bármilyen további infrastruktúrát vagy szállítmányozási útvonalat ért csapás meredek áremelkedést idézhet elő, míg az elhúzódó diplomáciai egyeztetések lassíthatják az árkorrekciót.
A háború tovább eszkalálódik
Hiába az optimista kommunikáció, annak ellenére, hogy Donald Trump az izraeli támadások leállítását kérte, iráni források újabb csapásokról számoltak be. Ennek tudatában a konfliktus lezárásának, valamint a diplomáciai egyeztetések megindításának esélye meglehetősen csekély.