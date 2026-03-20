Kiszivárgott: megindulnak az amerikai csapatok Irán felé, több ezer katonát vetnek be – azonnal kitört a pánik az olajpiacon

A közel-keleti válság egyre hevesebb reakciókat vált ki az energiapiacokon. A Hormuzi-szoros blokádja és az Irán elleni támadások is felvitték az olajárakat, de most több ezer amerikai katona indul a térségbe, ami azt jelezheti, hogy a konfliktus egyhamar nem ér véget.
VG
2026.03.20, 18:54
Frissítve: 2026.03.20, 19:26

Az olajárak újra emelkednek, miután az Egyesült Államok több ezer katonát küld a Közel-Keletre az Irán elleni háború erősödő szakasza miatt. Brent hordónkénti ára 109 dollár fölé ugrott, miközben a Hormuzi-szoros forgalma akadozik, és a piac hosszú távú ellátási zavarokra készül.

Több ezer amerikai katona indult el a Közel-Keletre, ami az olajár-emelkedésnek is lendületet adott / Fotó: AFP

Ismét a Közel-Kelet hajtja fel az olajárakat

Az olajpiac ismét hevesen reagált a Közel-Keleten kiéleződő helyzetre:

  • a Brent májusi határidős ára 91 centtel, 1 százalékkal emelkedett 109,64 dollárra hordónként;
  • míg az amerikai WTI áprilisi határidős szerződése 1,29 dollárral, 1,3 százalékkal 97,43 dollárra ugrott.

A piaci hangulatot az USA és Izrael Irán elleni katonai műveletei, valamint a térség kulcsfontosságú energetikai infrastruktúráinak megsértése fűti.

Donald Trump amerikai elnök ugyanis pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok több ezer tengerészgyalogost és tengerészt küld a térségbe, három héttel előrébb hozva a tervezett hadműveleteket. 

Az olajpiacot azonban továbbra is elsősorban a Hormuzi-szoros blokádja aggasztja: ezen az útvonalon halad át a világ LNG- és kőolajszállítmányainak 20 százaléka. Az UBS elemzője, Giovanni Staunovo a Reutersnek elmondta, hogy amíg a szoros nem működik zavartalanul, az olajárak emelkedése a legvalószínűbb forgatókönyv. Az IEA főigazgatója, Fatih Birol figyelmeztetett, hogy a régió olaj- és gázáramlásának helyreállítása akár hat hónapot is igénybe vehet, és a politikusok alábecsülik a zavar mértékét.

Összességében a Brent olaj ára ezen a héten nagyjából 6 százalékot emelkedett. Ezzel szemben a WTI még mindig mintegy 1,3 százalékkal alacsonyabban áll a múlt pénteki záróértékhez képest, ami jól mutatja a két benchmark közötti növekvő különbséget.

Egyre közelebb a rémálom-forgatókönyv bekövetkezése, jöhet a 200 dolláros olajár, globális recesszió fenyeget

Az iráni háború eszkalálódása miatt sorra kénytelenek a térség országai leállítani a kitermelést, nem lehet exportálni, nincs elég raktárkapacitás. A kínálati sokk nyomán realitássá válhat a 200 dolláros olajár.

 

