Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák

Kína felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.

Kínai finomítói szektora elsősorban a hazai piacra termel, de a 3. legnagyobb ázsiai exportőr / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína Ázsia 3. legnagyobb üzemanyag-exportőre Dél-Korea és Szingapúr mögött, bár nem tölt be e téren kulcsfontosságú szerepet, mert a hatalmas finomítói szektor elsősorban a hazai igények kielégítésére termel.

Az óvatosságból hozott intézkedés azonban rávilágít arra, hogy

az importfüggő kontinensnek muszáj lesz a hazai igényeket előtérbe helyezni, ahogy mélyül a közel-keleti válság.

A szóbeli utasítást a Bloomberg értesülése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság, az ország legfőbb gazdasági tervező szervezetének képviselői személyesen adták át a finomítók vezetőinek.

Tovább nő az egyébként is magas árrés

A tilalomról a Reuters is értesült névtelenséget kérő ágazati forrásokból. A hírt Peking hivatalosan nem erősítette meg, az mindenesetre tovább szűkíti majd a kínálatot Ázsiában.

Az iráni háború elhúzódása és a Hormuzi-szoros zárva tartása globális energiasokkot okozhat, de különösen Ázsia érzi meg, mert a szűk tengeri útvonalon áramlik a tengeren szállított olaj ötöde, és ennek a 80 százaléka a kontinensre, különösen

Kínába,

Indiába,

Japánba

és Dél-Koreába

irányul.

A kínai intézkedés tovább növeli a finomítók árrését is, ami már így is magas: az LSEG áradatai szerint a dízel esetében hároméves csúcsot értek el, megközelítve a hordónkénti 49 dollárt, míg a kerozinnál meghaladja a hordónkénti 55 dollárt. (Egy dollár 333,6 forint.)

Kína bespájzolt olajból, de óvatos

Szakértők szerint azonban a kínai exporttilalom hatása majd igazából csak áprilisban érződik, mert

a márciusi tételeket már véglegesítették és nehéz visszahívni a szállítmányokat.

A jövő hónaptól azonban jelentősen csökken majd a kivitel.