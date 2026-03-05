Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák
Kína felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.
Kína Ázsia 3. legnagyobb üzemanyag-exportőre Dél-Korea és Szingapúr mögött, bár nem tölt be e téren kulcsfontosságú szerepet, mert a hatalmas finomítói szektor elsősorban a hazai igények kielégítésére termel.
Az óvatosságból hozott intézkedés azonban rávilágít arra, hogy
az importfüggő kontinensnek muszáj lesz a hazai igényeket előtérbe helyezni, ahogy mélyül a közel-keleti válság.
A szóbeli utasítást a Bloomberg értesülése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság, az ország legfőbb gazdasági tervező szervezetének képviselői személyesen adták át a finomítók vezetőinek.
Tovább nő az egyébként is magas árrés
A tilalomról a Reuters is értesült névtelenséget kérő ágazati forrásokból. A hírt Peking hivatalosan nem erősítette meg, az mindenesetre tovább szűkíti majd a kínálatot Ázsiában.
Az iráni háború elhúzódása és a Hormuzi-szoros zárva tartása globális energiasokkot okozhat, de különösen Ázsia érzi meg, mert a szűk tengeri útvonalon áramlik a tengeren szállított olaj ötöde, és ennek a 80 százaléka a kontinensre, különösen
- Kínába,
- Indiába,
- Japánba
- és Dél-Koreába
irányul.
A kínai intézkedés tovább növeli a finomítók árrését is, ami már így is magas: az LSEG áradatai szerint a dízel esetében hároméves csúcsot értek el, megközelítve a hordónkénti 49 dollárt, míg a kerozinnál meghaladja a hordónkénti 55 dollárt. (Egy dollár 333,6 forint.)
Kína bespájzolt olajból, de óvatos
Szakértők szerint azonban a kínai exporttilalom hatása majd igazából csak áprilisban érződik, mert
a márciusi tételeket már véglegesítették és nehéz visszahívni a szállítmányokat.
A jövő hónaptól azonban jelentősen csökken majd a kivitel.
A márciusi export így várhatóan marad a korábban becsült szinten, ami a benzint, a dízelt és a kerozint illetően összesen 3,8 millió tonna.
Az LSEG hajókövetési adatai szerint jelenleg 70 ezer tonna (516 000 hordó) kerozin, valamint 35-35 ezer tonna (260 750 hordó) dízel és benzin hagyta el márciusban eddig hajókon a kínai kikötőket.
Kína ugyan jól bespájzolt olajból, a kiesett venezuelait a konfliktus előtt iránival pótolta az orosz mellett. Ennek ellenére legalább két magántulajdonban lévő finomító már márciusban megkezdte a termelés csökkentését.
Az állami finomítók – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC, a Sinochem Group – és a magánkézben lévő Zhejiang Petrochemical Co.
a kormányzat által meghatározott kvóták alapján termelnek.
Ugranak az árak a kínai piacon is
Közben Kínában is emelkednek az üzemanyagárak, a dízel nagykereskedelmi ára például február 28. és március 4. között 13,5 százalékkal, tonnánként 7276 jüanra (352 ezer forintra) nőtt.
A 92-es oktánszámú benzin ára csütörtökön 11 százalékkal volt drágább az egy héttel ezelőttinél, tonnánként 8208 jüanba (397 ezer forintba) került.
Gyorsan emeljük az árakat, remélve, hogy ebben az időszakban maximalizálhatjuk nyereségünket
– mondta egy független finomító kereskedője.