Deviza
EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81% EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 598,49 +0,52% BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 598,49 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
olajfinomító
olaj
Kína

Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák

A tilalom hatása áprilistól érződik majd. Kína finomítói elsősorban hazai piacra termelnek, és gyorsan emelkednek a belföldi árak.
M. Cs.
2026.03.05., 13:39

Kína felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.

Kína
Kínai finomítói szektora elsősorban a hazai piacra termel, de a 3. legnagyobb ázsiai exportőr / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína Ázsia 3. legnagyobb üzemanyag-exportőre Dél-Korea és Szingapúr mögött, bár nem tölt be e téren kulcsfontosságú szerepet, mert a hatalmas finomítói szektor elsősorban a hazai igények kielégítésére termel.

Az óvatosságból hozott intézkedés azonban rávilágít arra, hogy 

az importfüggő kontinensnek muszáj lesz a hazai igényeket előtérbe helyezni, ahogy mélyül a közel-keleti válság.

A szóbeli utasítást a Bloomberg értesülése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság, az ország legfőbb gazdasági tervező szervezetének képviselői személyesen adták át a finomítók vezetőinek.

Tovább nő az egyébként is magas árrés

A tilalomról a Reuters is értesült névtelenséget kérő ágazati forrásokból. A hírt Peking hivatalosan nem erősítette meg, az mindenesetre tovább szűkíti majd a kínálatot Ázsiában.

Az iráni háború elhúzódása és a Hormuzi-szoros zárva tartása globális energiasokkot okozhat, de különösen Ázsia érzi meg, mert a szűk tengeri útvonalon áramlik a tengeren szállított olaj ötöde, és ennek a 80 százaléka a kontinensre, különösen 

  • Kínába, 
  • Indiába, 
  • Japánba 
  • és Dél-Koreába 

irányul.

A kínai intézkedés tovább növeli a finomítók árrését is, ami már így is magas: az LSEG áradatai szerint a dízel esetében hároméves csúcsot értek el, megközelítve a hordónkénti 49 dollárt, míg a kerozinnál meghaladja a hordónkénti 55 dollárt. (Egy dollár 333,6 forint.)

Kína bespájzolt olajból, de óvatos

Szakértők szerint azonban a kínai exporttilalom hatása majd igazából csak áprilisban érződik, mert 

a márciusi tételeket már véglegesítették és nehéz visszahívni a szállítmányokat.

A jövő hónaptól azonban jelentősen csökken majd a kivitel.

Shandong Qingdao Port Container Trade
Kína bespájzolt olajból, de nem árt az óvatosság / Fotó: NurPhoto via AFP

A márciusi export így várhatóan marad a korábban becsült szinten, ami a benzint, a dízelt és a kerozint illetően összesen 3,8 millió tonna.

Az LSEG hajókövetési adatai szerint jelenleg 70 ezer tonna (516 000 hordó) kerozin, valamint 35-35 ezer tonna (260 750 hordó) dízel és benzin hagyta el márciusban eddig hajókon a kínai kikötőket.

Kína ugyan jól bespájzolt olajból, a kiesett venezuelait a konfliktus előtt iránival pótolta az orosz mellett. Ennek ellenére legalább két magántulajdonban lévő finomító már márciusban megkezdte a termelés csökkentését.

Sinopec Refinery Plant In Shanghai
A nagy finomítók kormányzati kvóták alapján termelnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az állami finomítók – a PetroChina, a Sinopec, a CNOOC, a Sinochem Group – és a magánkézben lévő Zhejiang Petrochemical Co. 

a kormányzat által meghatározott kvóták alapján termelnek.

Ugranak az árak a kínai piacon is

Közben Kínában is emelkednek az üzemanyagárak, a dízel nagykereskedelmi ára például február 28. és március 4. között 13,5 százalékkal, tonnánként 7276 jüanra (352 ezer forintra) nőtt.

A 92-es oktánszámú benzin ára csütörtökön 11 százalékkal volt drágább az egy héttel ezelőttinél, tonnánként 8208 jüanba (397 ezer forintba) került.

Gyorsan emeljük az árakat, remélve, hogy ebben az időszakban maximalizálhatjuk nyereségünket

– mondta egy független finomító kereskedője.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
olajfinomító

Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák

A tilalom hatása áprilistól érződik majd.
8 perc
energiabiztonság

Óriási bajba került a Hormuzi-szoros miatt a nagyhatalom: Moszkva azonnal lépett, megmenti Indiát – már úton vannak az olajjal teli hajók

Oroszország lehet így az újabb közel-keleti konfliktus anyagi nyertese az Egyesült Államok mellett, amely a katari cseppfolyósított gáz kiesésének köszönhetően kaszálhat nagyot.
2 perc
financial times

Miután kirúgtak mindenkit a nagy leállások alatt, addig biztos nem mozdulnak meg a palagáztermelők, ameddig jó drága nem lesz az olaj

Jól elkölthető a most befolyt pluszpénzt másra.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu