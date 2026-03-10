Kína mindent előre tudott? Elképesztő új információk jelentek meg Peking felkészüléséről

A 2026-os év eddig a világban: Donald Trump amerikai elnök offenzívában van, mindenki más a következmények kivédésével küzd, minden egyéb témát felülír az energia, amiből Magyarország külön ízelítőt is kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és brüsszeli és magyar fegyverhordozói olajblokádja révén. Ursula von der Leyen EU-ja immár csak abban reménykedhet: nem hanyatlik vissza a válságba, és foggal-körömmel Ukrajnába kapaszkodik. Eközben Kínából új információk kerültek napvilágra, amelyek megerősítik: Hszi Csin-Ping elnök stratégiai nyugalommal fogadhatja Donald Trumpot. A kínaiak mintha mindent előre tudtak volna: az energián felül a keddi jelentés még számos meghökkentő és elgondolkodtató részletet tartalmaz.

Energia: ez a kicsi olajat vett, ez a kicsi olajat adott el, ez a két kicsi megtámadta Iránt, ez a kicsi meg csak nézett és szédült / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai külkereskedelmi statisztikáról van szó.

Ezt, mint máshol is, havonta közlik, év elején azonban bezavar az ázsiai ország elhúzódó fő ünnepe, ezért a januári–februári számokat együtt közlik. A Venezuela elleni amerikai támadás után két hónappal és az iráni támadás után másfél héttel ez a kimutatás izgalmasnak ígérkezett, és valóban: rendkívüli tanulságokkal szolgált a nyugatiak számára arról, hosszú távra hogy működnek a múltban gyakran lebecsült pekingi elmék.

A jelentésekben a nyugati megfigyelők figyelmét rendre elvonta az a tény, hogy Kína rekord külkereskedelmi többletet mutatott ki. Pedig ennél sokatmondóbbak egyes részletek, első helyen természetesen az, mi történt a kínai energiamérleggel,

miközben az amerikaiak a feje tetejére állították a világpiacot, és a zűrzavart még fokozni is tudták a kijevi energiamartalócok

– de hát ez az európaiak gondja, a kínaiaknak, mint kiderült, még jól is jött.

Energia: a kínaiak minden ziccert belőttek, pedig úgy nézett ki, Donald Trump nehéz helyzetbe hozza őket

Venezuela Kína fontos olajszállítója, Irán még inkább, ezért az amerikai katonai akciók során a szemek Pekingre szegeződtek, kíváncsian, mennyire kerül nehéz helyzetbe Peking. A statisztikából, ami az iráni támadást követő globális – de főleg az EU-t sújtó – energiaár-felszökés hatásait még nem tartalmazza, nem úgy tűnik, hogy Hszi Csin-pingék erősen leizzadtak.