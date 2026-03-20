Oroszország megmondta Európának: Ukrajna addig lövi a gázcsöveket, hogy az összes energiát kivonja végleg – "A saját lábukba lőnek"

A Kreml szerint Ukrajna veszélyes eszkalációba kezdett, amikor támadásokat indított kulcsfontosságú orosz gázlétesítmények ellen. Moszkva úgy látja, hogy Kijev nemcsak Oroszországot, hanem Európa energiabiztonságát is zsarolja.

Oroszország szerint Ukrajna túl messzire ment az energiafronton, és már Európa ellátását veszélyezteti / Fotó: Maxx-Studio

Élesen bírálta Ukrajnát a Kreml, miután újabb dróntámadások érték az orosz energiaexport kulcsfontosságú létesítményeit. Dmitrij Peszkov pénteken egyértelmű üzenetet küldött:

Kijevnek feltétel nélkül fel kell hagynia az ilyen akciókkal.

A szóvivő konkrétan a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek kompresszorállomásai elleni támadási kísérletekre reagált. Szerinte ezek nemcsak katonai célpontok, hanem olyan infrastruktúrák, amelyek több ország energiaellátását is érintik. Peszkov úgy fogalmazott, hogy az ukrán vezetés „meggondolatlan cselekményeket” hajt végre, amelyek súlyos következményekkel járhatnak.

A Kreml szerint Kijev nem áll meg az orosz célpontoknál. Peszkov azt is állította, hogy Ukrajna „más országok, köztük az Európai Unió tagállamainak energetikai zsarolását” folytatja. Ez már nem pusztán kétoldalú konfliktus, hanem egy szélesebb, Európát is érintő gazdasági és biztonsági kérdésként jelenik meg Moszkva értelmezésében.

Hasonló hangnemben nyilatkozott Marija Zaharova is, aki szerint a vezetékek elleni támadások célja, hogy aláássák Oroszország megbízható energiaszállítói hírnevét, miközben fenntartják az ukrajnai háború nemzetközi fókuszát. Zaharova ennél is tovább ment: azt állította, hogy az ukrán erők nemzetközi vizeken tankerhajók és energetikai létesítmények ellen is akciókat hajtottak végre.

Diplomáciai színjáték volt az orosz infrastruktúra támadása

Az orosz külügy szóvivője külön kiemelte az időzítést is, aki szerint a támadások egybeestek Volodimir Zelenszkij londoni tárgyalásaival, ahol Mark Rutte és Keir Starmer is jelen volt. Zaharova szerint ez felveti a kérdést, hogy kik lehetnek a helyzet „valódi haszonélvezői”, és kik érdekeltek a konfliktus elhúzódásában.

A Kreml közben Európának is odaszúrt. Peszkov kiemelte, hogy az európai kormányok „lábon lövik magukat, vagyis pontosabban a választóiat”, amikor elfordulnak az orosz energiahordozóktól. Szerinte ennek politikai következményei lesznek, és a választók idővel megbüntetik a jelenlegi vezetőket.

Moszkva ugyanakkor nyitva hagyta a lehetőséget egy radikális lépésre: teljes kivonulnának az európai energiapiacról.

Peszkov világossá tette, hogy Oroszország kész teljes mértékben más, növekvő piacok felé fordulni, ha azok kedvezőbbnek bizonyulnak.