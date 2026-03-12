Hatalmas titokra derült fény: Irán kínai pénzből fegyverkezik
A nyilvánosságra került dokumentumok tanúsága szerint az iráni kormány egészen a közelmúltig fedőcégeket használt a szankciók megkerülése és pénzügyi tartalékok felhalmozása érdekében − mutat rá az Euractiv.
A legnagyobb bevételt egyértelműen az olajeladásokból szerezte a perzsa állam vezetése. Az olajexport megközelítőleg 90 százaléka Kínában került értékesítésre és becslések szerint a fedő- és kirakatcégek hálózata évente több milliárd euró értékű tranzakciót bonyolított le, mely üzleteket euróban számoltak el.
Elemzők szerint a mai napig több százmillió eurót mozgat az iráni rezsim az európai bankrendszer segítségével, mivel a fizetések gyakran kapcsolattartókon keresztül történnek. Ebben az árnyékbanki rendszerben jelentős számú bankszámla található, melyeket jellemzően privátbanki szolgáltatást nyújtó pénzintézetek kezelnek. Az ügyben számos nagy európai és nemzetközi bank érintett:
- Deutsche Bank
- Commerzbank
- Standard Chartered
- Barclays
- BNP Paribas
- Bank of China
- JPMorgan Chase
Hiába van hatalmas mennyiségű pénz a háttérrendszerben, kedden az ország két legnagyobb állami bankja felfüggesztette működését, miután az iráni rial gyakorlatilag elértéktelenedett.
Irán útvesztőt épített
A bankszektor évek óta tisztában van a problémával, ám a dinamikusan változó fedőcégháló megnehezíti a tranzakciók nyomon követesét, mivel a pénzintézetek gyakran csak a pénzmozgási lánc egy részletét látják.
Az iráni árnyékbanki rendszer egyik tagja például a Sepehr Energy Jahan, amely állami vállalat Kínának értekesít olajat és a befolyó pénzt az iráni hadsereg, valamint az Iráni Forradalmi Gárda részére továbbítja. Az Euractiv birtokába került dokumentumok szerint a vállalat 2023-ban felkerült az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának szankciós listájára, azonban a Hongkongban bejegyzett Huatai Limited nevű befektetési társaságon keresztül továbbra is tranzakciókat bonyolít.
Iráni befektetések az Európai Unióban
Nyugati hírszerző szolgálatok szerint az illegális olajkereskedelemből befolyó tőke nagy része az Európai Unión belül kerül befektetésre.
Irán újonnan megválasztott legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei globális ingatlanbirodalmat irányít, melynek frankfurti és mallorcai szállodák is részét képezek − jelentette a Bloomberg.
A nyilvánosságra került eset kapcsán Hannah Neumann, az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke kijelentette:
Amennyiben az iráni hadsereghez kapcsolódó hálózatok Európában tárolnak, vagy mozgatnak pénzügyi eszközöket, akkor ezeket azonnal be kell fagyasztani
− majd hozzátette:
A szankciók csak akkor lesznek sikeresek, ha:
- az érintettek szigorúan végrehajtják az intézkedéseket,
- megszűnnek a joghézagok,
- a hírszerző szolgálatok pedig összehangolt munkát végeznek.
- az Európai Unió szerdán bejelentett iráni szankciós listáján Mojtaba Khamenei neve nem szerepelt.