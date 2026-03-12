Deviza
EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93% EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
Khamenei
olaj

Hatalmas titokra derült fény: Irán kínai pénzből fegyverkezik

Külföldön működő, iráni fedőcégek kiterjedt hálózatáról szóló dokumentumok kerültek nyilvánosságra. Irán így kerülte meg a szankciókat és értékesített olajat nemzetközi piacokon. A rial árfolyama történelmi mélyponton van, az iráni bankrendszer a teljes összeomlás szélén táncol, az EU újabb szankciókat vezetett be.
Nagy Krisztián
2026.03.12, 20:01

A nyilvánosságra került dokumentumok tanúsága szerint az iráni kormány egészen a közelmúltig fedőcégeket használt a szankciók megkerülése és pénzügyi tartalékok felhalmozása érdekében − mutat rá az Euractiv.

Hatalmas titokra derült fény: Irán kínai pénzből fegyverkezik
Hatalmas titokra derült fény: Irán kínai pénzből fegyverkezik / Fotó: Middle East Images via AFP

A legnagyobb bevételt egyértelműen az olajeladásokból szerezte a perzsa állam vezetése. Az olajexport megközelítőleg 90 százaléka Kínában került értékesítésre és becslések szerint a fedő- és kirakatcégek hálózata évente több milliárd euró értékű tranzakciót bonyolított le, mely üzleteket euróban számoltak el. 

Elemzők szerint a mai napig több százmillió eurót mozgat az iráni rezsim az európai bankrendszer segítségével, mivel a fizetések gyakran kapcsolattartókon keresztül történnek. Ebben az árnyékbanki rendszerben jelentős számú bankszámla található, melyeket jellemzően privátbanki szolgáltatást nyújtó pénzintézetek kezelnek.  Az ügyben számos nagy európai és nemzetközi bank érintett: 

  • Deutsche Bank 
  • Commerzbank 
  • Standard Chartered 
  • Barclays 
  • BNP Paribas 
  • Bank of China  
  • JPMorgan Chase

Hiába van hatalmas mennyiségű pénz a háttérrendszerben, kedden az ország két legnagyobb állami bankja felfüggesztette működését, miután az iráni rial gyakorlatilag elértéktelenedett.

Irán útvesztőt épített

A bankszektor évek óta tisztában van a problémával, ám a dinamikusan változó fedőcégháló megnehezíti a tranzakciók nyomon követesét, mivel a pénzintézetek gyakran csak a pénzmozgási lánc egy részletét látják.  

Az iráni árnyékbanki rendszer egyik tagja például a Sepehr Energy Jahan, amely állami vállalat Kínának értekesít olajat és a befolyó pénzt az iráni hadsereg, valamint az Iráni Forradalmi Gárda részére továbbítja. Az Euractiv birtokába került dokumentumok szerint a vállalat 2023-ban felkerült az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának szankciós listájára, azonban a Hongkongban bejegyzett Huatai Limited nevű befektetési társaságon keresztül továbbra is tranzakciókat bonyolít.

Iráni befektetések az Európai Unióban 

Nyugati hírszerző szolgálatok szerint az illegális olajkereskedelemből befolyó tőke nagy része az Európai Unión belül kerül befektetésre.  

Irán újonnan megválasztott legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei globális ingatlanbirodalmat irányít, melynek frankfurti és mallorcai szállodák is részét képezek − jelentette a Bloomberg. 

A nyilvánosságra került eset kapcsán Hannah Neumann, az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke kijelentette: 

Amennyiben az iráni hadsereghez kapcsolódó hálózatok Európában tárolnak, vagy mozgatnak pénzügyi eszközöket, akkor ezeket azonnal be kell fagyasztani

 − majd hozzátette:  

A szankciók csak akkor lesznek sikeresek, ha: 

  • az érintettek szigorúan végrehajtják az intézkedéseket, 
  • megszűnnek a joghézagok, 
  • a hírszerző szolgálatok pedig összehangolt munkát végeznek. 
  • az Európai Unió szerdán bejelentett iráni szankciós listáján Mojtaba Khamenei neve nem szerepelt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu