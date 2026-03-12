A nyilvánosságra került dokumentumok tanúsága szerint az iráni kormány egészen a közelmúltig fedőcégeket használt a szankciók megkerülése és pénzügyi tartalékok felhalmozása érdekében − mutat rá az Euractiv.

Hatalmas titokra derült fény: Irán kínai pénzből fegyverkezik / Fotó: Middle East Images via AFP

A legnagyobb bevételt egyértelműen az olajeladásokból szerezte a perzsa állam vezetése. Az olajexport megközelítőleg 90 százaléka Kínában került értékesítésre és becslések szerint a fedő- és kirakatcégek hálózata évente több milliárd euró értékű tranzakciót bonyolított le, mely üzleteket euróban számoltak el.

Elemzők szerint a mai napig több százmillió eurót mozgat az iráni rezsim az európai bankrendszer segítségével, mivel a fizetések gyakran kapcsolattartókon keresztül történnek. Ebben az árnyékbanki rendszerben jelentős számú bankszámla található, melyeket jellemzően privátbanki szolgáltatást nyújtó pénzintézetek kezelnek. Az ügyben számos nagy európai és nemzetközi bank érintett:

Deutsche Bank

Commerzbank

Standard Chartered

Barclays

BNP Paribas

Bank of China

JPMorgan Chase

Hiába van hatalmas mennyiségű pénz a háttérrendszerben, kedden az ország két legnagyobb állami bankja felfüggesztette működését, miután az iráni rial gyakorlatilag elértéktelenedett.

Irán útvesztőt épített

A bankszektor évek óta tisztában van a problémával, ám a dinamikusan változó fedőcégháló megnehezíti a tranzakciók nyomon követesét, mivel a pénzintézetek gyakran csak a pénzmozgási lánc egy részletét látják.

Az iráni árnyékbanki rendszer egyik tagja például a Sepehr Energy Jahan, amely állami vállalat Kínának értekesít olajat és a befolyó pénzt az iráni hadsereg, valamint az Iráni Forradalmi Gárda részére továbbítja. Az Euractiv birtokába került dokumentumok szerint a vállalat 2023-ban felkerült az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának szankciós listájára, azonban a Hongkongban bejegyzett Huatai Limited nevű befektetési társaságon keresztül továbbra is tranzakciókat bonyolít.

Iráni befektetések az Európai Unióban

Nyugati hírszerző szolgálatok szerint az illegális olajkereskedelemből befolyó tőke nagy része az Európai Unión belül kerül befektetésre.