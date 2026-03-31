Ingyenes fürdőbelépőket osztogatnak Parajdon: így lendítenék fel újra a turizmust

A sóbánya bezárása súlyosan érintette a környék szálláshelyeit, vendéglátóhelyeit és más szolgáltatóit, hatalmas bevételkiesést okozva nekik. A helyiek azonban összefogtak, hogy újjáépítsék a sóvidéki turizmus: most a fürdőre építve próbálják fellendíteni a bánya nélkül maradt Parajd turizmusát.
2026.03.31, 14:53
Frissítve: 2026.03.31, 15:17

Évente mintegy 400 ezer látogatót vonzott a parajdi sóbánya, a Székelyföld turizmusának egyik motorja volt. A bányakatasztrófa óta a község fő turisztikai attrakciójának a sós termálvízzel rendelkező Wellness Center számít. A fürdő legnagyobb kincse a magas só- és ásványi anyaggal rendelkező termálvíz, amely ezer méter mélyről származik. A sós víz jótékony hatásait, a fürdő honlapján megtalálható információk szerint, főként a mozgásszervi, ízületi panaszosak, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák és légúti megbetegedések kezelésére ajánlják. A 2015-ben átadott fedett létesítményben a sós vizű medencén kívül édesvizű medence, gyermekmedence, két jakuzzi, valamint  infraszauna, két finn szauna és gőzfürdő is várja a gyógyulni, pihenni vágyókat – számolt be róla a Termalonline

Parajd a Sóvidék központi települése, Korond és Szováta között található. Fotó: Molnár-Bernáth László
Parajd a Sóvidék központi települése, Korond és Szováta között található / Fotó: Molnár-Bernáth László

A fürdőre építve próbálják fellendíteni a bánya nélkül maradt Parajd turizmusát

A tavalyi parajdi katasztrófa az egész Székelyföldre csapást mért, nemcsak a látogatószámokat, hanem a helyi vállalkozások és foglalkoztatottság helyzetét is érzékenyen érintette. Ezért a turizmus újbóli fellendítésére összefogtak a helyiek. 

A kampány keretében a Wellness Centerbe szóló ingyenes fürdőbelépőt azok a vendégek kaphatják meg, akik a Visit Parajd partnerszállásain foglalnak szállást.

A programhoz eddig több mint ötven szállásadó csatlakozott – írta cikkében az Origo. Az ingyenes belépőket a Visit Parajd oldalon igényelhetik azok, akik a programhoz csatlakozott szállásadókat keresik fel.
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu