A jegybanki döntésekre várnak a részvénypiac befektetői, miközben vészesen drágul az olaj

Emelkedett a részvénypiac a keddi korai ázsiai kereskedésben, így egy második nyereséges nap felé tartott. A befektetők idegesek, próbálják beárazni az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Irán elleni háborújának gazdasági következményeit és az esetleges gazdaságpolitikai reakciókat.

A részvénypiac továbbra is az iráni háború gyors rendezésében bízik, viszont egyre idegesebb az olajár miatt / Fotó: AFP

A részvénypiac egyelőre optimista

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő széles indexe 0,9 százalékkal emelkedett, amit

a dél-koreai Kospi 2,4 százalékos ugrása vezetett,

a japán Nikkei 225 0,3 százalékkal nőtt.

Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései 0,3 százalékkal csökkentek.

A hétfői New York-i kereskedésben az S&P 500 egy százalékkal emelkedett, megszakítva egy négy napos vesztes szériát; újra szárnyaltak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények. Az index ugyanakkor továbbra is az iráni háború előtt elért szint alatt maradt.

Az emelkedés továbbra is inkább pozíciózárási kényszernek tűnik, mintsem egy új irányadó trend kezdetének

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group kutatási vezetője, hozzátéve, hogy egyelőre óvakodna a tőzsdei esésekbe belevenni.

Egyre veszélyesebb szintekre emelkedik az olajár

A Brent típusú kőolaj ára 2,7 százalékkal, hordónként 102,89 dollárra emelkedett, miután több amerikai szövetséges hétfőn elutasította Trump felhívását, hogy hadihajókat küldjön a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók kísérésére – ez az útvonal a globális energiaszállítások ötödének kulcsfontosságú artériája.

Az ausztrál jegybank lett az első jelentős központi bank, amely az iráni konfliktus kezdete óta kamatot emelt: az irányadó kamatlábat 25 bázisponttal 4,1 százalékra növelte, és figyelmeztetett arra, hogy

a jelentősen megugró üzemanyagárak tartós fennmaradása esetén tovább növelik az inflációt.

A kamatemelés ellenére a döntés után esett az ausztrál dollár árfolyama. A héten több nagy jegybank is ülésezik, köztük az amerikai Federal Reserve, az Európai Központi Bank, a Bank of England és a Bank of Japan. A várakozások szerint egyikőjük sem változtat irányadó kamatán. A Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS hétfőn arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy ne reagáljanak elhamarkodottan az iráni válság okozta globális energiaár-emelkedésre, és ezt tankönyvi példának nevezte arra, amikor egy kínálati sokkokon „át kell nézni”.