A luxusautó-gyártók nem adják fel a benzinmotort, az elektromos autó elveszi a vezetés élményét – nyilatkozott a legendás brit gyártó is

A szabályozási környezet átalakítása és a kereslet miatt a luxusautó-gyártók sorra hátrálnak ki a „teljes villanyosítás” projektekből. A nagy márkák közül most a Rolls-Royce jelentette be, hogy 2030 után is gyárt benzinmotoros autót.
D. GY.
2026.03.22, 15:42
Frissítve: 2026.03.22, 15:44

A globális autógyártók tömegesen hátrálnak ki az elektromos járművekre vonatkozó terveikből. A Rolls-Royce a legújabb több mint egy tucat vállalat közül, amely irányt vált, mivel abban bízik, hogy a benzinmotorok iránti kereslet továbbra is fennmarad.

A Rolls-Royce sem sieti el az elektromos átállást / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Legalább 12 globális autógyártó csökkenti elektromosjármű-terveit a belső égésű motorok iránti tartós kereslet, valamint az Egyesült Államokban és Európában a támogató politikák visszavonása miatt.

Rolls-Royce: 2030 után is marad a benzinmotor

  • A múlt héten a Honda feladta azt a tervét, hogy 2040-ig leáll a belső égésű motoros autók gyártásával, és előrejelzése szerint az elektromosjármű-stratégia átalakítása miatt a következő két évben 16 milliárd dollár veszteséget szenved el. 
  • A Mercedes-Benz, a Ford, a Stellantis és a Volvo Cars szintén visszavágta a teljesen elektromos célkitűzéseit. 
  • A luxusmárkák közül a BMW tulajdonában lévő Rolls-Royce a legfrissebb irányváltó: ezen a héten bejelentette, hogy 2030 után is gyárt benzinmotoros járműveket. 
  • A Bentley, a Lotus, az Audi és a Porsche már korábban visszafogta terveit, hogy a következő évtizedben teljesen vagy 80 százalékban elektromossá váljon, sokan pedig inkább a plug-in hibrid modellek kínálatának fenntartását választják. 
  • A Volkswagen tulajdonában lévő Lamborghini szintén nemrég feladta azt a tervét, hogy 2030-ra piacra dobja első teljesen elektromos autóját, a Lanzadort. A modell ehelyett plug-in hibrid lesz.

„A teljesen elektromos autók elutasítási aránya növekszik” – mondta Stephan Winkelmann vezérigazgató. 

A Lamborghini érzelmi része az autó rezgése, a kormányzás, a fékezés, és a teljesen elektromos autók elutasításának egyik legnagyobb oka a motor hangjának hiánya

– tette hozzá.

A Ferrari a vezetési élményre helyezi a hangsúlyt

A Ferrari tavaly felére csökkentette 2030-as elektromosjármű-gyártási célját, ugyanakkor továbbra is halad első elektromos modelljével, hangsúlyozva, hogy ugyanazt a „vezetési élményt” kívánja nyújtani, legyen szó benzin-, hibrid vagy akkumulátoros hajtásról. Benedetto Vigna vezérigazgató többször is kijelentette, hogy 

a Ferrari nem fogja rákényszeríteni rajongóit, hogy lemondjanak a hagyományos benzinmotorok jellegzetes hangjáról.

A szintén Volkswagen-tulajdonú Bentley tavaly közölte, hogy 2035 után is folytatja a plug-in hibridek értékesítését, feladva a kizárólag elektromos célját.

Az elektromos járművekre való átállás a luxusautók esetében lassabb volt

  • 2023-ban a Rolls-Royce az elsők között mutatott be teljesen elektromos modellt, a Spectre-t. 
  • a Ferrari májusban kezdi felvenni a rendeléseket teljesen elektromos Luce modelljére, 
  • a Bentley jövőre dobja piacra első elektromos autóját – két évvel az eredeti célkitűzés után.

A Rolls-Royce Spectre bevezetése óta eltelt időben a világ megváltozott

– mondta Chris Brownridge, a Rolls-Royce Motor Cars vezérigazgatója.

Trump is lépett, az EU is lazított

Donald Trump hatalomra kerülése óta az amerikai kormány megszüntette az elektromos autók vásárlásához járó szövetségi adókedvezményeket, csökkentette a töltő-infrastruktúrára fordított kiadásokat, és enyhítette a járműkibocsátási célokat. Az Európai Unió szintén lazított a kibocsátási előírásokon.

Brownridge hangsúlyozta, hogy a vállalat folytatja az elektromos modellek fejlesztését, miközben továbbra is értékesíti a hagyományos Rolls-Royce V12-es benzinmotorral szerelt autókat.

Az FT számításai szerint az elektromosjármű-stratégiák módosításai – beleértve az elhalasztott autóbevezetéseket és beruházási terveket – az elmúlt évben legalább 75 milliárd dollárba kerültek a globális autóiparnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
