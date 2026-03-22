A luxusautó-gyártók nem adják fel a benzinmotort, az elektromos autó elveszi a vezetés élményét – nyilatkozott a legendás brit gyártó is
A globális autógyártók tömegesen hátrálnak ki az elektromos járművekre vonatkozó terveikből. A Rolls-Royce a legújabb több mint egy tucat vállalat közül, amely irányt vált, mivel abban bízik, hogy a benzinmotorok iránti kereslet továbbra is fennmarad.
Legalább 12 globális autógyártó csökkenti elektromosjármű-terveit a belső égésű motorok iránti tartós kereslet, valamint az Egyesült Államokban és Európában a támogató politikák visszavonása miatt.
Rolls-Royce: 2030 után is marad a benzinmotor
- A múlt héten a Honda feladta azt a tervét, hogy 2040-ig leáll a belső égésű motoros autók gyártásával, és előrejelzése szerint az elektromosjármű-stratégia átalakítása miatt a következő két évben 16 milliárd dollár veszteséget szenved el.
- A Mercedes-Benz, a Ford, a Stellantis és a Volvo Cars szintén visszavágta a teljesen elektromos célkitűzéseit.
- A luxusmárkák közül a BMW tulajdonában lévő Rolls-Royce a legfrissebb irányváltó: ezen a héten bejelentette, hogy 2030 után is gyárt benzinmotoros járműveket.
- A Bentley, a Lotus, az Audi és a Porsche már korábban visszafogta terveit, hogy a következő évtizedben teljesen vagy 80 százalékban elektromossá váljon, sokan pedig inkább a plug-in hibrid modellek kínálatának fenntartását választják.
- A Volkswagen tulajdonában lévő Lamborghini szintén nemrég feladta azt a tervét, hogy 2030-ra piacra dobja első teljesen elektromos autóját, a Lanzadort. A modell ehelyett plug-in hibrid lesz.
„A teljesen elektromos autók elutasítási aránya növekszik” – mondta Stephan Winkelmann vezérigazgató.
A Lamborghini érzelmi része az autó rezgése, a kormányzás, a fékezés, és a teljesen elektromos autók elutasításának egyik legnagyobb oka a motor hangjának hiánya
– tette hozzá.
A Ferrari a vezetési élményre helyezi a hangsúlyt
A Ferrari tavaly felére csökkentette 2030-as elektromosjármű-gyártási célját, ugyanakkor továbbra is halad első elektromos modelljével, hangsúlyozva, hogy ugyanazt a „vezetési élményt” kívánja nyújtani, legyen szó benzin-, hibrid vagy akkumulátoros hajtásról. Benedetto Vigna vezérigazgató többször is kijelentette, hogy
a Ferrari nem fogja rákényszeríteni rajongóit, hogy lemondjanak a hagyományos benzinmotorok jellegzetes hangjáról.
A szintén Volkswagen-tulajdonú Bentley tavaly közölte, hogy 2035 után is folytatja a plug-in hibridek értékesítését, feladva a kizárólag elektromos célját.
Az elektromos járművekre való átállás a luxusautók esetében lassabb volt
- 2023-ban a Rolls-Royce az elsők között mutatott be teljesen elektromos modellt, a Spectre-t.
- a Ferrari májusban kezdi felvenni a rendeléseket teljesen elektromos Luce modelljére,
- a Bentley jövőre dobja piacra első elektromos autóját – két évvel az eredeti célkitűzés után.
A Rolls-Royce Spectre bevezetése óta eltelt időben a világ megváltozott
– mondta Chris Brownridge, a Rolls-Royce Motor Cars vezérigazgatója.
Trump is lépett, az EU is lazított
Donald Trump hatalomra kerülése óta az amerikai kormány megszüntette az elektromos autók vásárlásához járó szövetségi adókedvezményeket, csökkentette a töltő-infrastruktúrára fordított kiadásokat, és enyhítette a járműkibocsátási célokat. Az Európai Unió szintén lazított a kibocsátási előírásokon.
Brownridge hangsúlyozta, hogy a vállalat folytatja az elektromos modellek fejlesztését, miközben továbbra is értékesíti a hagyományos Rolls-Royce V12-es benzinmotorral szerelt autókat.
Az FT számításai szerint az elektromosjármű-stratégiák módosításai – beleértve az elhalasztott autóbevezetéseket és beruházási terveket – az elmúlt évben legalább 75 milliárd dollárba kerültek a globális autóiparnak.