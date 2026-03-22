A luxusautó-gyártók nem adják fel a benzinmotort, az elektromos autó elveszi a vezetés élményét – nyilatkozott a legendás brit gyártó is

A globális autógyártók tömegesen hátrálnak ki az elektromos járművekre vonatkozó terveikből. A Rolls-Royce a legújabb több mint egy tucat vállalat közül, amely irányt vált, mivel abban bízik, hogy a benzinmotorok iránti kereslet továbbra is fennmarad.

Legalább 12 globális autógyártó csökkenti elektromosjármű-terveit a belső égésű motorok iránti tartós kereslet, valamint az Egyesült Államokban és Európában a támogató politikák visszavonása miatt.

Rolls-Royce: 2030 után is marad a benzinmotor

A múlt héten a Honda feladta azt a tervét, hogy 2040-ig leáll a belső égésű motoros autók gyártásával, és előrejelzése szerint az elektromosjármű-stratégia átalakítása miatt a következő két évben 16 milliárd dollár veszteséget szenved el.

A Mercedes-Benz, a Ford, a Stellantis és a Volvo Cars szintén visszavágta a teljesen elektromos célkitűzéseit.

A luxusmárkák közül a BMW tulajdonában lévő Rolls-Royce a legfrissebb irányváltó: ezen a héten bejelentette, hogy 2030 után is gyárt benzinmotoros járműveket.

A Bentley, a Lotus, az Audi és a Porsche már korábban visszafogta terveit, hogy a következő évtizedben teljesen vagy 80 százalékban elektromossá váljon, sokan pedig inkább a plug-in hibrid modellek kínálatának fenntartását választják.

A Volkswagen tulajdonában lévő Lamborghini szintén nemrég feladta azt a tervét, hogy 2030-ra piacra dobja első teljesen elektromos autóját, a Lanzadort. A modell ehelyett plug-in hibrid lesz.

„A teljesen elektromos autók elutasítási aránya növekszik” – mondta Stephan Winkelmann vezérigazgató.

A Lamborghini érzelmi része az autó rezgése, a kormányzás, a fékezés, és a teljesen elektromos autók elutasításának egyik legnagyobb oka a motor hangjának hiánya

– tette hozzá.

A Ferrari a vezetési élményre helyezi a hangsúlyt

A Ferrari tavaly felére csökkentette 2030-as elektromosjármű-gyártási célját, ugyanakkor továbbra is halad első elektromos modelljével, hangsúlyozva, hogy ugyanazt a „vezetési élményt” kívánja nyújtani, legyen szó benzin-, hibrid vagy akkumulátoros hajtásról. Benedetto Vigna vezérigazgató többször is kijelentette, hogy

a Ferrari nem fogja rákényszeríteni rajongóit, hogy lemondjanak a hagyományos benzinmotorok jellegzetes hangjáról.

A szintén Volkswagen-tulajdonú Bentley tavaly közölte, hogy 2035 után is folytatja a plug-in hibridek értékesítését, feladva a kizárólag elektromos célját.