Jön az amerikai invázió, Irán erre számít békekötés helyett, fontos fejlemény történt a hadszíntéren

Aligha csökken az olaj és a gáz ára az iráni hadszíntér friss fejleményei alapján, ha más nem történik. Irán hadserege közölte: amerikai invázióra készül, miután megérkezett a Közel-Keletre az amerkai 31. tengerészgyalogos expedíciós egység. Ez bővíti Donald Trump amerikai elnöknek lehetőségeit a háború folytatásához – írta a The Wall Street Journal vasárnap.

Az iráni háború nem a békekötés felé tart a jelek szerint, az irániak az amerikai szárazföldi támadásra készülnek Fotó: Hemis via AFP

Az irániak részéről azzal a körítéssel merült fel az invázió lehetősége, hogy szeretnének már amerikai katonákat ölni. Az iráni hadsereg „türelmetlenül várja a lehetőséget” az amerikai szárazföldi erők megsemmisítésére, amennyiben Trump elnök elrendelné a támadást.

Iráni háború: Izrael Dél-Libanonban nyomul, Irán önkénteseket toboroz "az amerikai-cionista ellenség" ellen

Eközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasította az ország hadseregét, hogy bővítse az általa biztonsági övezetnek nevezett területet Dél-Libanonban. Ez szintén nem a béke közeledtére utaló jel. Minderre hetekkel az izraeli szárazföldi invázió után kerül sor, a libanoni Hezbollah milíciával zajló harcok közepette.

Közben Irán „Janfada” („az Élet feláldozása”) néven kampányt indított önkéntesek toborzására az amerikai erők elleni harcra – derül ki egy Iránban mobil-előfizetőknek küldött szöveges üzenetből – jelentette az amerikai lap.

Az amerikai–cionista ellenség Irán szigetei és határai elleni fenyegetéseivel egy időben elindult a nemzeti Janfada kampány, hogy kinyilvánítsa a készültséget az ország területének védelmére

– állt az üzenetben.

Egy iszfaháni lakos arról számolt be: símaszkot viselő biztonsági erők ellenőrzőpontokat állítottak fel szombaton a közép-iráni városban és a környező településeken.

Pakisztán adhat otthont hamarosan az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásoknak - jelentette be vasárnap mindezeknek ellentmondóan Isak Dár pakisztáni külügyminiszter az MTI jelentése szerint.

Megérkezett a Tripoli kétéltű hadcsoport

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint pénteken megérkezett a térségbe a Tripoli kétéltű harccsoporthoz tartozó amerikai tengerészgyalogosok és haditengerészek egysége – ezt többek közt a Military Times jelentette.