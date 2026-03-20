Szerbia
üzemanyag
benzin

Drága olaj, drága védekezés: milliárdokat bukhat a szerb költségvetés

A szerb kormány intézkedései az üzemanyagárak féken tartására akár 1,3 milliárd eurós bevételkiesést is okozhatnak idén, ha tartósan magasak maradnak az olajárak. A szerb elnök szerint az ország hónapokig képes kezelni a helyzetet.
VG
2026.03.20, 14:38
Frissítve: 2026.03.20, 16:13

A kormány fogyasztóvédelmi intézkedései miatt akár 1,3 milliárd euróval is csökkenhetnek Szerbia költségvetési bevételei idén, amennyiben tartósan magasak maradnak a kőolajimport költségei – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök Belgrádban.

Drága olaj, drága védekezés: milliárdokat bukhat a szerb költségvetés / Fotó: AFP

A Bloomberg cikke szerint a szerb kabinet már eddig is lépéseket tett az üzemanyagárak mérséklésére: a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Aleksandar Vucic hangsúlyozta, hogy 

egyelőre nem terveznek korlátozásokat a benzinkutaknál megvásárolható üzemanyag mennyiségére vonatkozóan.

„Van, és lesz is mindenből elegendő” – fogalmazott az államfő. Hozzátette: Szerbia akár három, sőt hat hónapon keresztül is képes kompenzálni a magas olajárakat anélkül, hogy devizatartalékaihoz kellene nyúlnia.

Ugyanakkor a növekvő importköltségek – beleértve az energia és a védelmi kiadásokat – várhatóan tovább szélesítik a folyó fizetési mérleg hiányát. A helyzetet bonyolítja, hogy az ország még nem újította meg az Oroszországgal kötött gázimport-megállapodását, amely március végén jár le. A szerb vezetés célja, hogy március 20-ig új szerződést kössön.

Eközben az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma (OFAC) április 17-ig meghosszabbította a szerbiai NIS finomítóra vonatkozó engedélyt, ami átmeneti mozgásteret biztosít az energiaszektor számára.

A NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból.

A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről.

A következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek Szerbia gazdasága szempontjából, mivel az energiaárak alakulása és az orosz gázmegállapodás sorsa egyaránt jelentős hatással lehet a költségvetési egyensúlyra és az ellátásbiztonságra.

Energiaválság

