Rendkívüli történelmi pillanat: itt a hivatalos szerb bejelentés, a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól – magyaroké az évszázad olajüzlete
Az oroszok NIS-ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét eladták a magyar Molnak, a tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, és Szerbia is növelte a részesedését – írja a Srbija Danas hétfő kora délután.
Aleksandar Vucic elnök nemrégiben bejelentette, hogy Szerbia érdekelt a tulajdonosi struktúrából való részesedésnek, amely jelenleg 29,87 százalékot tesz ki.
Az orosz fél kilépése a tulajdonosi struktúrából az amerikai pénzügyminisztérium feltétele volt, amely október 9-én szankciókat vezetett be a NIS-szel szemben. A tavalyi év utolsó napján a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) különleges engedélyt adott ki a NIS munkájának január 23-ig történő meghosszabbítására.
Vasárnap, közel két hónapos szünet után újraindult a pancsovai olajfinomító. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter ekkor kijelentette, hogy a Pancsován beszerzett eurodízel várhatóan január 27-ig megjelenik a szerbiai kutaknál.
A Mol és a Gazpromnyefty megállapodott a jövőbeni szerződés rendelkezéseiben, és a megállapodásról tájékoztatják az OFAC-ot. Szerbiának sikerült javítania pozícióján, azaz 5 százalékkal növelnie a NIS-ben lévő tulajdonrészét
– mondta a bányászati miniszter a B92 szerint. „Az is fontos, hogy Szerbiának sikerült javítania a pozícióján ezeken a tárgyalásokon a 2008-as évhez képest, amikor még 30 százalék alatti tulajdonrészünk volt, és ez azt jelenti, hogy a jövőben 5 százalékkal növelni tudjuk a szerbiai olajiparban való részesedésünket, és elérjük azt a részvényszámot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb döntési jogkörrel rendelkezzünk a részvényesi közgyűlésen, és mindenekelőtt megvédjük polgáraink érdekeit” – mondta a miniszter.
Az amerikai szankciók nélkül nem lenne a Molé a NIS
A NIS eladása azok után merült fel, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.
- Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
- leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
- A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
- a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.
„Arra számítottunk, hogy az Egyesült Államoktól kapunk engedélyt a pancsovai finomítónk olajellátásának folytatására. Nem kaptunk pozitív visszajelzést” – ezt mondta Aleksandar Vucic szerb elnök december 2-án, egyúttal bejelentette, hogy a pancsovai finomító leáll. Ugyanakkor a magyar fél többször is határozottan jelezte, hogy kisegíti a szerbeket, ha üzemanyag-ellátási problémák lépnének fel az országban. Orbán Viktor magyar kormányfő novemberben Szabadkán járt, és kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak Magyarország segítségére, Budapest a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is.
Időközben annyiban változott a helyzet, hogy az arabok is képbe kerültek, január 14-én Vucic Abu-Dzabiban járt, ahol sokat sejtetően azt mondta, hogy ő már tudja a döntést, de nem mondhatja el, hogy ki veszi meg a NIS-t.
Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak
– jelententette ki az elnök, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.
Amikor arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy a magyar Mol vagy az arab befektetők állnak-e közelebb a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásához, Vucic határozottan reagált. „Figyeljenek pontosan arra, amit mondtam. Úgy lesz” – mondta a Kurirnak, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy az események menete már eldőlt, még ha a hivatalos bejelentésre várni kell is.
Végül az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről. Az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be a OFAC-nak, hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.
Ezért fontos a Molnak a NIS
Fontos látni, hogy a Mol számára sokkal többről szól a NIS ellenőrzésének célzott megszerzése finomítói portfóliójának és a piacának bővülésénél.
A magyar társaság ugyanis hatalmas régiós stratégiai előnyre tesz szert az olajpiacon, a tárgyalási pozíciója pedig megugrik, főleg a NIS-t ellátó horvát Janaf vezetéki társasággal szemben.
A Janaf eddig kihasználta erőfölényét, az orosz–ukrán háború kitörése után megduplázta a Mol számára a tarifáit az Adria kőolajvezetéken. Azonban könnyen fordulhat a kocka, ha megépül a szerb–magyar kőolajvezeték. A horvátországi társaság bevételeinek ugyanis mintegy 90 százaléka a NIS-től és a Mol csoporttól származik. Így, ha megépül a magyar–szerb olajvezeték, akkor a NIS szélső esetben azt is megteheti, hogy egyáltalán nem veszi igénybe a Janaf szolgáltatásait.