Az oroszok NIS-ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét eladták a magyar Molnak, a tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, és Szerbia is növelte a részesedését – írja a Srbija Danas hétfő kora délután.

Rendkívüli történelmi pillanat: itt a hivatalos szerb bejelentés, a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól – magyaroké az évszázad olajüzlete / Fotó: Kallus György

Rendkívüli történelmi pillanat: itt a hivatalos szerb bejelentés, a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól – magyaroké az évszázad olajüzlete

Aleksandar Vucic elnök nemrégiben bejelentette, hogy Szerbia érdekelt a tulajdonosi struktúrából való részesedésnek, amely jelenleg 29,87 százalékot tesz ki.

Az orosz fél kilépése a tulajdonosi struktúrából az amerikai pénzügyminisztérium feltétele volt, amely október 9-én szankciókat vezetett be a NIS-szel szemben. A tavalyi év utolsó napján a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) különleges engedélyt adott ki a NIS munkájának január 23-ig történő meghosszabbítására.

Vasárnap, közel két hónapos szünet után újraindult a pancsovai olajfinomító. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati ​​és energiaügyi miniszter ekkor kijelentette, hogy a Pancsován beszerzett eurodízel várhatóan január 27-ig megjelenik a szerbiai kutaknál.

A Mol és a Gazpromnyefty megállapodott a jövőbeni szerződés rendelkezéseiben, és a megállapodásról tájékoztatják az OFAC-ot. Szerbiának sikerült javítania pozícióján, azaz 5 százalékkal növelnie a NIS-ben lévő tulajdonrészét

– mondta a bányászati ​​miniszter a B92 szerint. „Az is fontos, hogy Szerbiának sikerült javítania a pozícióján ezeken a tárgyalásokon a 2008-as évhez képest, amikor még 30 százalék alatti tulajdonrészünk volt, és ez azt jelenti, hogy a jövőben 5 százalékkal növelni tudjuk a szerbiai olajiparban való részesedésünket, és elérjük azt a részvényszámot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb döntési jogkörrel rendelkezzünk a részvényesi közgyűlésen, és mindenekelőtt megvédjük polgáraink érdekeit” – mondta a miniszter.

Az amerikai szankciók nélkül nem lenne a Molé a NIS

A NIS eladása azok után merült fel, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,

leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.

A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,

a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

„Arra számítottunk, hogy az Egyesült Államoktól kapunk engedélyt a pancsovai finomítónk olajellátásának folytatására. Nem kaptunk pozitív visszajelzést” – ezt mondta Aleksandar Vucic szerb elnök december 2-án, egyúttal bejelentette, hogy a pancsovai finomító leáll. Ugyanakkor a magyar fél többször is határozottan jelezte, hogy kisegíti a szerbeket, ha üzemanyag-ellátási problémák lépnének fel az országban. Orbán Viktor magyar kormányfő novemberben Szabadkán járt, és kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak Magyarország segítségére, Budapest a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is.